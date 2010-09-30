«Интеллектуальное» здание с особым оборудованием: безопасные условия работы

Нечасто журналистам удается познакомиться с жизнью бизнес-центров изнутри. Уникальная возможность посетить самые потаенные уголки пока единственного в Тюмени бизнес-центра высшей категории «А» выдалась в минувший вторник. В ходе экскурсии представителям СМИ не только показали помещения, но и рассказали об особенностях здания.
Огромная высотка Gazoil-Plaza в центре города известна, пожалуй, каждому тюменцу — здание удачно выделяется на фоне архитектуры Тюмени не только своими впечатляющими размерами, но и высочайшими стандартами внутреннего оснащения. На сегодняшний день в состав бизнес-центра входят два здания: 19-этажное здание категории «Бизнес» и 15-этажное здание категории «VIP».
Офисы в Gazoil-Plaza занимают крупнейшие компании нефтегазовой отрасли, которые предъявляют высокие требования к уровню качества рабочих пространств. В полной мере всем требованиям отвечает бизнес-центр Gazoil-Plaza — здание построено с использованием самых современных технологий, а в отделке использованы лучшие отделочные материалы. И это на самом деле так! Даже в простых офисных помещениях все сделано на высочайшем уровне и с огромным вниманием к деталям. Все помещения сразу готовы к «заселению», однако по желанию арендаторов возможна индивидуальная планировка кабинетов руководителей, приемных, комнат для переговоров и отдыха, а также оформление и оснащение рабочих мест. По всей территории обеспечен беспроводной доступ в интернет, а также уверенная работа мобильной связи.
Поскольку бизнес-центр относится к категории «интеллектуальных» зданий, его помещения оснащены особым оборудованием. Здания оснащены современными системами безопасности и контроля доступа, системой центрального отопления, кондиционирования и вентиляции, с возможностью регулирования микроклимата в каждом отдельном помещении.
Отдельного упоминания заслуживают кабинеты для руководителей высшего звена — просторные помещения включают в себя приемную, рабочий кабинет, комнату переговоров, комнату отдыха с подключенным телевидением, а также персональную туалетную комнату, отдельный вход и собственный лифт — словом, у первых лиц компании созданы все условия для комфортной и эффективной работы.
Арендаторы могут воспользоваться дополнительными сервисными услугами, предоставляемыми бизнес-центром. Gazoil-Plaza располагает Конференц-залом на 50 человек и залом переговоров на 20 человек, залы оснащены оборудованием для проведения, презентаций, конференций, телемостов. В бизнес-центре существует диспетчерская служба, позволяющая арендаторам обратиться при необходимости за профессиональной помощью (сантехники, электрики, плотники и пр.). Диспетчерская служба примет заявку и проконтролирует ее своевременное исполнение.
В настоящее время идет работа по строительству третьего корпуса бизнес-центра, который будет включать в себя фитнес-центр премиум-класса и в том числе боулинг на 8 дорожек, бассейн, уютное кафе. Одним из главных преимуществ, помимо удобного расположения в районе пересечения основных, хорошо освещенных магистралей города – улиц Республики и Мельникайте, является многоуровневый паркинг, включающий в себя гостевую парковку на 25 мест, наземный на 140 мест и подземный на 45 мест.
По словам директора по развитию БЦ «Gazoil Plaza» Дмитрия Баталова-Уркеля, внутренние проверки компании владельца Gazoil-Plaza намного строже относятся к обеспечению безопасных условий работы, нежели того требуют государственные инспекции, а потому бизнес-центр отвечает всем требованиям безопасности. Центр оборудован системой пожаротушения, необходимыми эвакуационными путями, а кроме того в здании имеется система автоматического дымоудаления, которая позволяет в случае возникновения пожара оперативно ликвидировать задымление. Gazoil-Plaza едва ли единственный бизнес-центр в городе, который регулярно проводит учения, направленные на отработку навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Именно по совокупности технических и стилистических решений, по уровню оснащения и перечню предлагаемых услуг, бизнес-центр Gazoil-Plaza стал первым и на данный момент единственным бизнес-центром в Тюмени, который получил класс «А». И побывав внутри, становится понятно, что этот индекс в действительности соответствует самому высокому уровню услуг.