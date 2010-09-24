На всякий случай: как тюменцу застраховаться от травм?

К родительским переживаниям из-за травмы добавляются больничный лист по уходу за ребенком и расходы на реабилитацию. Страховая выплата от переживаний не избавит, но расходы возместит однозначно. Полис будет действовать и дома, и в школе, и во время занятий спортом. Стоимость полиса зависит от количества детей, принимаемых на страхование, и выбранной страховой суммы. Например, в компании РОСГОССТРАХ тариф на одного ребенка составляет 0,93–1,4% от страховой суммы, при страховании от 2 до 6 человек стоимость полиса снижается на 10% и т. д.