Регби — спорт для настоящих мужчин

«Здесь играют в регби». Такое объявление еще недавно нельзя было увидеть в России. Сейчас же национальная сборная готовится к Чемпионату мира, а надпись красуется на заборе стадиона возле тюменской школы № 33. Суровая мужская игра добралась и до Сибири.



Регбийный клуб «Адреналин» начал свою историю почти год назад с сообщения на форуме. Будущий тренер тюменской команды Федор Лоенко попробовал найти единомышленников. Как оказалось, в то время в регби в городе никто не играл, но несколько человек давно об этом подумывали.



На первые тренировки в зале пришли разные люди, были даже девушки. Тогда игроки пробовали тач-регби — без жестких захватов, когда мяч нужно отдать противнику, если он до тебя дотронулся. Но потом девушки исчезли, а мужчины решили, что догонялки кончились, пора играть в мужскую игру.



«В какой-то степени, это, наверное, стремление быть не такими, как все. Никто не играет в регби, а мы играем, никто не знает правил, а мы знаем», — объясняет свое увлечение Федор. После привычного, «родного» футбола регби кажется странной игрой. Многие считают правила дурацкими. Чего стоит хотя бы запрет паса вперед! «Я тоже раньше смотрел по телевизору и думал, что это какая-то замороченная игра, ничего непонятно. А на самом деле основных правил не больше, просто они отличаются. Все эти мелочи делают игру очень интересной», — комментирует тренер тюменских регбистов.



Кроме того, привлекает то, что регби — настоящая мужская игра, требующая и навыков владения единоборствами, и командный дух. Игроки могут быть любые: и низкие, и высокие, и полные, и худощавые. Для каждого найдется своя роль в команде. Тот, кто быстро бегает, может быть пасующим, кто крепкого телосложения — защитником.



Цель игры проста: после распасовки мяч нужно положить за заднюю линию площадки соперника. При этом пас можно давать только назад. Впереди идет нападающий, сзади его команда. Можно нападать на игрока с мячом, сбивать его с ног. Однако есть определенные ограничения по жесткости захватов. По правилам, нужны еще специальные ворота. Игрок может заработать дополнительные очки, забив в них гол. Но можно играть и без них. Тем более что в Тюмени пока их не построили.



Построить планируют в следующем году, сами участники, своими силами. В этом же году планируется провести Кубок города по регби. Правда, играть будут, вероятнее всего, сами с собой: РК «Адреналин» и отделившаяся от него команда. У соперников из соседних городов приехать не получилось. Эта проблема всех любительских команд — на соревнования нужны время, деньги и большой запас энтузиазма.



Последнего у тюменской команды хватает. Не приехали соперники — приедем сами. В ближайшее время «Адреналин» собирается на соревнования в Екатеринбург. «Приедем и накажем их», — шутит Федор Лоенко. А пока — усиленные тренировки.



Надежда Корнеева



