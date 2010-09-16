Полторы тысячи дольщиков еще ждут свои квартиры

Некоторые объекты «ТюменьЛукойлСтроя» уже сейчас в высокой степени готовности. Так, строительство дома по улице Магаданской практически завершено, сейчас идет работа БТИ и подготовка к вводу дома в эксплуатацию. Два строения компании в микрорайоне МЖК также путем образования ЖСК близятся к завершению строительства. Однако дом на улице Смоленской и два дома в Тюменском микрорайоне до сих пор в невысокой стадии строительства, но вопросы по ним решают. Дольщики дома на Смоленской также организовались в ЖСК – здесь теперь начнется работы по той же схеме, что и у дома по Магаданской улице. Для домов в Тюменском найден инвестор. Стройка здесь остановилась на этапе третьего этажа, тем не менее, дома простояли длительный срок, поэтому потребовался некоторый демонтаж – конструкции третьего этажа пришлось разобрать. Сейчас ведутся работы по проектированию объекта, так как выявлены случаи несовпадения номенклатуры квартир в договорах дольщиков и в проекте объекта. Перепроектирование дома ведется для того, чтобы людям дать те квартиры, которые они покупали. Сроки гражданам обозначены, поэтому они спокойно ждут поэтапной работы.