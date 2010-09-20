Семья или бизнес — на чем поставить акцент?

Чего больше в семейном бизнесе — плюсов или минусов? Точно подсчитать участники обсуждения не смогли — очень уж он разный, этот семейный бизнес. Вспоминая высказывание классика, что каждая несчастливая семья несчастлива
Несмотря на то, что «формула успеха» тюменского семейного бизнеса найдена не была, разговор получился интересным. Возможно потому, что был он достаточно откровенным, личным и такая тональность была задана с самого начала.
Модератор круглого стола генеральный директор ИД «Мегаполис» Станислав Дейнека напомнил, что во всем мире действует принцип
Ответами были маленькие истории о том, как и почему в дело было вовлечены (или ушли из него) дети, супруги, родители, братья…
Генеральный директор консалтинговой компании «Прэфиш» Сергей Шатохин: Не навязывал и не советую навязывать семейный бизнес детям. Они сами должны прийти к выводу о том, что это их кусок хлеба. Я питаю надежды, что передам свой бизнес дочери. Начал присматриваться к ее возможностям еще со времени учебы в школе. По образованию она психолог, работала в компании «Уралсвязьинформ». У меня начинала с рядового специалиста, сейчас мой заместитель по общим вопросам. Считаю, важно, чтобы человек вначале
Финансовый директор
Директор юридической фирмы «Арбитраж» Михитар Вердин: На этапе создания бизнеса пытался привлечь в дело своего брата, он тоже юрист. Однако
Директор консалтингового агентства «ИнтерАктив» Ярослав Панькив: Когда вторая половина включается в семейный бизнес, бизнес продолжается и в семейный стенах. Происходит утрата чудесного формата
Председатель коллегии адвокатов «Тесло» Сергей Чернецкий: Я руководил юридической фирмой, где работала и моя супруга. Ничего хорошего из этого не получилось. И жена приняла правильное решение — занялась своим бизнесом.
Архитектор Андрей Табанаков: Родители — проектировщики, конструктора. Я тоже занимаюсь строительным проектированием, только я архитектор. Наставником моим был отец, который в
Директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов: Мама основывала компанию, точнее, мы начинали вместе, но на первом этапе ее вклад был наибольшим. Я просто был рядом, наблюдал. Затем я подготовился как следует, и последние пять лет руковожу компанией, а мама стала моим заместителем. На мой взгляд, наш опыт семейного бизнеса довольно удачный. У меня растет дочь, я надеюсь, что смогу передать компанию ей, поэтому могу строить долгосрочные планы — это очень важно для бизнеса.
Председатель коллегии адвокатов № 1 Евгений Хабнер: Отец около 40 лет работает адвокатом, я получил юридическое образование по его настоянию. В 99 году я создал коллегию адвокатов, которая продолжает работать и сегодня. Отец работает в этой коллегии. Хотя первое время было тяжело — отец не хотел подчиняться, он говорил: яйца кур не учат. Но он смог переступить через это. Семейный бизнес это удобно — я могу поехать отдыхать или на семинар, оставив за себя отца, которому полностью доверяю и могу положиться. У меня четверо детей, скоро родится пятый. Старшему сыну 15 лет, пытаюсь приучить его к бизнесу, но вижу, что пока еще рановато. Не знаю, пойдет ли он по моим стопам.
Директор по развитию ГК
Как отметили участники круглого стола, родственные отношения, связи (родственников по крови), как правило, более прочные, долговечные, чем отношения супружеские. Отсюда и отрицательный опыт построения семейного бизнеса — как правило, конфликты возникают в ситуациях, когда власть, собственность в компании начинают делить бывшие супруги.
В европейских странах 70–80% занимает семейный бизнес, в России — около 70%. В Тюменской области тоже достаточно много семейных предприятий, отметил начальник отдела Фонда развития и поддержки предпринимательства области. Антон Машуков. Он отметил, что обычно в семейном предприятии есть человек, который является очевидным лидером. У него есть возможность занять в деле близких родственников — так создается общее дело. Но пока совсем немного тюменских примеров, когда бизнес передается по наследству, от одного поколения к другому.
Представители юридической, консалтинговой компаний сообщили: к ним приходят участники семейных предприятий в конфликтных ситуациях, и подобных дел в области сейчас много. Однако нельзя число таких обращений считать показательным — те, у кого в семейном бизнесе нет острых конфликтов, просто не обращаются за помощью в такие компании.
Участники обсуждения отметили и такой момент: в семейном бизнесе многое построено на доверительных отношениях. Это плюс, но это же может быть и минусом предприятия —
Директор «Тюменского
Для Тюмени такая ситуация, судя по дискуссии на круглом столе, не характерна. Только одна из участниц отметила такую причину ухода из семейного бизнеса, причем не от лица «отцов», а от лица «детей». «Мне не хочется заниматься тем, чем занимаются мои родители — торговлей, — сказала юрист коллегии адвокатов „Тесло“ Юлия Фатхуллина. — Мне больше хочется самоутвердиться в
Второй момент, который выделили в этом вопросе участники дискуссии, касается целей бизнеса. Когда цель — только заработать деньги, то на
Это подтвердил и еще один
Готов продать, но не по рыночной цене, а по цене намного выше бизнес Ильдар Хусаинов: «Все зависит от суммы. Если за эти деньги я могу построить
Есть ли в Тюменской области программы поддержки именно семейного бизнеса? Отвечая на этот вопрос, начальник отдела департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Артем Меняйло сказал, что в этом нет необходимости. Предприниматели, ведущие семейный бизнес, могут получать все виды государственной поддержки. Кроме того, работают программы по самозанятости и самообеспечению, где предпринимателям также может быть оказана финансовая помощь для создания семейного дела.
Управляющий «ИнвестКапиталБанком» Владислав Самойлов и менеджер