Сегодня в моде большие площади

Все участники мероприятия отметили активный спрос на большие площади. Как рассказала Ольга Токарева, есть такая тенденция - когда несколько подразделений одной компании объединяются в одном, но большом офисе. Таким образом, площади требуются немаленькие, но предложение по таким объемам действительно невысокого качества. Это связано с тем, что те компании, что снимали ранее большие площади, съехали, оставив после себя уже неликвидное помещение. Собственникам же не хватает средств даже на ремонт и подготовку помещения для повторной сдачи его в аренду, не говоря уже о техническом оснащении, требования к которым у арендаторов растут.