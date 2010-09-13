Строительство экологично?

На современном строительном рынке наблюдается, так сказать, бум легких бетонов. К ним относятся: газобетон (газосиликат), пенобетон, керамзитобетон (полистиролбетон) и реже используемые арболит, перлитобетон и другие. Одной из разновидностей легких бетонов является ячеистый бетон, к примеру, газобетон и пенобетон, которые чаще других легких бетонов используются в строительстве.
Но вернемся к нашему главному вопросу: какой материал экологичен по своей природе? Как оказалось в ходе нашего мини-исследования, все-таки газобетон. Чтобы не казаться голословными, приведем несколько доказательств.
Блоки из автоклавного газобетона, к которым, например, относятся блоки «Поревит», не содержат химических добавок и других вредных примесей, что позволяет считать их высокоэкологичным, естественным стеновым материалом. И это несмотря на то, что в его исходный состав входит известь. В процессе производства известь вступает в реакцию с песком и цементом, приводящую к образованию нового минерала, по своим свойствам близкого к природному минералу тобермориту. При этом стоит обратить внимание на то, что одним из основных компонентов в составе газобетонных блоков «Поревит» является песок, а не зола, как в других разновидностях газобетонных блоков, ведь зола по своей сути – отходы производства.
Большую роль в качестве продукта играет завод, на котором этот материал произведен. Установки по производству пенобетона относительно недороги, поэтому необходимо большое внимание оказать приобретаемому вами материалу. Даже имеющиеся санитарно-гигиенические
Любой процесс строительства – это не только точный расчет, но и эстетика. Производитель газобетонных блоков «Поревит» не забывает и об этом. Согласитесь, дом из белых или из серых блоков выглядит по-разному, при этом стоимость этих блоков примерно одинакова. Почему же тогда не задуматься о красоте?
Не только в России, но и в других странах мира большое внимание уделяется экологии газобетона. В Европе, в частности, в Чехии блокам из автоклавного газобетона дали определение «биоблоки», так как в их состав входят наиболее эффективные порообразователи, обеспечивающие нужное содержание воздуха. А что может быть естественнее воздуха, если он не загрязнен какими-либо отходами?
На Востоке, в Японии, газобетон называют «искусственным деревом». Действительно, блоки «Поревит» дышат, чем очень напоминают дерево. Правда, дерево, если копнуть глубже, тоже трудно назвать абсолютно экологически чистым материалом. Заметим, что дерево в строительстве практически не применяется без обработки пропитками, лаками, красками, что негативно сказывается на естественной экологичности материала.
Итак, к чему мы пришли в ходе нашего небольшого исследования экологичности материалов? Очень многие производители в интересах продвижения своего продукта заявляют об экологической чистоте предлагаемого ими материала. Но это не всегда объективно и достоверно. Стоит доверять крупным местным заводам-производителям, которые четко следят за технологическим процессом производства блоков и отвечают за их качество.
Матвей Кисляков