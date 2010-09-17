Тюменские риэлторы «варятся» в недвижимости

Обсудить новости и события рынка недвижимости собираются каждую пятницу в редакции газеты «Квартирный вопрос» представители ведущих риэлторских агентств Тюмени. Специалисты направления рассматривают события рынка, а также говорят о прогнозах на будущее. Так было и 10 сентября – все самое актуальное обсуждали местные гуру риэлторства.
Шумное обсуждение началось сразу после появления директора агентства «Этажи» Ильдара Хусаинова, директора АН «Тюменское» Дениса Петрова, директора АН «Огни Сибири» Маргариты Исанбаевой и директора АН «Жилищная инициатива» Александра Руслякова. Ждать никого не стали. Просмотрев подборку новостных текстов, подготовленных редакцией «КВ», специалисты ранка приступили к обсуждению.
Важной эксперты посчитали новость о налоге на недвижимость, который обещают все-таки ввести. Как пишут источники новостных текстов, налог будет исчисляться от рыночной цены квартиры. Отсюда вопрос: как же определяться будет рыночная стоимость? Кто определять ее будет? Какова будет ставка?
Как пояснил Ильдар Хусаинов, сейчас налог не имеет ничего общего с реальной стоимостью, по факту берется налог с кадастровой стоимости. «Если люди недвижимостью оперируют, значит, они обладают деньгами - и вполне честно платить пропорционально. На мой взгляд, ввести налог от рыночной стоимости объекта – это правильно. Это сделает сбор налогов более честным», - сказал он.
«Когда происходит сделка, людей чаще интересует имущественные льготы в налогообложении: сколько продавец обязан заплатить при продаже квартир, как и сколько получить налоговый вычет покупателю, а вопросы налога на недвижимость пока не интересуют граждан. Когда же закон вступит в силу, этот вопрос приобретет актуальность, так как бремя содержания дорогого имущества придется нести продавцам. Думаю, что ставка будет исчисляться от рыночной стоимости объекта, поэтому маленькой она не будет. Положительный момент здесь в том, что полученные от сбора доходы будут направляться в местный бюджет, который, возможно, будет стимулировать жилищное строительство», - включилась в разговор Маргарита Исанбаева.
Представители «Этажей» считают, что ставка не должна быть высокой – это заставит граждан продавать дорогую недвижимость, чтобы не содержать ее за большие средства. Ставку лучше сделать минимальной и деференцированной. Тем не менее, «судя по тому, какой сегодня транспортный налог в нашем регионе на низкую ставку на недвижимость надеяться не приходится…», - завершил Александр Русляков.
В продолжение новости, рассмотрен был текст «Налоги на землю, имущество и машину объединили в одну платежку». Ильдар Хусаинов довольно резко высказался: «Платежки – вчерашний день, давно пора переходить в электронные платежи». Оппонировала ему подоспевшая вовремя директор АН «Домино» Ирина Семенова, уточнив, что существуют разные категории населения, и такой простой способ оплаты экономит время, и даже бумагу. «Гораздо удобнее было бы «привязать» платежи к ИНН и оплачивать налоги, например, через те же терминалы, как за телефон, - продолжал Ильдар Борисович, - Надеюсь, что следующим шагом будет все-таки переход в электронные варианты оплаты».
Вопрос о том, что помощь в строительной отрасли сократят в 8 раз, вызвал не меньшее обсуждение. И хотя риэлторам сложно судить с точки зрения застройщика, они по полочкам разложили всю ситуацию. Поддержка строительному сектору со стороны государства оказана немалая. В связи со становлением экономики, сегодня строительная отрасль вновь поднимается и даже развивается. Но, чтобы застройщики не «расслаблялись» под поддержкой государства, им просто необходимо уменьшить помощь.
Больше смех, чем обсуждение вызвал текст новости о торгах по голландской схеме. Суть текста такова: продавать земли РЖС по наименьшей стоимости квадратного метра жилья, которое еще только будет на этой площади построено.
На сколько готовы просчитывать сегодня тюменские компании весь бизнес-процесс от земельного участка, до законченного строения и его реализации – вопрос большой. Чуть опоздавшая на встечу директор «Риэлт-Строй» Юлия Пантелеева считает, что «технически это возможно, но цикл строительства 1,5-3 года, и как отслеживать потом стоимость по факту? Ведь строители могут выкупить по одной цене, а продавать потом гораздо дороже!» Участники круглого стола согласились с ее мнением, «идея вообще не доработана и не адаптирована к нашим условиям, но, раз ее кто-то «проталкивает», значит, это кому-нибудь нужно», - добавил Ильдар Хусаинов.
Интересно, что тема о новом законе о дачном строительстве не вызвала особых эмоций. Ирина Семенова высказалась, что в недоумении от этого закона: «Немало сегодняшних дач в нашем регионе находятся именно на сельхозземлях, где, согласно новому закону, жилые дачные дома строить вообще нельзя. Сейчас уже есть прописка на дачах, видимо, будут менять статус садовым обществам». «Новый закон – это крест на малоэтажном строительстве», - высказался Денис Петров, остальные спорить с этим не стали.
Новость о том, что «На 8-20 тысяч рублей может подешеветь квадратный метр жилплощади при серийном домостроении» риэлторы встретили достаточно иронично. Ильдар Хусаинов выразил мнение, что построить частный дом дороже, чем многоэтажку: «одно дело построить дом семье. А другое дело скинуться и построить многоэтажку на множество людей». В процессе разговора участники риэлторских сообществ взвесили все и пришли к выводу, что себестоимость многоэтажного дома все-таки дороже частного коттеджа: если частный дом можно построить за 10 тысяч рублей за квадратный метр, то многоэтажный дом включает в себя много бизнес-процессов (таких как стоимость земельного участка или его аренды, подключение к сетям, проектную документацию, необходимые процедуры по вводу и передаче дома, при учете зарплаты работникам, кредитные ресурсы и прочие), поэтому себестоимость такого жилья может достигать 32-33 тысяч рублей. В целом, в тексте абсолютно ничего не сказано о рычагах наметившегося снижения стоимости.
В завершение риэлторы не могли не обсудить цены на жилье. Директор агентства недвижимости «Домино» высказалась, что замечает медленный рост стоимости квадрата на вторичном рынке жилья. Она занимается вторичным жильем в большем объеме, поэтому ведет свой мониторинг. Тем не менее, Ильдар Хусаинов, ссылаясь на данные «Этажей» утверждал, что роста нет совершенно никакого, если только в сегменте новостроек, а на вторичном рынке 1-2 комнатных квартир, можно отметить некоторые колебания. Количество предложения сегодня сокращается, а спрос идет на жилье самого нижнего ценового сегмента.
И как бы пафосно не звучало, покупать квартиру нужно именно сейчас, - сошлись во мнении специалисты рынка, - цены сегодня достаточно «спокойны», а ипотека более доступна. Сейчас нового строительства очень немного, тем самым исчезает конкуренция, поэтому застройщики вполне смогут увеличивать цены на жилье, но об этом говорить пока рано…
Во время обсуждения телефоны у риэлторов ни на минуту не смолкали – работа кипела даже в зале редакции «КВ». Риэлторы успели рассказать друг другу истории о работе, случаи со сделками, и каждый постарался высказать мнение, дать оценку или прогноз – значит, тюменским риэлторам важно знать, что происходит на рынке сегодня, значит ситуация в недвижимости им не безразлична. И так проходит теперь каждая пятница – тюменские риэлторы «варятся» в темах о недвижимости.
Евгения Лямзина