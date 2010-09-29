Я б в ГИБДД пошел — пусть меня научат

Какие чувства испытывает человек, когда его приглашают присесть в автомобиль инспектора ГИБДД? Ощущения не самые приятные, ведь обычно это значит, что сейчас вам выпишут штраф, а в будущем, может, и права отнимут. Корреспонденту Nashgorod.ru представилась уникальная возможность провести день в экипаже ГИБДД и не получить ни единого штрафа.



Акция Главного управления внутренних дел по Тюменской области «Открытый взгляд на безопасность» стартовала 24 сентября. В течение недели представители СМИ работают бок о бок с представителями отделов ГУВД, на которые поступает больше всего жалоб. К таким относятся: дежурная часть ГУВД, полк дорожно-патрульной службы ГИБДД, отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции, отдел участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних. То, что читателей нашего портала больше всего волнуют проблемы, связанные с ГИБДД, не вызывало сомнений. Туда меня и отправили в первый удобный день.



В восемь утра все инспекторы уже были возле здания управления ГАИ. О том, кому куда направляться, было известно еще с вечера. С утра сотрудники получают инструкции, цитируют Устав, получают оружие. Легко одетому корреспонденту предложили не мерзнуть и отправляться в автомобиль. Так что пока люди в форме получали пистолеты, автор этих строк слушал по радио Гимн России и голос начальника ГИБДД, торопившего один из экипажей рассудить водителей, создавших пробку в одном из оживленных мест города.



Спустя несколько минут выезжаем на место. В экипаже два напарника — старший лейтенант Виталий С. и лейтенант Владимир Н. Друг с другом работают давно: Виталий в ГИБДД десять лет, Владимир — шесть. Оба пришли работать после армии, Виталий шутит, что ему так на роду было написано: на свет появился в День милиции. Работа устраивает: график «с восьми до восьми, два через два» — это удобнее, чем сидеть каждый день на работе до вечера, больше времени можно посвятить семье. Оба, кстати, женатые, с детьми. Вот только зарплату, конечно, хотелось бы побольше. Взятки не берут, но предлагают их часто. Невольно задаешь себе вопрос: а отказалась бы я от суммы, которая равна трети моего оклада?



Спецбатальон ДПС работает на областных дорогах, в сопровождении и деревнях. Как поясняет Владимир, в маленьких населенных пунктах все свои, «председателя кто оштрафует»? Часто здесь ездят пьяные и без прав. Поэтому время от времени приходится отправлять инспекторов «сверху». В тот день мы отправились в деревню Каскара. Здесь находится один из очагов аварийности — водители забывают о том, что находятся уже в населенном пункте и продолжают ехать на высокой скорости.



Через 150 метров после обозначения того, что начинается Каскара, устанавливается всем известная «Арена» — камера, которая фиксирует все автомобили, превышающие скорость. Остановить «неугодное» авто невозможно — прибор фиксирует превышение скорости в автоматическом режиме, кода доступа для самостоятельного внесения изменений данных у инспекторов нет. Сам автомобиль отгоняем намного дальше. Это делается для того, чтобы водители рефлекторно сбрасывали скорость при виде знака с белым фоном, а не тогда, когда заметили автомобиль с мигалками.



Камеру для начала нацелили на злостных нарушителей — тех, кто превышает скорость более чем на 40 км/ч. Первые «гости» не заставили себя ждать: через пять минут остановили «Тойоту», ехавшую со скоростью 102 км/ч. Штраф за такое нарушение — от 1000 до 1500 рублей. Инспекторы выписывают минимальный — водитель попался адекватный, признает, что нарушил. В течение часа «попадаются» еще около десятка горе-водителей .



В основном, народ ведет себя спокойно, хотя понятно, что штраф — это штука неприятная, тем более штраф немаленький. Жена одного из нарушивших начинает возмущаться: «Что он такого сделал, что его так долго держат»? Выясняется, что у мужчины уже полгода просрочены права. Вообще-то в таком случае положено ставить машину на стоянку, но водитель — пенсионер, 1939 года рождения. Создавать ему лишних проблем не хочется, поэтому инспекторы просто выписывают протокол о нарушении, пишут рапорт в ГИБДД и отправляют дальше с наказом срочно поменять удостоверение.



Вообще водители для себя выбирают различный путь общения. Житель Челябинска во время ожидания своей очереди балагурил, рассказывал анекдоты, хвалил тюменских гаишников. Но «Арена» непреклонна — скорость зафиксирована, и водитель получает большой штраф. В итоге уходит сердитый, не прощаясь. Многие пытаются найти общих знакомых. Как говорит Владимир, фразы «я ваш бывший коллега» или «а я вашего начальника, Сергея, знаю» звучат каждый день. Узнать фамилии начальников подразделений — не проблема. Инспекторы вежливо кивают и говорят: «Да, мы тоже знакомы».



Другие начинают злиться: «Да не может такого быть! Да я в потоке ехал! Проверьте свой прибор»! Однако наших героев трудно вывести из себя. Спокойным тоном они продолжают разъяснять свои обязанности. «Законы придумываем не мы, но негатив весь выплескивается на нас», — сетует Виталий. Тем не менее, мстить они не начинают, и даже заметив техническую неисправность автомобиля, например, выхлопную трубу несоответствующего образца или тонированное лобовое стекло, не выписывают сразу все штрафы. «Зачем лепить все подряд»? К тому же, за это их наверняка остановят дальше, на посту ДПС.



