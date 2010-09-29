Сделки с недвижимостью без риска быть не может

Покупка или продажа недвижимости – квартиры, комнаты, земельного участка или дома – это всегда риск. Ведь сделки с недвижимостью требуют вложения немалой суммы денежных средств, а законодательных нюансов при проведении сделки настолько много, что человека без опыта обмануть несложно. Мошенников эти обстоятельства только привлекают.
Алгоритм максимально безопасной сделки попытались выяснить на «круглом столе» тюменские риэлторы, застройщики, юристы, страховщики, а также представители властных структур области.
Начать стоит с того, что сделки по недвижимости в Тюменской области в 60% случаев проходят с привлечением риэлторов. Участники мероприятия – представители тюменской коллегии адвокатов «Тесло» Юлия Фатхуллина и Сергей Чернецкий уверены, что изначально в договорах риэлторов никаких четких стандартов не прописано : не определен предмет договора и условия, к тому же каждая компания имеет свой уникальный договор. Компании, называющие себя риэлторскими, могут заниматься поиском объекта недвижимости для аренды или покупки, предоставлением информационных услуг (таких как выдача списка телефонов для самостоятельного обзвона), оценкой объекта для продажи, реализацией объектов долевого участия от застройщика и т.д.
За 2010 год только 6 жалоб получили в Роспотребнадзоре по Тюменской области, часть из которых связана именно с подменой понятий – что же должен был делать по договору риэлтор – неясно. Как считает представитель ведомства Надежда Соколова, потребитель имеет право изучить договор с агентством недвижимости (например, проконсультироваться с юристами), выяснив информацию об услугах компании, внести в документ корректировки, уточняющие пакет услуг риэлтора. «Преследуя свои цели, риэлторы обычно не желают изменять пункты договора, тем не менее, это является ущемлением прав потребителя, - поясняет она, -в противном случае можно написать жалобу в Роспотребнадзор, и агентство получит предписание».
В отделе по защите прав потребителей Управления по товарному рынку и услугам администрации Тюмени жалоб на риэлторские конторы также немного – порядка 10.
«Российское законодательство, в силу своего несовершенства, имеет «лазейки» для мошенничества, - считает директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов, - Поэтому в проведении сделки важен сам человек. Ведь люди прекрасно понимают, что они делают, понимают все последствия своих действий».
Риэлтор ни за что не отвечает
Как бы не хотели граждане винить во всем риэлторов, в законе о риэлторской деятельности, который сейчас активно обсуждается, нет пункта об ответственности риэлтора. Риэлтор – это проводник сделки, консультант.
Но неслучайно крупные риэлторские компании заботятся о своей репутации и пытаются давать хоть какие-то гарантии. Например, агентство недвижимости «Этажи», по словам их директора, гарантирует своим клиентам положительный исход следки в рамках собственного страхового фонда. Другие риэлторские компании такого фонда не имеют. «За 10 лет работы при проведении сделок на вторичном рынке проблем ни разу не было», - заверил Ильдар Хусаинов, - «Мы сами хотим брать на себя ответственность за сделку, проверять документацию. Не секрет, что документов мы требуем больше, чем Росреестр – это для наибольшей уверенности в проведении сделки». При этом стоимость услуг данного агентства не отличается от расценок других риэлторских компаний.
Росреестр – не гарантия сделки
Своеобразным гарантом сделки может выступать управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (Росреестр). Ведь эта структура проверяет юридическую чистоту сделки в течение 28 дней и сделка будет зарегистрирована, если только для регистрации объекта подан весь пакет документов.
«Росреестр признает недействительными ничтожные договора, например, от имени несовершеннолетних или недееспособных граждан и т.д. Оспоримая же сделка все равно подлежат регистрации, отказать в которой ведомство не может без причин», - пояснила начальник отдела государственной регистрации прав на объекты долевого строительства Светлана Кривошеева. И именно оспоримая сделка может закончиться неудачно. Гарантию здесь дать не сможет никто.
При приобретении жилья лучше все-таки получить выписку из единого госреестра прав (ЕГЮРЛ) на приобретаемый объект, чтобы знать, не наложен ли на квартиру арест и нет ли других «мешающих» сделке нюансов, - советует она. Можно также проконсультироваться в Росреестре по телефону 39-68-31 или прийти на прием.
Что застраховать, чтоб уберечь себя от рисков
Специалисты страховых компаний обещают возместить убытки при утрате права собственности, другими словами, такой процесс зовется страхование титула. Здесь учитываются всевозможные риски, проявление которых приведет к прекращению права собственности.
«Страховать объект предполагается только после регистрации сделки в Росреестре, - комментирует начальник отдела маркетинга ООО «Росгосстрах» в Тюменской области Марина Сычева, - поскольку тогда риски снижаются». Есть также такая услуга как страхование ответственности риэлтора – страховое возмещение будет при непреднамеренной ошибке риэлтора.
Застройщика в любом случае нужно проверять
Выбирая новое жилье, лучше обращаться в крупные компании. Нужно посмотреть, ведутся ли работы на объекте и какими темпами, советуют представители «Партнер-Инвест» и «Тюменинвестстрой». «Мы понимаем, что каждый хочет себя обезопасить, поэтому работаем по плану, и отвечаем нашим клиентам на все их вопросы», - пояснил начальник отдела реализации «Тюменинвестстрой» Виталий Колесников.
Тем не менее, крупность компании – не гарант достройки объекта и получения жилья в срок, считает Светлана Кривошеева: «В рядах застройщиков-банкротов есть и достаточно крупные компании», - поясняет она, - «А некоторые застройщики умудряются продавать объект дважды. Такие случаи случаются в среднем раз в неделю. Хочется верить, что это только ошибки в документах, поскольку неясно, на что надеются стройкомпании, если у нас есть все данные о том, продан объект или нет».
Аренда – тоже риск
Что касается аренды, то риэлторы-участники круглого стола пояснили, что оплата услуг по поиску жилья в наем обходятся в 50-100% ежемесячной оплаты за объект. В части случаев ставку платит арендатор, а в части – арендодатель. Данная сумма формируется из пакета услуг, таких как: проверка собственника на предмет законной возможности сдачи предлагаемого объекта недвижимости, поиск объекта, показы и т.д.
Агентство «Этажи», к примеру, имеет уникальную базу найма жилья, где указано, до какого срока определенный объект уже сдан, какие объекты ожидают скорейшего заселения и т.д. «Средства идут и на ведение данной уникальной базы, - пояснил руководитель агентства, - Мы также формируем «черные списки» таких наймодателей, которые незаконно поднимают стоимость жилья или попросту «выкидывают» жильца практически без причин». Аренда – дело неприбыльное - 6-7% от всей выручки агентства, - рассказал Ильдар Хусаинов, его агентство занимается ею из-за статуса «агентство недвижимости должно заниматься всеми сделками с недвижимостью».
Не смотря на то, что все договоры, касающиеся аренды недвижимости, должны регистрироваться в Росреестре, на практике этого практически не происходит по обоюдному согласию собственника и нанимателя жилья.
Выслушав мнения специалистов рынка тюменской недвижимости, покупать или снимать квартиру или комнату и другие объекты самостоятельно стало еще страшнее. Но пугаться не стоит: главное в проведении сделки – не вестись на дешевизну и правильно оформлять договор, чтобы при неудовлетворительном итоге, было с кого требовать возмещения за невыполненные условия.
Евгения Лямзина