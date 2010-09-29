Сделки с недвижимостью без риска быть не может

Но неслучайно крупные риэлторские компании заботятся о своей репутации и пытаются давать хоть какие-то гарантии. Например, агентство недвижимости «Этажи», по словам их директора, гарантирует своим клиентам положительный исход следки в рамках собственного страхового фонда. Другие риэлторские компании такого фонда не имеют. «За 10 лет работы при проведении сделок на вторичном рынке проблем ни разу не было», - заверил Ильдар Хусаинов, - «Мы сами хотим брать на себя ответственность за сделку, проверять документацию. Не секрет, что документов мы требуем больше, чем Росреестр – это для наибольшей уверенности в проведении сделки». При этом стоимость услуг данного агентства не отличается от расценок других риэлторских компаний.