Тюменские строители сами обучают кадры, и потом сдают их «в аренду»

Сразу в начале обсуждения стало ясно, что ответа четкого никто не даст, ведь даже статистику, из которой стало бы понятно, какие именно работники и в каком количестве нужны области, сегодня никто не ведет. Но нехватку квалифицированных специалистов отметили все участники мероприятия. Конкретные цифры привела начальник отдела профобучения Тюменского Центра занятости Ольга Васильева: «Спрос на строительные кадры за эти годы менялся: в 2008 году 40% от всех вакансий составлял запрос на строителей, в 2009 году – 27%, в 2010 на 17 сентября – 37% - более 4 тысяч вакансий среди общих - строительные. За последнее полугодие поступило 443 заявки на каменщиков, а на обучение отправлено 74 человека; вакансий монтажников – 290, 39 – прошли обучение; штукатуры-маляры – 600 вакансий, 10 человек направлено на обучение; все 43 вакансии стропольщиков уже закрыты; машинисты различных кранов – 83 вакансии, 18 машинистов обучились и т.д. Более 500 человек направлено на обучение, чтобы закрыть потребность предприятий».