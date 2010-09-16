Полторы тысячи дольщиков еще ждут свои квартиры

На центральной площади Тюмени больше не собираются обманутые дольщики. Те, кто пока не получил свои квартиры, еще есть, но местные власти продуктивно работают с населением, с застройщиками, с объектами и надеются, что за год цифра пострадавших дольщиков уменьшится.
В прошлом году по тем или иным причинам были приостановлены работы на 87 строительных объектах. Таким образом, порядка 2400 дольщиков остались без квартир. Напряженная атмосфера и долгие поиски путей решения вынуждали людей выходить на улицы и заявлять о своих правах. В текущем году в «замороженной» стадии находятся 43 объекта капитального строительства и работы по их «воскрешению» продолжаются.
Сегодня в рамках пресс-конференции, посвященной грядущему Форуму недвижимости, замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Александр Демченко подробно пояснил, как сейчас обстоят дела на самых проблемных жилых строительных объектах города.
Свои квартиры на 43 приостановленных объектах капитального строительства ждут 1577 человек, - пояснил чиновник.
Около 75% пострадавших дольщиков являются покупателями жилья у пяти компаний: ООО «Стройтехногрупп», ООО «ТюменьЛукойлСтрой», ЗАО «Запсибстройсервис», ООО «Научно-Технический центр» (НТЦ), ООО «Сиб-Строй». Сейчас ситуация под контролем властей.
На помощь дольщикам «Стройтехногрупп» активно выступило «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» (АИЖК). Об их совместной работе мы уже писали подробную публикацию (смотреть здесь).
От действий компании «ТюменьЛукойлСтрой» пострадали 472 человека. На одной из встреч дольщиков и рабочей группы Главного управления строительства области дольщикам было предложено объединиться в жилищно-строительный кооператив (ЖСК), оформить земельный участок в аренду и завершить строительство объектов. Такую форму выбрали большинство участников долевого строительства, и не только дольщики данного застройщика.
Некоторые объекты «ТюменьЛукойлСтроя» уже сейчас в высокой степени готовности. Так, строительство дома по улице Магаданской практически завершено, сейчас идет работа БТИ и подготовка к вводу дома в эксплуатацию. Два строения компании в микрорайоне МЖК также путем образования ЖСК близятся к завершению строительства. Однако дом на улице Смоленской и два дома в Тюменском микрорайоне до сих пор в невысокой стадии строительства, но вопросы по ним решают. Дольщики дома на Смоленской также организовались в ЖСК – здесь теперь начнется работы по той же схеме, что и у дома по Магаданской улице. Для домов в Тюменском найден инвестор. Стройка здесь остановилась на этапе третьего этажа, тем не менее, дома простояли длительный срок, поэтому потребовался некоторый демонтаж – конструкции третьего этажа пришлось разобрать. Сейчас ведутся работы по проектированию объекта, так как выявлены случаи несовпадения номенклатуры квартир в договорах дольщиков и в проекте объекта. Перепроектирование дома ведется для того, чтобы людям дать те квартиры, которые они покупали. Сроки гражданам обозначены, поэтому они спокойно ждут поэтапной работы.
У компании «Запсибстройсервис» два объекта капитального строительства – два жилых многоквартирных дома. Строительство дома по улице Тобольский тракт уже завершено с помощью инвестора, сейчас идут процедуры подключения к сетям. Дольщики дома по улице Малиновского объединились в ЖСК – работа ведется. Проблема, с которой столкнулись горожане, отсутствие проектной документации. Сейчас ведется ее восстановление, так как строить без нее невозможно.
Менее позитивна ситуация участников долевого строительства дома по улице Елизарова компании «НТЦ». Ведутся переговоры с инвестором и гражданами, пока ничего не решено… Объект дольщиков этой же компании на улице Камчатской плавно идут по натоптанному пути – организовали ЖСК, уже переоформили земельный участок и начинают работы.
Граждане, купившие жилье на Войновке у «Сиб-Строя», пока ведут строительство с застройщиком, который сейчас в начальной стадии банкротства. Собрание с инициативной группой и застройщиком рабочая группа ГУСа проводит еженедельно. В доме по улице Боровской стройку остановила такая проблема: строение выполняется из плит, которые в Тюмени не производят. Условия поставки материала из Челябинска не устраивает компанию, так как финансовое состояние застройщика оставляет желать лучшего, и они ищут пути выхода у других поставщиков нужных панелей.
Как бы негативно не отзывались пострадавшие дольщики на проводимых ими митингах, их проблемы решаются. Конечно, долгие ожидания жилья, за которое, быть может, отданы последние накопления и взяты кредиты, любого заставит выйти на площадь, тем не менее, сегодня в регионе ситуацию решают и решают положительно.
Евгения Лямзина