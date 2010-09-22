Тюменские строители сами обучают кадры, и потом сдают их «в аренду»

Пройдясь по тюменским строкам, мы замечаем, что чаще всего там нас встречают «не наши» лица. Популярны сегодня работники из Средней Азии, бывших государств Югославии, народы Турции, Германии, Кореи и других стран. Почему же так мало русских занимаются в непосредственном строительстве? Этот вопрос был задан представителям органов власти Тюмени и области, общественных организаций, а также учебных заведений на пресс-клубе «КВ-диалоги о недвижимости», организатором которого традиционно выступил еженедельник «Квартирный вопрос».
Сразу в начале обсуждения стало ясно, что ответа четкого никто не даст, ведь даже статистику, из которой стало бы понятно, какие именно работники и в каком количестве нужны области, сегодня никто не ведет. Но нехватку квалифицированных специалистов отметили все участники мероприятия. Конкретные цифры привела начальник отдела профобучения Тюменского Центра занятости Ольга Васильева: «Спрос на строительные кадры за эти годы менялся: в 2008 году 40% от всех вакансий составлял запрос на строителей, в 2009 году – 27%, в 2010 на 17 сентября – 37% - более 4 тысяч вакансий среди общих - строительные. За последнее полугодие поступило 443 заявки на каменщиков, а на обучение отправлено 74 человека; вакансий монтажников – 290, 39 – прошли обучение; штукатуры-маляры – 600 вакансий, 10 человек направлено на обучение; все 43 вакансии стропольщиков уже закрыты; машинисты различных кранов – 83 вакансии, 18 машинистов обучились и т.д. Более 500 человек направлено на обучение, чтобы закрыть потребность предприятий».
Как сообщила начальник отдела департамента образования и науки Тюменской области Ольга Анисимова, профильные учебные заведения продолжают готовить кадры для работ на строительных объектах. «Сегодня образовательные учреждения выполняют так называемый госзаказ по кадрам. Потребность в определенных кадрах составляется из данных Главного управления строительства и ЖКХ области, центра занятости населения, а также напрямую от работодателей. Доля строительных профессий с 2006 года не сокращалась в учреждениях, составляя 20%», - пояснила она. Но проблема здесь выяснилась другая – доля-то верна, а количество выпускников школ уменьшилось в разы – меньше граждан поступают на эти профессии.
Следующая проблема, которая не позволяет пополнить ряды каменщиков, плотников, крановщиков и столяров, это закон «о воинской обязанности». «Поступая на начальное или среднее профессиональное образование на базе 11-го класса, никакой отсрочки от армии для ученика не имеется. Поступая в суз, через пару месяцев студента заберают в армию», - прокомментировала Ольга Анисимова.
Производственное обучение и практика - тоже зачастую проблема. Изучить теорию дело одно, а как без практики быть крановщиком, ассенизатором или машинистом? Для этого нужны территории-полигоны, которых у некоторых заведений просто нет, как, например, у ООО «Учебно-курсовая производственная фирма «УПФИР». Его директор Анна Кашкарова предложила создать общую базу для обучения и переподготовки кадров. На это предложение сразу несколько руководителей строструктур ответили согласием. Они готовы дать площади, краны и другое оборудование, «лишь бы все не разобрали в процессе обучения».
Как выяснилось в дальнейшее разговоре, выпускаемые кадры в большинстве своем не устраивают застройщиков: по их мнению, так называемые «работники» порой не знают даже азов строительных работ. Примеры привел директор ООО «Домострой» Геннадий Воронко: «Молодые еще, осознания нет, то по окнам прыгают, то бегают по крышам, под работающим краном ходят», - а это для работодателя большая ответственность, ведь случается, что закоренелые работники на производстве получают травмы, а тут молодежь.
А что же нам ожидать от этих кадров? По словам представителей учебных заведений, у людей нет мотивации, нет желания учиться, так же как и нет желания учить – «зарплата преподавателя порядка 6 тысяч рублей», - обмолвился зав.отделением «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» ТГНГУ Вильдан Каримов.
Стройкомпаниям приходится самим постепенно обучать себе же сотрудников. И это у них, по их словам, получается вполне неплохо. Так, гендиректор ООО «ИнвестСиликатСтройсервис» Владимир Черепанов признался, что обучает кадры себе сам на собственной базе, присваивает разряд, так же поступает и директор ООО «Домострой» и еще ряд строительных организаций. Нередко компании из-за объемов работ меняются обученными бригадами, как выразился Геннадий Воронко, «сдаем друг другу в аренду». Но и тут не все гладко: получив разряд повыше, молодые люди зачастую уходят со стройплощадки в частный бизнес, так сказать «халтурить» - строить и отделывать частные дома оказывается прибыльнее и график свободный.
И если посмотреть с позиции молодежи – ведь они тоже не очень-то хотят идти работать малярами и монтажниками, турбинистами и сварщиками высокого давления и так далее, все хотят быть менеджерами и экономистами. Поэтому тюменские застройщики не гнушаются приглашать зарубежных работников: они четко выполняют поставленную задачу, их цель сделать хорошо – в этом большой плюс.
Строители долгое время высказывали друг другу разные точки зрения, но четкого ответа – что делать и как быть - так и не поступило. Тем не менее, представители отрасли решили не отпускать эту тему, а все-таки прийти к конкретным выводам и спланировать действия. Для начала нужно все-таки выяснить, какие специалисты и в каком количестве нужны области, какие специалисты уже есть, что нужно строить - а дальше уже решать как и в каком составе вести работы.
Евгения Лямзина