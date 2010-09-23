Стройки в Заречных: «Партнер-Инвест», «Меридиан Констракшн», «Фэнси»

Будущее 14-этажное здание «Фэнси» строится через дорогу от «Северной жемчужины» - это уже 2-ой Заречный микрорайон, створ улиц Газовиков – Муравленко - проезд Заречный. Не секрет, что строительство объекта было на какой-то срок «заморожено», теперь же там с утроенными силами ведется строительство. В конце года дом обещают сдать. После чего зеркально по отношению к строению будет возводиться еще один дом – внутри домов появится двор и паркинг. Набор квартир в домах самый различный – это и студии, и однокомнатные квартиры площадями от 42,8 кв. м, от 1461 тысяч рублей, двухкомнатные - от 61,7 кв. м от 2343 тысяч рублей, трехкомнатные - от 75,3 кв. м от 2559 тысяч рублей. Для кирпичного исполнения, по мнению специалистов «Этажей» такие цены достаточно невысоки.