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Дайджест Nashgorod.ru с 11 по 17 сентября

17 сентября 2010, 16:49
О том, что в Тюмень пришла осень можно узнать не только по погоде, но и по топ-10 самых популярных новостей на Nashgorod.ru. Самую горячую летнюю тему — отключение горячей воды — сменила тема подачи тепла в квартиры тюменцев. Как ни странно, верная примета осени — ремонты дорог. Если на прошлой неделе посетители портала недоумевали по поводу срков ремонта на Пермяковском мосту, то теперь столько же вопросов вызвала реконструкция участка Республики в самом центре города — от Орджоникидзе до Профсоюзной. Об этих и других темах, которые волновали тюменцев, читайте в дайджесте за 11- 17 сентября.
Сюжет
Тюмень

Так хочется тепла!

15 сентября тепло начнет поступать в дома тюменцев. В течение 10 дней поэтапно подключение к теплу пройдет во всем жилом секторе города. Первыми от ТЭЦ-1 получат тепло жители Лесобазы, района старой улицы Пермякова, ул. Воровского, ул. Энергетиков и часть ул. 50 лет ВЛКСМ. От ТЭЦ-2 — район Войновки.

График подключения тепла есть на сайте горадминистрации, в справочной службе 051, департаменте ЖКХ. Заместитель главы города на пресс-конференции Василий Панов напомнил, что с 13 сентября по заявкам руководителей учреждений подается тепло в детские сады, школы, больницы и на другие социальные объекты. С 27 сентября тепло будут подавать на производственные предприятия.

Мнения форумчан:

«Нашему району тоже после 17 числа, что ж теперь. не только вы ждете, многие еще мерзнут, а у кого-то даже и горячей воды до сих пор нет, так что думаю стоит потрепеть, грех жаловаться:)"

«Офигеть, нас подключат только с 19 по 21. Я до этого времени инеем покроюсь»

«Скачал документ „ГРАФИК включения теплоснабжения в городе Тюмени“ с сайта нашей администрации. Почему там нет улицы Вересковой (Микрорайон Тура)? Мы будем без тепла или это злая шутка?»

Научите считать до трех

В Тюмени на участке ул. Республики от ул. Профсоюзной до ул. Орджоникидзе будет временно прекращено движение транспортных средств с 23 часов 16 сентября до 06 часов 20 сентября. Участок перекрывают в связи с заменой распределительных тепловых сетей. Объезд участка проведения работ — по ул. Володарского и Герцена.

Продолжается реконструкция ул. Республики от Моста влюбленных до Мельникайте. Здесь появится дополнительно от одной до трех полос для транспорта. Сейчас на участке улицы Республики — от Профсоюзной до Орджоникидзе — прокладывают новые подземные коммуникации: теплотрассу (которая должна прослужить не меньше 10–15 лет), водопровод, инженерные коммуникации под кабели электросвязи и городской телефонной сети.

Мнения форумчан:

«У нас всегда так…дороги (и тепломагистраль) делают особенно активно в самый пик — начало учебного года»

«Так держать давно надо расширять уже»

«А давайте порассуждаем на тему, где на этом участке дороги можно расширить Республику еще на три полосы???»

«Школа заминирована» — расхожая детская шутка?

Школа № 5 по улице Холодильной в Тюмени заминирована. Об этом оператору пульта «02» сообщил детский голос сегодня, 16 сентября в 7.30 утра. Информация была немедленно передана всем заинтересованным службам. После эвакуации на месте работали сотрудники МЧС, саперы ОМОН со служебными собаками, «скорая помощь», сообщает пресс-служба ГУВД.

В ходе оперативной проверки сотрудники милиции установили, что звонок «минера» поступил с телефона-автомата, расположенного по улице Республики.

Мнения форумчан:

«В свое время директор одной школы в Заречье вылечил это так: после эвакуации, обыска здания и т. д. проводилась общешкольная линейка, где ученикам объявляли, что на сегодня занятия закончены, и они могут идти домой, а этот учебный день переносится на субботу, со всем расписанием, и т. д. Было у них, по моему, две учебные субботы. И все само собой наладилось».

«Ну вот поэтому и надо в школах преподавать основы права, чтобы дети понимали, что за такие „шалости“ придется нести ответственность».

Лимузин, Дали и джаз = ресторан

В Тюмени 17 сентября откроется первый частный джазовый клубный ресторан. Limousine Dali — место с собственной сценической площадкой, уникальным интерьером и специальным музыкальным «меню», где самое главное «блюдо» — джаз!

Интерьер «Лимузина» оправдывает ожидания: теплые тона и роспись на всех стенах создают праздничное настроение. Рисовали на стенах художники-студенты из Екатеринбурга. На стенах ресторана можно увидеть фигуры джазовых знаменитостей: Билли Холидей, Хэнк Джонс, Лайза Минелли и Карлос Сантана. Все они находятся в окружении новоорлеанских красавиц, которые хоть и не создают музыку, но глаз радуют.

«После работы людям хочется отдохнуть, — говорит арт-директор ресторана Инга Лударева, — а джаз поднимает настроение». Поэтому и название выбрано соответствующее: лимузин — это автомобиль мечты, Дали — великий импровизатор. Все вместе — это и есть джаз.

Мнения форумчан:

«Очень инетересно))) нужно будет посетить)надеюсь там будет живая музыка, а не пение под караоке».

«А вот к примеру посетитель, просто так, трезвый, интересующийся, мог бы попроситься и сыграть что-нидь, ну пусть детское, пусть „филлингс“, к примеру, или там „опавшие листья“… Просто, для сопричастности, так сказать».

Хотите помочь ГИБДД?

До конца сентября дорожно-коммунальные службы должны заменить перегоревшие лампочки в уличных светильниках. Инспекторы ГИБДД проведут обследование улиц городов и поселков области, чтобы выявить самые темные из них. Под особый контроль возьмут каждый неработающий светильник, а также те светильники, которые своим неправильно отрегулированным светом ослепляют водителей.

Тюменцев призывают сообщать об отсутствии освещения по телефону доверия ГИБДД: 794–594, а также по телефону 794–551.

Мнение форумчан:

«Коммунальщики должны заменить лампы, а ГИБДДшники просят выяснить, где и что у обычных граждан:) Удобненько. Кто заметил где-нить негорящие лампы»?

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