Перед обедом ноутбук издает тревожный звук. Превышение скорости на 67 км/ч. Старший лейтенант останавливает сразу два автомобиля — тонированные, с грязными номерами. Один из водителей не выходя из авто предлагает взятку — 1000 рублей. Не слушая его, Виталий забирает документы. Постановление по такому нарушению на месте не выносится, на разборы направляют в ГИБДД, оттуда чаще всего — в суд. Водителям грозит либо лишение права управления автомобилем, либо штраф в 2500 рублей. Возле экипажа разворачивается целое театральное представление. Гости из республики Азербайджан шумят, начинают делать телефонные звонки, просят «решить вопрос на месте». Другие не теряются и начинают строить глазки корреспонденту. Попытки воззвать к совести и доказать, что нарушать закон нехорошо и в крайнем случае неудобно, ведь без автомобиля водителю тяжело, ни к чему не приводят. «Да мне завтра эти права привезут»! К слову, второй водитель, превысивший скорость свыше, чем на 60 км/ч, также в первую очередь потянулся за деньгами.



Впрочем, деньги нужны не всегда. Работникам прокуратуры и судьям везде открыты двери. Еще начальник отдела организации дорожного движения ГИБДД Василий Бушин, рассказывая о борьбе с тонировкой, отметил, что данная категория граждан милиции неподвластна. Инспекторы подтверждают: остановить прокурорского следователя можно, но постановление ему не выписывается, только рапорт направляется на место работы. В подтверждение этому, по взмаху жезла останавливается затонированный наглухо черный автомобиль с легко запоминающимися цифрами на номере. Водитель спокойно выходит, разговаривает с инспектором и говорит «До свидания».



Сотрудникам милиции не так везет. Один из самых скромных водителей, покорно согласившийся с тем, что его остановили за дело, и нарушать более не следует, называет место работы: УВД одного из районов Ханты-Мансийского автономного округа.



После перерыва камера начинает фиксировать тех, кто едет со скоростью 80 км/ч и больше. Из автомобилей выстраивается очередь. Конечно, будь на месте вашего покорного слуги третий инспектор, дело бы шло быстрее. Часам к четырем трасса становится свободной. «Никто не нарушает, все исправились», — радуюсь я. Но не тут-то было.



Последний наш «клиент» достоин героев чеховских рассказов. «Человек-отрицание» , таксист из Когалыма, начинает возмущаться с первой минуты общения со старшим лейтенантом. С тем, что он превысил скорость, он не согласен. Хотя на вопрос, почему ехал 105 км/ч, отвечает: «На дорогу хорошую выехал, вот и припустил. Вы лучше возле Салыма сделайте нормальную дорогу»! С тем, что инспектор не обязан менять асфальт, водитель также не согласен. «Не согласен» звучит с той же периодичностью, что «люблю» в романтических песнях. Водитель также заявляет, что подписывать постановление не будет и платить штраф ГИБДД по Тюменской области тоже. «Я лучше своим заплачу, северным, у нас ГАИ бедное», — поясняет он мне. Инспектору же продолжает хамить, с Вы переходит на ты, говорит, что это и не инспекторы вовсе, а «так, калымите тут».



Чтобы засвидетельствовать то, что водитель отказывается от подписи, потребовались понятые. Первый водитель, остановленный инспектором, уже готов был подписать все что угодно, но после довода таксиста «ты такой же водила, как я! Зачем тебе это?» решил уехать. Следующая водительница более принципиальна. После фразы нарушителя «тебе зачем это? Села и поехала!», возражает, что никого не «подставляет», а просто помогает зафиксировать отказ.



Мало у кого в данной ситуации не лопнули бы нервы. Но мужчины в погонах к таким «выступлениям» привыкли. Говорят, это один такой, а бывает, что вся семья нервная. «Раньше я переживал из-за каждого такого случая. Было, что и подраться предлагали», — рассказывает Виталий.



В конце дня подводим итоги: 39 водителей остановлено, двое из них отправляются в суд на лишение прав, один оказался без ВУ, 37 мужчин, 2 женщины. Обычно задерживают больше — около 50 человек в день. О том, существует ли «план по отлову» у инспекторов, мужчины говорят с неохотой. «Если люди гибнут из-за того, что превышают скорость или везут ребенка без специального кресла, мы за это и должны наказывать. Иначе скажут, что мы не работаем», — поясняет старший лейтенант. В то же время не всегда рука поднимается выписать штраф за отсутствие спецкресла, например, водителю, подвозившему ребенка в деревне. Для чужого 5 тысяч просто так не выложишь, а бросать детей в дождь на дороге тоже не очень красиво.



В целом, инспекторы оказались очень душевными и спокойными ребятами. Конечно, анекдоты про гаишников сочиняют неспроста. Это мне попались веселые и отходчивые, но ясно, что люди бывают разные. Кто-то и нахамить может, кто-то — от взятки не отказаться. Но не стоит забывать, что грубость не берется из ниоткуда, а взятки в большинстве случаев предлагают сами водители. Поэтому лучший способ сохранить деньги при себе и избежать неприятного разговора — соблюдать правила дорожного движения.



Надежда Корнеева

