Тюменские риэлторы «варятся» в недвижимости

Новость о том, что « На 8-20 тысяч рублей может подешеветь квадратный метр жилплощади при серийном домостроении » риэлторы встретили достаточно иронично. Ильдар Хусаинов выразил мнение, что построить частный дом дороже, чем многоэтажку: «одно дело построить дом семье. А другое дело скинуться и построить многоэтажку на множество людей». В процессе разговора участники риэлторских сообществ взвесили все и пришли к выводу, что себестоимость многоэтажного дома все-таки дороже частного коттеджа: если частный дом можно построить за 10 тысяч рублей за квадратный метр, то многоэтажный дом включает в себя много бизнес-процессов (таких как стоимость земельного участка или его аренды, подключение к сетям, проектную документацию, необходимые процедуры по вводу и передаче дома, при учете зарплаты работникам, кредитные ресурсы и прочие), поэтому себестоимость такого жилья может достигать 32-33 тысяч рублей. В целом, в тексте абсолютно ничего не сказано о рычагах наметившегося снижения стоимости.