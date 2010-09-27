Жизнь без ВИЧ — личный выбор каждого





Об этом сегодня говорили на семинаре по противодействию распространению ВИЧ-инфекции . Во встрече приняли участие специалисты департамента здравоохранения Тюменской области, сотрудники Центра «СПИД» и представители Института здоровья семьи (г. Москва).



По словам заместителя директора Института здоровья семьи Анны Карпушкиной, в обществе до сих пор существует масса мифов на тему того, как выглядит ВИЧ-инфицированный человек и какие существуют способы передачи вируса. Общество негативно настроено против любых больных, а уж против тех, о ком мало известно, вдвойне.



Напомним, ВИЧ можно заразиться только при незащищенном половом контакте, через кровь и вертикальным способом — при родах или кормлении. Через поцелуй, рукопожатие или общую посуду этого сделать нельзя. В Тюменской области, как и во всей России, на первое место вышел половой способ передачи инфекции. Чаще всего заражаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. При этом, заразившиеся, в первую очередь, готовы думать на кого угодно, только не на своего сексуального партнера.



Как рассказала врач-эпидемиолог центра по профилактике и борьбе со СПИД Валентина Попкова, люди не придают значения своей болезни. 24–27% мужчин не рассказывают своим женам или партнершам о том, что заразились. Чаще всего, этим руководит страх потерять любимую. Тем не менее, вовремя оказанная медицинская помощь может обеспечить пациенту продолжительную жизнь, а при профилактике заболевания даже двое ВИЧ-инфицированных могут родить здорового ребенка.



Частые гости центра «СПИД» — это и любители услуг от секс-работниц . Волонтерская организация, занимающаяся профилактикой распространения ВИЧ в Тюмени, провела исследование среди 32-х уличных секс-работниц . Как выяснилось, 9% из них страдают гепатитом В, 40% — сифилисом, 98% — гепатитом С и 49% — заражены ВИЧ. При этом средствами контрацепции пользовалась не каждая. Одна из женщин даже рассказала, что мужчина лет 40-ка отказался от использования презерватива, мотивируя свой отказ: «я женат, я тебя не заражу».



Виной такого безответственного поведения, по мнению экспертов является, прежде всего, недостаточная информированность общества. Однако и «передовые течения» в информационном потоке могут сыграть с людьми злую шутку. Так, одна из пациенток Центра «СПИД» после просмотра передачи, в которой говорилось, что ВИЧ — это выдумка фармацевтов, отказалась от приема профилактических лекарств при беременности. В итоге новорожденный также оказался ВИЧ-инфицированным .



Отметим, что ВИЧ — это не значит мгновенная смерть. При постоянном лечении люди могут жить в течение длительного времени, хотя качество жизни при этом, конечно, снижается. Пропуск приема лекарств — и любая инфекция становится во много раз опаснее, чем для других людей. Логично предположить, что каждый выбирает для себя лучшую жизнь, вот только в выборе этом нужно быть ответственным. И только ответственный подход к сохранению своего здоровья позволит вам наслаждаться жизнью, а не пытаться прожить ее.



Надежда Корнеева

