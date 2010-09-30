«Интеллектуальное» здание с особым оборудованием: безопасные условия работы

Офисы в Gazoil-Plaza занимают крупнейшие компании нефтегазовой отрасли, которые предъявляют высокие требования к уровню качества рабочих пространств. В полной мере всем требованиям отвечает бизнес-центр Gazoil-Plaza — здание построено с использованием самых современных технологий, а в отделке использованы лучшие отделочные материалы. И это на самом деле так! Даже в простых офисных помещениях все сделано на высочайшем уровне и с огромным вниманием к деталям. Все помещения сразу готовы к «заселению», однако по желанию арендаторов возможна индивидуальная планировка кабинетов руководителей, приемных, комнат для переговоров и отдыха, а также оформление и оснащение рабочих мест. По всей территории обеспечен беспроводной доступ в интернет, а также уверенная работа мобильной связи.