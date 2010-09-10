Цены на жилье стабильны, но новостроек начинает не хватать

Стоимость жилого квадратного метра в городе остается стабильной. Изменение цены предложения, как на первичном, так и на вторичном рынке не превышает 1% - тишь да гладь сегодня в недвижимости. Специалисты риэлторских сообществ не стремятся прогнозировать, что будет дальше, тем не менее, есть мнение, что до зимнего периода сохранится спокойная атмосфера.
Традиционно август определяет тенденции рынка недвижимости на осенний период, так, по оценке аналитика рынка жилой недвижимости консалтинговой компании «Ассоциация «АЛКО» Светланы Молодкиной, произойдет и в этом году.
Совсем немного за последний месяц выросла цена на квартиры в новостройках – на 0,3% и составила 35 355 рублей за квадратный метр.
Самыми востребованными по-прежнему являются одно- и двухкомнатные квартиры, они также стабильны в ценовых показателях. А вот трехкомнатные квартиры показали небольшой прирост стоимости – на 0,9%. Просев в цене за последние два года, средняя стоимость «квадрата» в них сегодня 34 690 рублей.
Как и предполагалось экспертами тюменского рынка недвижимости ранее, объем предложения на рынке новостроек снижается. Только за последний месяц этот показатель упал на 15%, а за последний год количество представленных к продаже объектов сократилось в 2 раза. Такие изменения связаны с тем, что даже замороженные в кризис объекты сейчас либо достроились, либо на завершающем этапе строительства. Из застройщиков, не побоявшихся в этом году начать новое строительство, можно отметить ООО «Меридиан Констракшн», ООО «Партнер-Инвест», а также ОАО «Тюменская домостроительная компания» и ГК «Дом», тем не менее, львиная доля местных строителей ведут к завершению стройки, начавшиеся несколько лет назад. Как отмечает Светлана Молодкина, почти четверть строительного объема в городе принадлежит Заречным микрорайонам.
Квартиры на вторичном рынке также все лето держат уровень колебания цен практически на нуле, в августе средний показатель составил 43 661 рублей за «квадрат».
Как отметила специалист «АЛКО», на рынке «вторички» наблюдается интересная ситуация: падают в цене в основном только самые дорогие объекты, так сказать, квартиры в домах повышенной комфортности, а вот жилье в домах старого фонда, состояние квартир в которых обычно оставляет желать лучшего, наоборот растут в цене.
На вторичном рынке наблюдается ситуация, обратная обстоятельствам новостроек – количество предложения растет. На это влияет в первую очередь то, что за последние месяцы на рынок в большом объеме вышли квартиры, недавно получившие свидетельства собственности.
Средняя цена однокомнатных квартир старого фонда в августе, по данным консалтинговой компании, составила 1 380 тысяч рублей, «однушка» в типовом жилье - 1 720 тысяч рублей, а в домах повышенной комфортности - 2 070 тысяч рублей. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 760 тысяч рублей, для типового жилья - 2 310 тысяч рублей и 3 710 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 240 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 000 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 655 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 890 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 855 тысяч рублей и 9 100 тысяч рублей соответственно. В августе текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 850 тысяч рублей.
Летняя стабильность цен на рынке жилой недвижимости уже тянется несколько месяцев. Позволяя неспеша выбрать жилье по душе и по возможностям. Тем не менее, изменение цен произойдет. В какую сторону, пока сказать сложно.
«Так или иначе, в каких-то сегментах рынка цены ещё падают, а в каких-то начали свой рост. Скорее всего, в сегментах, где объем предложения достаточен, снижение цен будет продолжаться, например, в домах категории эконом-класса, а вот стоимость объектов, реализация которых проходит быстрее (например, однокомнатные квартиры) до конца года могут показать положительную динамику», - прогнозирует аналитик.
Евгения Лямзина