Одежду класса «люкс» не воруют

Своим опытом поделился и директор магазина Corso Como Дмитрий Аверкин. Эта марка пришла на тюменский рынок в начале 2010 года, поэтому опыт поиска коммерческой недвижимости у Дмитрия свежий. Он искал помещения, согласно озвученным выше требованиям — высокие потолки, витражные окна. По словам Дмитрия, их в Тюмени очень мало, а если они и есть, то заняты уже давно. Помимо этого, отдельно стоящее здание вместе с относительно низкой арендной ставкой несет определенные риски: чтобы привлечь покупателей, нужна высокая рекламная активность. Поэтому один из монобрендовых магазинов Corso Como расположился в торговом центре. Преимущества — торговый центр дает определенный трафик, в нем есть «магниты» — кинотеатры, продуктовые гипермаркеты. «У меня стоят счетчики по проходимости, — поделился директор бутика. — Да, ходит много зевак, по сравнению с магазином на улице, но ведь и выручка выше. Я „встал“ в торговые центры, и не жалею об этом».