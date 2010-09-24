Одежду класса «люкс» не воруют

Выбор и покупка дорогой одежды приносит удовольствие: вы наслаждаетесь качественной фурнитурой и роскошной тканью, продуманностью мелочей, вниманию к деталям и предупредительностью персонала. «Изнанку» fashion бизнеса и его проблемы в рамках круглого стола «Одеждный ритейл
Обсуждение открыл модератор круглого стола Станислав Дейнеко, который рассказал о нынешнем состоянии одежного ритейла. По его словам, в столицах рынок дорогой одежды кризис практически не задел, не считая закрытия некоторых бутиков концептуальной одежды, а в нашем регионе его падение составило порядка 15–20%. Но, тем не менее, спрос на наряды класса люкс есть: Тюмень — центр большой области, сюда приезжают с обеспеченного Севера, а по объему зарплат наш город с населением около 600 тыс. человек приближается к соседнему
Директор группы компаний «Денова» Наталья Девяткова предложила уточнить терминологию: одежда, которую можно отнести к
Одним из важных характеристик магазина класса «люкс», в том числе и одеждного, является «локейшн», место расположения бутика. Традиционно, для одежды
«В Тюмени нет ни одного торгового центра, который бы отличался „премиальным“ сегментом, как нет и скоплений мульти- или монобрендовых бутиков, — отметила Наталья. — Это направление находится у нас в зачаточном состоянии». По ее словам, комплекс «Калинка», который находится на пересечении ул. Профсоюзной и Республики, заявляет о том, что будет работать в «премиальном» сегменте.
Появится ли в Тюмени улица бутиков? Уже есть такая попытка — на ул. Советской, где находятся магазины замечательных марок: Gant, Coccinelle и «Новый Пассаж». Но таких торговых центров как у нашего соседа — Corteo fashion mall, Limerance — еще не создано, это дело недалекого будущего, отмечает директор «Деновы».
На Советской большая проблема с парковкой, обратила внимание присутствующих управляющая магазинами одежды в «Новом Пассаже» Татьяна Лавренова. Кроме этого, улица бутиков должна быть пешеходной, а на Советской очень узкие тротуары и просто гулять по ней невозможно. Она сделала акцент на том, что в торговом центре «Новый Пассаж» покупатели не привязаны к развлечениям. Его можно охарактеризовать как центр «клубного», небольшого формата для определенного круга покупателей, который сложился исторически.
На звание второй fashion улицы может претендовать ул. Малыгина, где располагается бутик марки Manoukian. Его директор Анна Григорьева рассказала, что владельцы франшизы сразу высказали требование — открывать магазин street формата. «В Тюмени я не вижу улицы, которая могла бы стать полноценной fashion галереей, — отметила Анна. — А отдельные магазины, например, Benetton, Mexx, разбросаны по городу». Она высказала мнение, что люди, которые стали поклонниками определенной марки, приедут в магазин, но обычно предпочтение отдается торговым центрам. Но стоимость аренды в торговых центрах слишком высокая. «Если бы ее размер был в три раза меньше, то, возможно, расположение в моллах и было выгодно, — добавила Анна. — А в магазинах она на порядок ниже».
Своим опытом поделился и директор магазина Corso Como Дмитрий Аверкин. Эта марка пришла на тюменский рынок в начале 2010 года, поэтому опыт поиска коммерческой недвижимости у Дмитрия свежий. Он искал помещения, согласно озвученным выше требованиям — высокие потолки, витражные окна. По словам Дмитрия, их в Тюмени очень мало, а если они и есть, то заняты уже давно. Помимо этого, отдельно стоящее здание вместе с относительно низкой арендной ставкой несет определенные риски: чтобы привлечь покупателей, нужна высокая рекламная активность. Поэтому один из монобрендовых магазинов Corso Como расположился в торговом центре. Преимущества — торговый центр дает определенный трафик, в нем есть «магниты» — кинотеатры, продуктовые гипермаркеты. «У меня стоят счетчики по проходимости, — поделился директор бутика. — Да, ходит много зевак, по сравнению с магазином на улице, но ведь и выручка выше. Я „встал“ в торговые центры, и не жалею об этом».
