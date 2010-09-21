Горожане сменили ТСЖ на УК

«Я 38 лет прожила в Нижневартовске и на пенсию переехала сюда, так сказать, доживать достойную старость, и попала в такую ситуацию – никак не можем мы с председателем ТСЖ найти общий язык. Вот у меня квартира на первом этаже: тепла практически нет с 2007 года. Батареи заменила на финские – бесполезно. Трубы горячей и холодной воды зимой перемерзали. Я обращалась к председателю, она мне сказала: «Тебе надо – ты и меняй!». Я поменяла трубы, чтобы зимой была холодная и хотя бы теплая вода. Хотя, чтобы помыться, приходится по 30 минут пропускать горячую воду», – рассказала жительница Людмила Сидорова. В свое время она так и не дождалась установки доводчика на входную дверь, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.