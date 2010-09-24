В строительстве новых домов приняли участие и журналисты

«Новое в проектировании, которое мы переняли в Западной Европе, такой элемент как отсутствие сквозных проездов, то есть, находясь в любой точке микрорайона, нет опасения, что резко выскочит автомобиль, - комментирует руководитель проекта Евгений Арапов, - Еще одной особенностью можно назвать размещение велосипедной дорожки по периметру микрорайона. В целом микрорайон выполнен в едином архитектурном стиле и оформлен ландшафтной подсветкой. Помимо жилых квартир, в домах, конечно же, будут присутствовать коммерческие площади и, что немаловажно, целевое назначение этих площадей будем назначать мы – застройщик», - отмечает он. То есть в квартале будут из расчетов проектировщиков грамотно рассредоточены продуктовые и другие магазины, аптеки, парикмахерские, булочные или винные лавки и так далее.