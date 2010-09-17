Дайджест Nashgorod.ru с 11 по 17 сентября

Так хочется тепла!
15 сентября тепло начнет поступать в дома тюменцев. В течение 10 дней поэтапно подключение к теплу пройдет во всем жилом секторе города. Первыми от
График подключения тепла есть на сайте горадминистрации, в справочной службе 051, департаменте ЖКХ. Заместитель главы города на
Мнения форумчан:
«Нашему району тоже после 17 числа, что ж теперь. не только вы ждете, многие еще мерзнут, а у
«Офигеть, нас подключат только с 19 по 21. Я до этого времени инеем покроюсь»
«Скачал документ „ГРАФИК включения теплоснабжения в городе Тюмени“ с сайта нашей администрации. Почему там нет улицы Вересковой (Микрорайон Тура)? Мы будем без тепла или это злая шутка?»
Научите считать до трех
В Тюмени на участке ул. Республики от ул. Профсоюзной до ул. Орджоникидзе будет временно прекращено движение транспортных средств с 23 часов 16 сентября до 06 часов 20 сентября. Участок перекрывают в связи с заменой распределительных тепловых сетей. Объезд участка проведения работ — по ул. Володарского и Герцена.
Продолжается реконструкция ул. Республики от Моста влюбленных до Мельникайте. Здесь появится дополнительно от одной до трех полос для транспорта. Сейчас на участке улицы Республики — от Профсоюзной до Орджоникидзе — прокладывают новые подземные коммуникации: теплотрассу (которая должна прослужить не меньше 10–15 лет), водопровод, инженерные коммуникации под кабели электросвязи и городской телефонной сети.
Мнения форумчан:
«У нас всегда так…дороги (и тепломагистраль) делают особенно активно в самый пик — начало учебного года»
«Так держать давно надо расширять уже»
«А давайте порассуждаем на тему, где на этом участке дороги можно расширить Республику еще на три полосы???»
«Школа заминирована» — расхожая детская шутка?
Школа № 5 по улице Холодильной в Тюмени заминирована. Об этом оператору пульта «02» сообщил детский голос сегодня, 16 сентября в 7.30 утра. Информация была немедленно передана всем заинтересованным службам. После эвакуации на месте работали сотрудники МЧС, саперы ОМОН со служебными собаками, «скорая помощь», сообщает
В ходе оперативной проверки сотрудники милиции установили, что звонок «минера» поступил с
Мнения форумчан:
«В свое время директор одной школы в Заречье вылечил это так: после эвакуации, обыска здания
«Ну вот поэтому и надо в школах преподавать основы права, чтобы дети понимали, что за такие „шалости“ придется нести ответственность».
Лимузин, Дали и джаз = ресторан
В Тюмени 17 сентября откроется первый частный джазовый клубный ресторан. Limousine Dali — место с собственной сценической площадкой, уникальным интерьером и специальным музыкальным «меню», где самое главное «блюдо» — джаз!
Интерьер «Лимузина» оправдывает ожидания: теплые тона и роспись на всех стенах создают праздничное настроение. Рисовали на стенах
«После работы людям хочется отдохнуть, — говорит
Мнения форумчан:
«Очень инетересно))) нужно будет посетить)надеюсь там будет живая музыка, а не пение под караоке».
«А вот к примеру посетитель, просто так, трезвый, интересующийся, мог бы попроситься и сыграть
Хотите помочь ГИБДД?
До конца сентября
Тюменцев призывают сообщать об отсутствии освещения по телефону доверия ГИБДД: 794–594, а также по телефону 794–551.
Мнение форумчан:
«Коммунальщики должны заменить лампы, а ГИБДДшники просят выяснить, где и что у обычных граждан:) Удобненько. Кто заметил