Дома «Стройтехногруппа» достроит АИЖК

Обманутые дольщики компании «Стройтехногрупп» больше не выходят на улицы города. К строительству домов в поселке ММС обещает приступить ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области».
Работа, направленная на решение сложнейшей проблемы – строительства домов застройщика-банкрота – велась долгий период. И помощь пострадавшим дольщикам активно продолжается.
За острый период кризиса АИЖК помогало многим застройщикам Тюмени, выкупая у них квартиры. Тем самым у застройщиков появлялась возможность достраивать дома, а у АИЖК накопился ряд новых квартир от разных стройкомпаний. По словам замгенерального директора по экономике и финансам «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» Александра Зайцева, основную массу выкупленных квартир составляли дома на Лесобазе.
«Сейчас мы выкупаем доли в недостроенных домах ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-7 застройщика ООО «Стройтехногрупп» на ММС, - комментирует Александр. – Одновременно предлагаем людям купить квартиру у АИЖК».
Обмен квартир идет не по площади, а по стоимости. Стоимость выкупаемых и предлагаемых квартир не сильно разнится, однако, некоторым покупателям доплачивать все-таки приходится. В дополнение дольщики могут взять ипотеку в АИЖК на разницу в цене и купить квартиру большей площади в удобном районе. «Наряду с этим, у людей в любом случае есть выбор: можно продать свою долю на ММС и купить жилье у АИЖК, а можно ждать достройки домов «Стройтехногруппа». Дома в любом случае будут достроены и введены, - обещает сотрудник АИЖК по Тюменской области, - но когда - точной даты пока нет».
Дату действительно назвать сложно. АИЖК планирует приступить к достройке домов сразу после окончания процедуры банкротства ООО «Стройтехногрупп». Пока процедура еще идет. Затем АИЖК будет оформлять необходимую документацию и приступать непосредственно к строительству.
«Даже не смотря на то, что ожидать своих квартир придется достаточно долго, два владельца доли в домах на ММС отказались от продажи своих квартир и согласились ждать», - рассказал Александр. Сейчас же в пользу АИЖК по Тюменской области выкуплено более половины долей в домах компании-банкрота. Всего же дольщиков проблемной компании около 230 человек. Знают о развитии ситуации не все, поэтому АИЖК еще ведет работу по выкупу площадей в недостроенных домах.
Другим дольщикам Тюмени «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» также продолжает помогать – покупает квартиры у застройщиков, оказавшихся в сложной ситуации. Однако, как пояснил Александр Зайцев, помощь идет не столько застройщику, сколько дольщикам домов, поэтому в домах, где покупает квартиры АИЖК, должно быть достаточно людей, которые уже вложились в стройку.
«Если дом не продан, его можно и заморозить, а если в доме много дольщиков и есть еще несколько квартир на продажу, мы можем купить их, чтобы дать ресурсы застройщику, - говорит Александр. - Также влияет финансовое состояние застройщика. Обращались в АИЖК застройщики, у которых было множество кредитов. После финансовой экспертизы таким компаниям было отказано, так как средства от проданных нам площадей пойдут явно на погашение долгов, а не на строительство дома». Последним критерием является степень готовности дома – она должна быть высокой.
Сегодня можно сказать с уверенностью, что проблемы дольщиков в регионе решаются. Трудоемкая работа велась и ведется. Решение пришло не сразу, долгий период пострадавшим пришлось ждать, выходить на митинги и отстаивать свои права. Теперь же часть людей уже живут в своих квартирах, ситуация других же также разрешается в положительном ключе.
Евгения Лямзина