Директор консалтингового агентства Ярослав Панькив рассказал, что по его опыту консультирования видно, насколько важно сильное соседство. По его словам, ювелиры уже пришли к воплощению этой идеи и сильно уплотнили «закуток» ул. Ленина и Профсоюзной, где сейчас находится много магазинов этой направленности. Главное, что покупатели этим довольны. «Соседство усиливает, а не ослабляет. Это магнит, который притягивает определенный трафик», — резюмировал Ярослав.
Но пока улицы, подходящей для того, чтобы стать fashion галереей, в Тюмени нет: центр плотно застроен, и здесь отсутствует подходящая под требования недвижимость, некоторые собственники предлагают слишком большие помещения в аренду, парковаться с каждым годом становится все сложнее.
Помимо отсутствия улицы, где с комфортом могли бы расположиться бутики
С другой стороны, мы не попадаем в число тех несчастливцев, куда не приходят компании, которые успешно развиваются в
С ней согласилась Татьяна Лавренова, которая считает, что Тюмень — это исторически сложившаяся провинция, а Екатеринбург, находящийся всего в нескольких сотнях километров, это другой ритм жизни, интенсивность, психология и менталитет. «Но не думаю, что марки высокого уровня хорошо себя чувствуют даже в Екатеринбурге», — считает Татьяна Лавренова.
Кроме этого, придет та или иная марка в наш город, зависит и от того, кто будет заниматься организацией этого — сами компании, их дилеры или франчайзи. В последних двух вариантах, уровень рисков и затрат для владельцев бизнеса качественно снижается, а вероятность появления у нас марки увеличивается.
Проблема с наличием коммерческой недвижимости также влияет на то, придут к нам определенные брэнды или нет. «Есть два десятка региональных и федеральных сетей, которые я сегодня не могу обеспечить качественными торговыми площадями, — рассказала директор группы компаний „Денова“ — Торговые центры заполнены, да и город не резиновый, и нельзя обеспечить те 1–3 заявки, которые приходят ко мне каждый день на площади около 100 кв.м. с витражами и отдельным входом. Тем более что центр уже очень плотно застроен».
Описанная ситуация осложняется тем, что важно, чтобы
В рамках круглого стола обсудили и ситуацию с торговыми остатками — какой процент коллекций не распродается, что происходит с вещами прошлого сезона, которые так и не нашли владельца.
Такая проблема существует, когда неправильно выбрана марка или она пришла поздно, рассказала Татьяна Лавренова. У брэндов, которые работают хорошо, на конец сезона остаток составляет около 10%, и это не повод устраивать сток. Примерно такие же цифры прозвучали из уст и остальных директоров модных магазинов, присутствующих на круглом столе.
Директор «Тюменского
«Удобно и красиво, когда в магазине не висит „распродажная“ часть коллекции, — согласилась управляющая магазинами „Нового Пассажа“. — Но чтобы аутлет существовал, нужна наценка. Тогда нужно настолько опустить цену на вещь, что выгоднее ее продать в магазине».
Модератора круглого стола заинтересовал уровень культуры тюменских покупателей, и это он сформулировал кратко: «Воруют?». Директора ответили единодушно: «Нет», тем более что в их магазины ходят, в основном, обеспеченные люди.
Дорогие магазины не пользуются «антиворовыми» устройствами, , тем более что они нарушают эстетику, подтвердил директор компании «Призма», занимающийся торговым оборудованием и программным обеспечением, Олег Кортыш.
Один из потребительских стереотипов о магазинах люксовой одежды — дорогие вещи выгодно покупать за границей. Так ли это? Да, не скрывают владельцы магазинов.
Но как убедить человека купить марку высокого уровня не за границей дешевле на 30–50% (стоимость транспортной таможни), а в Тюмени? Татьяна Лавренова отвечает так: «Нужно чтобы здесь все было так же, как там: от первой ступеньки, ведущей в магазин, до общей атмосферы. И это большая сложность, отмечает управляющая. «По большому счету это всего лишь ткань, так почему ее покупают? — анализирует предприниматель. — Чтобы потешить самолюбие, чтобы было приятно, ведь дорогая одежда это не просто вещь».