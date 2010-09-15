Банкротство строительных организаций: новые нормы старого закона

- Планируемые изменения не ущемляют интересы застройщиков. Прозрачность сделки и ответственность перед дольщиками – норма для застройщика, ведущего открытый и ответственный бизнес. И наша компания выстраивает свой бизнес только по этим принципам. Что касается граждан-участников долевого строительства, то считаю, что для них эти изменения позитивны. Самая, на мой взгляд, действительно «работающая» в интересах дольщиков норма в этих изменениях - появление реестров требований на передачу жилых помещений в собственность. Если ранее дольщики при банкротстве застройщика имели возможность предъявить только требование денежного характера, то с введением этой нормы закона, они получают полноценное имущественное право. То есть дом должен быть завершен строительством, и дольщики по реестру требований получат свое жилье. Сейчас этот вопрос решается только усилиями арбитражных управляющих и дольщиков, которые объединились и осуществляют целенаправленные действия по защите своих прав и, собственно, добиваются достройки дома.