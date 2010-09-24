Дайджест Nashgorod.ru с 18 по 24 сентября

Отчего я на стороне водителя? (кстати, изначально был против нее, т. к. сначала была информация что 2 ряда остановились, но она не подтвердилась и на др. форуме был свидетель который указывал обратное). Да потому что я сам чуть не становился таким водителем, когда во дворе, двигаясь со скоростью 15–20 км/ч, из-за-машины вылетал ребенок на роликах и я чудом его не сбил, или когда собачка резко перед машиной резко стала пересекать дорогу, а за ней бросался надеясь спасти хозяин (герой конечно, похвально, но головой в этот момент явно не думал) и чудом опять же уходил от столкновения. А сбей, тут бы стока грязи вылилось. Любой водитель может оказаться на ее месте.