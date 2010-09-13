Строительство экологично?

Блоки из автоклавного газобетона, к которым, например, относятся блоки «Поревит», не содержат химических добавок и других вредных примесей, что позволяет считать их высокоэкологичным, естественным стеновым материалом. И это несмотря на то, что в его исходный состав входит известь. В процессе производства известь вступает в реакцию с песком и цементом, приводящую к образованию нового минерала, по своим свойствам близкого к природному минералу тобермориту. При этом стоит обратить внимание на то, что одним из основных компонентов в составе газобетонных блоков «Поревит» является песок, а не зола, как в других разновидностях газобетонных блоков, ведь зола по своей сути – отходы производства.