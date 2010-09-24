В строительстве новых домов приняли участие и журналисты

За последние несколько лет микрорайоны в заречной части города достаточно разрослись. Объектов очень много, застройщиков тоже. Тюменские журналисты убедились воочию, что в микрорайоне есть еще площадь для строительства огромного объекта – «Европейского». В дополнение, они даже приняли участие в самом процессе строительства одного из домов.
Одному из знаменитых тюменских застройщиков – компании «Партнер-Инвест» недавно исполнилось 6 лет. За годы существования они не только активно возводили правильные дома, но и, так сказать, обучали людей жить комфортно и требовать качества услуг.
Теперь они заканчивают два последних многоквартирных дома в 3-ем Заречном микрорайоне и активно выходят на новую площадку – микрорайон «Европейский» (4-ый Заречный). Строительство здесь ведется с февраля. Такая большая площадь (30 гектаров земли), застраиваемая одним застройщиком в нашем городе единственная.
Весь микрорайон разделен на кварталы, которые названы греческими буквами: «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «омега». Каждый из них составляет порядка 50 тысяч квадратных метров жилья, по каждому кварталу предусмотрена современная инфраструктура, а также 3,5 тысячи мест для автомобилей по всему микрорайону (это выше расчетной нормы). Объединять кварталы будет единая пешеходная площадь в фонтаном в центре микрорайона.
«Новое в проектировании, которое мы переняли в Западной Европе, такой элемент как отсутствие сквозных проездов, то есть, находясь в любой точке микрорайона, нет опасения, что резко выскочит автомобиль, - комментирует руководитель проекта Евгений Арапов, - Еще одной особенностью можно назвать размещение велосипедной дорожки по периметру микрорайона. В целом микрорайон выполнен в едином архитектурном стиле и оформлен ландшафтной подсветкой. Помимо жилых квартир, в домах, конечно же, будут присутствовать коммерческие площади и, что немаловажно, целевое назначение этих площадей будем назначать мы – застройщик», - отмечает он. То есть в квартале будут из расчетов проектировщиков грамотно рассредоточены продуктовые и другие магазины, аптеки, парикмахерские, булочные или винные лавки и так далее.
Еще в микрорайоне запланировано строительство двух детсадов и школы на тысячу мест, но все будет реализовано при государственно-частном партнерстве, то есть заказчиком будет выступать городская администрация.
Квартал «альфа» представлен восемью жилыми многоквартирными домами – сейчас уже видны 4 объекта: 9-этажный дом, 17-этажная «свечка» и 10-этажные близнецы. Часть домов первой очереди будет построена уже в конце следующего года, а другая часть – в 2012 году. Уже сейчас в высокой степени готовности трехподъездная 9-этажка (ГП-29) и 10-этажка также в три подъезда (ГП-27). Все дома выполнены в каркасно-монолитном исполнении, такое строительство, по словам куратора проекта, уже десятки лет ведется в Европе.
Стоимость разнится в зависимости от готовности объекта – от 34 до 40 тысяч рублей за «квадрат». Тем не менее, по словам Евгения Арапова, жилье у них покупают и на котловане. Уже продано около 50% первой очереди. Горожане, которые уже живут в домах 3-его Заречного, нередко присматриваются к новому объекту и уже «закидывают удочки», чтобы узнать о расценках и сроках сдачи.
Непосредственные работы ведет давний партнер застройщика компании СК «Омега». Таким образом, на стройке присутствуют квалифицированные работники не только из России, но и сербы, хорваты и др. Как рассказали руководители генподрядчика Виктор Чорич и Ацо Крстевски, они применяют свой многолетний опыт в строительстве «Европейского».
Ацо – строитель с 27-летним стажем, из которых уже 12 лет он работает в России. Виктор же также имеет огромный опыт – 25 лет в отрасли, 17 лет – в России. Они вели строительство в разных странах, таких как Германия, Чехия, Украина, Армения, Туркменистан и ряд других стран. Из российских городов в разговоре они упомянули московские екатеринбургские объекты, а также Тобольскую акушерско-гинекологическую больницу (год постройки - 1995). «Технологии, применяемые нами в строительстве монолитных конструкций, позволят домам аккуратно и одномоментно «садиться» без перекосов и трещин. Что касается объема работ, то в месяц мы сдаем порядка 4-х этажей» - пояснил Виктор Чорич. «Такие работники отличаются особым профессионализмом, эффективностью работы и ответственностью. Эти качества, видимо, основаны на менталитете граждан», - отозвался о работниках Евгений Арапов.
Группу журналистов провели по двум домам. В одном из них (гп-28) две девушки-журналисты под чутким руководством строителей лично выполнили несколько обвязок арматуры. Такой «мастер-класс» вызвал бурю эмоций и у самих девушек, и у других присутствующих, тем не менее, на шаг принять участие в непосредственном строительстве больше никто не решился.
Так, с годами объем строительства у «Партнер-Инвеста» только наращивается. Заезжая в Заречные микрорайоны, каждый видит их строения, и незнающие люди часто интересуются, что это за красивые дома. На что можно ответить – это не только красивые дома, это новое качество жизни. Теперь оно будет «разрастаться» и в новом микрорайоне «Европейском».
Евгения Лямзина