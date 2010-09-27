Арендатор по правилам или за что вас могут выгнать из квартиры

За порядок в квартире арендодателя в какой-то степени отвечают и риэлторы, поэтому арендатор выбирается довольно тщательно и по требованиям, установленным собственником жилья.
Чтобы привести в квартиру «правильного» клиента, сотрудники агентств недвижимости стараются на корню выяснить все требования собственника жилья. Ведь работа риэлтора – его имидж. Таким образом, собственнику задаются всевозможные вопросы, чтобы создать наиболее приближенный портрет будущего нанимателя жилья.
«Собственники выставляют довольно различные требования. Здесь может играть роль социальное положение арендатора, количество людей и их пол – семья с детьми, студенты, молодая пара, сотрудники фирм и т.д. Имеет вес наличие домашних животных и прочие условия, - пояснил специалист агентства недвижимости «Караван» Евгений Гопта, - Исходя из этих требований, мы стараемся оградить собственника от «пустых» показов квартиры, стремимся найти того нанимателя, который максимально подходит под запрашиваемые параметры». Обманывать наймодателя – не вариант. В любом случае, если вместо обещанной бездетной семьи в арендованной квартире будут проживать студенты, это выяснится практически сразу, так как собственник жилья имеет право приходить в квартиру раз в месяц. Если арендаторы не удовлетворят арендодателя, возможно, они будут выставлены из квартиры.
Московское агентство недвижимости DOKI провело опрос среди своих клиентов на тему: «Испытывали ли вы проблемы при аренде жилья из-за своих вредных привычек?» - и выяснило, что московские арендодатели нечасто отказывают в заключении договора курящим лицам. Так, лишь 10% арендаторов получали отказ в аренде по этой причине. Остальные опрошенные либо не сталкивались с отказами (60%), либо не имеют такой вредной привычки (30%).
Опрос специалистов нескольких местных агентств недвижимости показал, что такая привычка как курение, практически не мешает горожанам сдавать свои жилплощади.
«Наймодателю, конечно, не понравится, если арендаторы, проживающие у него в квартире, будут устраивать частые шумные вечеринки с алкоголем и дымом сигарет по всему помещению, - комментирует Евгений, - поэтому, если арендодатель считает нужным, такие вопросы улаживаются сразу: курить в определенных местах и не вызывать нарекания у соседей».
В дополнение стоит отметить, что стоимость услуг риэлтора при найме жилья, по данным Евгения, сегодня в среднем составляют 70% от ежемесячной суммы аренды, тем не менее, агенты идут на индивидуальные скидки порядка 10-20%.
Евгения Лямзина