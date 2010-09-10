Цены на жилье стабильны, но новостроек начинает не хватать

Как и предполагалось экспертами тюменского рынка недвижимости ранее, объем предложения на рынке новостроек снижается. Только за последний месяц этот показатель упал на 15%, а за последний год количество представленных к продаже объектов сократилось в 2 раза. Такие изменения связаны с тем, что даже замороженные в кризис объекты сейчас либо достроились, либо на завершающем этапе строительства. Из застройщиков, не побоявшихся в этом году начать новое строительство, можно отметить ООО «Меридиан Констракшн», ООО «Партнер-Инвест», а также ОАО «Тюменская домостроительная компания» и ГК «Дом», тем не менее, львиная доля местных строителей ведут к завершению стройки, начавшиеся несколько лет назад. Как отмечает Светлана Молодкина, почти четверть строительного объема в городе принадлежит Заречным микрорайонам.