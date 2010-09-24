На всякий случай: как тюменцу застраховаться от травм?

О неприятном хочется думать в последнюю очередь, но позаботиться о предотвращении финансовых последствий подобных проблем лучше заранее. Ведь лечение, как правило, стоит немалых средств.
Надежным инструментом финансовой защиты может стать страхование. Конечно, страховка не может уберечь здоровье человека, но она позволит компенсировать затраты на лечение после несчастного случая, а это не менее важно. Страховая компания произведет выплату, если человек получит травму или острое отравление, если ему будет установлена инвалидность в результате несчастного случая. В случае гибели выплату получат его близкие.
Как поясняет начальник отдела массовых видов страхования филиала компании РОСГОССТРАХ в Тюменской области Елена Чичканова, размер страхового возмещения зависит от страховой суммы и от тяжести полученной травмы: «У страховщика есть таблица выплат, где расписан удельный вес каждой травмы, в соответствии с ней и производится выплата. Например, при сотрясении/ушибе головного мозга выплата составляет от 3% до 15% в зависимости от степени тяжести».
На какую сумму заключать договор — решать вам. Сто, пятьсот тысяч, миллион или более — зависит от вашего желания и возможности оплатить страховку. Страховщики советуют на себе не экономить — длительное лечение может серьезно подорвать семейный бюджет. Самое правильное — заключать договор на сумму не менее вашего годового дохода. В этом случае выплата сможет покрыть затраты на лечение и потери от пребывания на больничном. Стоит такой полис в среднем 1–2% от страховой суммы, страховка действует в течение года.
Кроме того, в компании РОСГОССТРАХ действует специальная программа, которая позволяет производить выплату за каждый день больничного. Размер выплаты в этом случае уже не зависит от тяжести травмы. Например, при страховой сумме 300 000 рублей, выплата за один больничный день составляет 600 рублей. По словам специалистов компании, обе программы удобны для клиента, и он может сам выбрать, как заключать договор.
Застраховать можно не только взрослых, но и детей. Царапины и ссадины у ребенка — дело привычное. Но… травма травме рознь. Сколько раз, забирая ребенка из школы, вы видели прыжки через перила, беготню на переменах, драку ранцами на улице? Детские шалости и неумение соизмерять свои силы и предупреждать опасные ситуации порой приводят к серьезным последствиям.
Несчастные случаи, происходящие с учащимися в стенах школы, являются причиной почти 15% всех детских травм. При этом до 80% травмированных школьников пострадали на переменах (данные НИИ столичного образования МГПУ).
Исследования показывают, что наиболее часто травмы получают дети в возрасте от 6 до 12 лет, что связано с повышенной эмоциональностью в этот период и недостаточно развитой способностью к самоконтролю.
К родительским переживаниям
С 1 сентября по 30 ноября в компании РОСГОССТРАХ действует акция «Школьник». В этот период жители Тюменской области могут застраховать детей со скидкой до 20%.
Существуют и комплексные программы защиты семьи. По одному полису РОСГОССТРАХ ФОРТУНА «Семья» можно застраховать сразу несколько человек — такой полис обойдется дешевле, чем отдельная страховка на каждого члена семьи.
При страховом случае клиенту необходимо сообщить о случившемся в страховую компанию, написать заявление и предоставить документы: паспорт, страховой полис, документы, подтверждающие страховое событие (например, справка из травмпункта и выписка из истории болезни лечебного учреждения).
Ежедневно в среднем 5 жителей Тюменской области получают выплаты от компании РОСГОССТРАХ за травмы, полученные в результате несчастных случаев. А сколько людей не подумали о своей финансовой защите?