Семья или бизнес — на чем поставить акцент?

Председатель коллегии адвокатов № 1 Евгений Хабнер: Отец около 40 лет работает адвокатом, я получил юридическое образование по его настоянию. В 99 году я создал коллегию адвокатов, которая продолжает работать и сегодня. Отец работает в этой коллегии. Хотя первое время было тяжело — отец не хотел подчиняться, он говорил: яйца кур не учат. Но он смог переступить через это. Семейный бизнес это удобно — я могу поехать отдыхать или на семинар, оставив за себя отца, которому полностью доверяю и могу положиться. У меня четверо детей, скоро родится пятый. Старшему сыну 15 лет, пытаюсь приучить его к бизнесу, но вижу, что пока еще рановато. Не знаю, пойдет ли он по моим стопам.