Дайджест Nashgorod.ru с 11 по 17 сентября

О том, что в Тюмень пришла осень можно узнать не только по погоде, но и по топ-10 самых популярных новостей на Nashgorod.ru. Самую горячую летнюю тему — отключение горячей воды — сменила тема подачи тепла в квартиры тюменцев. Как ни странно, верная примета осени — ремонты дорог. Если на прошлой неделе посетители портала недоумевали по поводу срков ремонта на Пермяковском мосту, то теперь столько же вопросов вызвала реконструкция участка Республики в самом центре города — от Орджоникидзе до Профсоюзной. Об этих и других темах, которые волновали тюменцев, читайте в дайджесте за 11- 17 сентября.

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