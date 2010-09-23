Стройки в Заречных: «Партнер-Инвест», «Меридиан Констракшн», «Фэнси»

О том, что региональное агентство недвижимости «Этажи» совместно с застройщиками проводит масс-туры «Квартирный обзор» на строительные объекты, известно давно. Вот и в минувшую субботу люди снова посетили Заречные микрорайоны.
Заречные микрорайоны – одни из самых застраиваемых сегодня в областном центре. Там ведут работы как крупные застройщики, так и более мелкие компании. Гости «обзора» уже бывали на объектах таких «акул» строительного бизнеса, как ООО «Партнер-Инвест» и ООО «Меридиан Констракшн», тем не менее, интерес к этим объектам у горожан не иссякает. На этот раз на показ гражданам вышло строение еще одной компании - ЗАО «Фэнси».
«Дома «Партнер-Инвеста» - это отличная инфраструктура, «Фэнси» - относительно недорогие квадратные метры и высокие потолки, «Меридиан-Констракшн» - компромисс между развитой инфраструктурой и выгодной ценой», - так описал преимущества застройщиков директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Наибольшие площади застройки в 3-ем Заречном принадлежат ООО «Партнер-Инвест». Участвуя в программах минрегиона, организовывая различные акции и разрабатывая свои способы удобного приобретения квартир, строя комфортное жилье и осуществляя должный за ним уход, компания давно приобрела свой имидж и статус на рынке недвижимости уже не только в Тюмени. Реклама их объектам не нужна. Люди пришли сюда выбирать. Наибольшая часть домов компании в этом микрорайоне уже введено в эксплуатацию, в ноябре введут два заключительных дома: монолитно-каркасную 16-этажку и 14-этажный кирпичный дом.
По данным АН «Этажи», в 16-этажке остались однокомнатные квартиры - от 37,7 кв. м стоимостью от 1495 тысяч рублей и трехкомнатные от 73,5 кв. м, от 3100 тысяч рублей. В боковой секции – квартиры с двумя балконами. В 14-этажном доме - однокомнатные квартиры - от 34,8 кв. м, от 1550 тысяч рублей, двухкомнатные - от 47 кв. м, от 1870 тысяч рублей, трехкомнатные - от 71,5 кв. м. от 2820 тысяч рублей. Дорогие квартиры еще остались в самом высоком доме города – в «Северной жемчужине».
«Европейский» также не остался в стороне, ведь строительство там активно продолжается. Сейчас там открыты продажи четырех домов, два из которых обещают ввести в третьем квартале 2011 года. Что касается цен, то однокомнатные квартиры в домах площадью от 36 кв. м от 1720 тысяч рублей; двухкомнатные – от 56,6 кв. м, от 2120 тысяч рублей; трехкомнатные – от 73,1 кв. м от 2520 тысяч рублей. Максимальная площадь трехкомнатных – до 83 кв. м, в следующей очереди таких больших квартир уже не будет. Для удобства оплаты предполагается рассрочки и ипотека нескольких банков.
Будущее 14-этажное здание «Фэнси» строится через дорогу от «Северной жемчужины» - это уже 2-ой Заречный микрорайон, створ улиц Газовиков – Муравленко - проезд Заречный. Не секрет, что строительство объекта было на какой-то срок «заморожено», теперь же там с утроенными силами ведется строительство. В конце года дом обещают сдать. После чего зеркально по отношению к строению будет возводиться еще один дом – внутри домов появится двор и паркинг. Набор квартир в домах самый различный – это и студии, и однокомнатные квартиры площадями от 42,8 кв. м, от 1461 тысяч рублей, двухкомнатные - от 61,7 кв. м от 2343 тысяч рублей, трехкомнатные - от 75,3 кв. м от 2559 тысяч рублей. Для кирпичного исполнения, по мнению специалистов «Этажей» такие цены достаточно невысоки.
По-прежнему самыми популярными являются одно- и двухкомнатные квартиры. Именно на них сделали ставку специалисты «Меридиан Констракшн». В комплексе «Современник» в 1-ом Заречном микрорайоне четыре дома по 16 этажей, два из которых будут сданы, по заверениям застройщика, панельно-сборный - в конце 2011 года, монолитно-каркасный – во втором квартале 2012-го. Стоимость квартир в панельном доме: однокомнатные – от 37, 5 кв. м от 1349 тысяч рублей, двухкомнатные – от 54,5 кв. м от 1772 тысяч рублей, трехкомнатные – от 81,2 кв. м от 2597 тысяч рублей. В монолитно-каркасном исполнении – дороже: данные квартиры отличают высокие потолки и удобные планировки. Однокомнатные - от 1442 тысяч рублей при аналогичной площади – от 37 кв. м.
Во время экскурсии за каждым участником мероприятия был закреплен персональный риэлтор, который отвечал на все интересующие вопросы. Ипотечный брокер РАН «Этажи» консультировал участников по вопросам получения кредита. Важно отметить, что РАН «Этажи» продают квартиры по ценам застройщиков. В завершении мероприятия состоялся фуршет, где в неформальной обстановке можно было получить компетентные ответы на вопросы и выслушать мнение и впечатления от поездки.
Конечно, очень удобно в субботнее утро поехать выбирать квартиру или даже поглядеть своими глазами уже присмотренный через сайты застройщиков объект. Чем удобно? Во-первых, организаторы везут граждан прямиком на объект, то есть искать и плутать по дворам, возможно, малознакомых микрорайонов не придется. Во-вторых, одна голова – хорошо, а две, как известно, - еще лучше! Есть возможность услышать мнение совершенно сторонних людей, которые, так же как и вы, заинтересованы в покупке жилья. В-третьих, общение лицом к лицу с застройщиком позволяет задать все самые каверзные вопросы, ведь при большом количестве гостей он не сможет слукавить или отмахнуться от задачи.
Евгения Лямзина