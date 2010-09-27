Арендатор по правилам или за что вас могут выгнать из квартиры

«Собственники выставляют довольно различные требования. Здесь может играть роль социальное положение арендатора, количество людей и их пол – семья с детьми, студенты, молодая пара, сотрудники фирм и т.д. Имеет вес наличие домашних животных и прочие условия, - пояснил специалист агентства недвижимости «Караван» Евгений Гопта, - Исходя из этих требований, мы стараемся оградить собственника от «пустых» показов квартиры, стремимся найти того нанимателя, который максимально подходит под запрашиваемые параметры». Обманывать наймодателя – не вариант. В любом случае, если вместо обещанной бездетной семьи в арендованной квартире будут проживать студенты, это выяснится практически сразу, так как собственник жилья имеет право приходить в квартиру раз в месяц. Если арендаторы не удовлетворят арендодателя, возможно, они будут выставлены из квартиры.