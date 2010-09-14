Дома «Стройтехногруппа» достроит АИЖК

«Если дом не продан, его можно и заморозить, а если в доме много дольщиков и есть еще несколько квартир на продажу, мы можем купить их, чтобы дать ресурсы застройщику, - говорит Александр. - Также влияет финансовое состояние застройщика. Обращались в АИЖК застройщики, у которых было множество кредитов. После финансовой экспертизы таким компаниям было отказано, так как средства от проданных нам площадей пойдут явно на погашение долгов, а не на строительство дома». Последним критерием является степень готовности дома – она должна быть высокой.