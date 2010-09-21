Горожане сменили ТСЖ на УК

Жители четырех домов по улице Щербакова убедились, что они хозяева своих многоэтажек и могут сами навести в своих домах порядок. Даже если для этого необходимо сменить председателя товарищества собственников жилья.
Противостояние между членами ТСЖ «Югра» и ее председателем с четырехлетним стажем Мариной Николаевной Ревнивых началось давно. Люди приходили к ней с разными проблемами, жаловались на промерзающие подъезды и квартиры, отсутствие горячей воды и тепла, а поддержки не находили. Писали жалобы в областную и городскую прокуратуру. Проблемная «Югра» почти год находилась на контроле у депутата Тюменской городской Думы Николая Романова.
«Я 38 лет прожила в Нижневартовске и на пенсию переехала сюда, так сказать, доживать достойную старость, и попала в такую ситуацию – никак не можем мы с председателем ТСЖ найти общий язык. Вот у меня квартира на первом этаже: тепла практически нет с 2007 года. Батареи заменила на финские – бесполезно. Трубы горячей и холодной воды зимой перемерзали. Я обращалась к председателю, она мне сказала: «Тебе надо – ты и меняй!». Я поменяла трубы, чтобы зимой была холодная и хотя бы теплая вода. Хотя, чтобы помыться, приходится по 30 минут пропускать горячую воду», – рассказала жительница Людмила Сидорова. В свое время она так и не дождалась установки доводчика на входную дверь, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
С 17 по 28 августа инициативная группа членов ТСЖ «Югра» провела среди собственников четырех домов общие собрания, на которых присутствовало больше половины жителей. В результате от 59 до 70 % жителей проголосовали за ликвидацию ТСЖ «Югра», выбрав новую форму управления жилым фондом – управляющую компанию, а именно УК «Жилищный стандарт». Извещение о решении собрания жильцов было направлено бывшему председателю Марине Ревнивых и 20 сентября должна была состояться передача собственности бывшей «Югры» «Жилищному стандарту». Ревизионную комиссию Марина Ревнивых не создала, саму встречу, назначенную на 10 утра, проигнорировала. Перед собравшимися собственниками закрыли все двери: в офис, в кассу и диспетчерскую. Чтобы попасть в помещения, в присутствии милиции и жильцов пришлось срезать замки.
«Мы с большим трудом прорвались, – прокомментировал ситуацию заместитель директора УК «Жилищный стандарт» Игорь Смирнов. – К «Жилищному стандарту» обратились собственники, и мы по их просьбе вскрываем двери, вы видите сколько собственников собралось. Мы будем принимать котельные, тепловые пункты, чтобы люди жили с теплом».
Диалога не получилось и тогда, когда к жителям, наконец, пришла бывший председатель Марина Ревнивых. По ее мнению, ТСЖ хорошо обслуживает жилой фонд. В любом случае, отстаивать это мнение и протестовать против решения жильцов ликвидировать ТСЖ «Югра» Марине Ревнивых придется в суде.
«Управляющая компания «Жилищный стандарт» согласно принятому решению собственников будет управлять домами. Наша основная задача – подготовить дома к отопительному сезону, ведь скоро холода, и необходимо инвентаризировать все сети, проверить газовые котельные. Мы работаем с подрядными организациями, которые имеют все лицензии и навыки работы на таких объектах, чтобы собственники не остались без горячей воды и тепла», – считает заместитель генерального директора УК «Жилищный стандарт» Андрей Воронин.
Надо сказать, что, на дома имеются три автономные газовые котельные, но в самые холодные сентябрьские дни отопление жителям четырех домов ТСЖ «Югра» так и не включали. Теперь коммунальное хозяйство этих домов в надежных руках.