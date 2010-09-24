Дайджест Nashgorod.ru с 18 по 24 сентября

Находится с той стороны темного стекла — дорого
Борьба с тонировкой автомобильных стекол, а, соответственно, борьба за безопасность на дорогах ведется в Тюмени уже несколько месяцев. Если раньше любители полумрака могли отделаться сторублевым штрафом, то с 23 сентября за темные стекла придется заплатить в государственную казну 500 рублей.
Мнение форумчан:
Сначала надо народу закинуть тонировочку на свободный рынок, ободрить тех кто ее качественно и за деньги наклеивает, порадовать тех кто данную услугу пользует, потом придумать штраф. Далее ввести арест (что не что иное как прожиг государственных денег и щипок по экономике поскольку арестованные не работают не на
Это ж скока народа теперь не сможет конфиденцьяльно бурить в носу?!!
Не могу не написать про это. Сегодня ехал по городу и увидел автомобиль, на котором возят начальника ГУВД по Тюменской
Нажми на кнопку — получишь результат
Чтобы перейти по светофору через пешеходный переход по ул. Республики около Тюменского драматического театра, теперь не нужно долго ждать зеленого света. Достаточно лишь нажать на кнопку, и через несколько секунд путь пешеходам будет открыт.
Мнение форумчан:
Классно, что сделали такой светофор, я там перехожу дорогу почти каждый день (это мой путь из дома на работу), но! забываю про эту кнопку и стою с остальными пешеходами жду))))) видимо правда надо регулярно сахар есть))
Кто станет губернатором Тюменской области?
Интрига все же существует — останется ли Владимир Якушев губернатором Тюменской области? С тем, что действующий губернатор не покинет своего поста, согласно большинство политических аналитиков. Лишь некоторые осторожно высказывают мнение о том, что сказать однозначно о том, останется ли он или пойдет на повышение, сложно.
Какие кандидатуры предложила «Единая Россия» на должность губернатора, стало известно 23 сентября. Это заместитель Министра регионального развития РФ Юрий Осинцев, депутат Государственной Думы РФ Александр Сарычев и действующий губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Мнение форумчан:
Да нормальный он — такой же как все чиновники высокого ранга. Нам ведь все равно не угодить. А не поменяют лишь с том случае, если во властных рокировках ему в столице приличного места не найдут. Думаете так просто власть меняется? Как бы не так — все продумано на сто шагов вперед, только нам с вами сообщают то, что положено. Остальное — тайна закулисья политического
Не стану судить кто смелее или честнее, мне важнее, что Собянин работал лучше и результаты были налицо. Еще не прощу Якушеву, что угробил троллейбусы.
Первый памятник операционной системе Линукс может появиться в Тюмени
Он представляет собой символ Linux — пингвина, который
Место установки памятника пока не определено, пока предлагаются следующие локации: рядом с краеведческим музеем, на одном из перекрестков ул. Республики, колесо обозрения, Тюменский цирк.
Сбор средств на установку памятника продолжается
Мнение форумчан:
Будет местом паломничества бородатых сисадминов со всей страны:)
Задумка хорошая, но
Главное чтоб рядом с памятником халявную
Водителя, сбившего мальчика на переходе, оправдали
В ДТП на пешеходном переходе у ТЦ «Южный», произошедшего 22 июля, виноват погибший мальчик — велосипедист. Это следует из заключения экспертизы: водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд на ребенка, в то же время сам юный велосипедист нарушил правила дорожного движения.
Мнение форумчан:
Никто здесь не пытается оправдать девушку, что была за рулем. Ребенок не пережил ДТП, потому что дорогу нужно переходить и везти велосипед рядом! Оба виноваты в произошедшем. И немало виноваты взрослые, которые показывают пример детям.
Хочу отметить для тех, кто пытается в одинаковой степени отвественность возложить на погибшего
Отчего я на стороне водителя? (кстати, изначально был против нее,