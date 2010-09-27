Жизнь без ВИЧ — личный выбор каждого

Об этом сегодня говорили на семинаре по противодействию распространению
По словам заместителя директора Института здоровья семьи Анны Карпушкиной, в обществе до сих пор существует масса мифов на тему того, как выглядит
Напомним, ВИЧ можно заразиться только при незащищенном половом контакте, через кровь и вертикальным способом — при родах или кормлении. Через поцелуй, рукопожатие или общую посуду этого сделать нельзя. В Тюменской области, как и во всей России, на первое место вышел половой способ передачи инфекции. Чаще всего заражаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. При этом, заразившиеся, в первую очередь, готовы думать на кого угодно, только не на своего сексуального партнера.
Как рассказала
Частые гости центра «СПИД» — это и любители услуг от
Виной такого безответственного поведения, по мнению экспертов является, прежде всего, недостаточная информированность общества. Однако и «передовые течения» в информационном потоке могут сыграть с людьми злую шутку. Так, одна из пациенток Центра «СПИД» после просмотра передачи, в которой говорилось, что ВИЧ — это выдумка фармацевтов, отказалась от приема профилактических лекарств при беременности. В итоге новорожденный также оказался
Отметим, что ВИЧ — это не значит мгновенная смерть. При постоянном лечении люди могут жить в течение длительного времени, хотя качество жизни при этом, конечно, снижается. Пропуск приема лекарств — и любая инфекция становится во много раз опаснее, чем для других людей. Логично предположить, что каждый выбирает для себя лучшую жизнь, вот только в выборе этом нужно быть ответственным. И только ответственный подход к сохранению своего здоровья позволит вам наслаждаться жизнью, а не пытаться прожить ее.
Надежда Корнеева