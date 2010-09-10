Дайджест Nashgorod.ru с 4 по 10 сентября





Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет двадцати



Проделки хулиганов, разбивших на уральской автодороге машину ни в чем не повинного жителя Богдановича, Тюмени касаются непосредственно. Главный подозреваемый в преступлении Дмитрий Куцуров живет в Тюмени. Однако застать его дома не удалось. После этого он был объявлен в федеральный розыск. До этого в Тюмени задержали еще одного виновника погромов — Руслана Ашбу. Антон Монлар, выступавший вначале подозреваемым, был «переквалифицирован» в свидетели.



Мнения форумчан:



«если сына знает, что папик полюбас отмажет, это развращает, тем более на ошибках он не учится. … Сам не может воспитать, пусть уголовный кодекс воспитывает»



«Сейчас пошумят и успокоятся. Отсидится тихонько где-то в Ма-аскве или в Н.Упырях у бабушки за печкой и все. А там и срок давности выйдет по хулиганке — три года»



Женщину спас, себя не сумел



Отдыхающий из Тюмени спас тонувшую женщину ценой собственной жизни. Трагедия произошла на одном из сочинских пляжей 2 сентября. Бывшему водолазу удалось вытолкнуть женщину на берег, но сам из воды выбраться не смог. Прибывшие на место 14 спасателей на двух аварийно-спасательных катерах из-за сложных погодных условий смогли достать из воды тело утонувшего только через 3 часа.



Мнения форумчан:



«геройский поступок, восхищаюсь такими людьми!»



«Говорят, как раз и тонут те, кто умеет плавать. Жаль семью его очень, а мужчина герой».



Лето закончилось?



В Тюмени портится погода. Собственным глазам можно не верить, но сообщения синоптиков всегда вызывают интерес. В начале недели синоптики говорили, что на выходных порадоваться теплой погоде не удастся. По свежей информации, первые заморозки переносятся на понедельник.



Пробки на Пермякова — до конца сентября



Ремонтные работы на мосту по улице Пермякова продлятся еще в течение 2–3 недель. Это плановый ремонт. За это время на виадуке поменяют дорожное покрытие и облагородят общий вид. Сейчас для проезда транспорта открыты две полосы. Рабочие снимают асфальт, который давно износился.



Мнения форумчан:



«Всегда поражает, как они вовремя все начинают. Как только началась осень, народ приехал из отпусков, понаехала куча студентов с северов на машинах и на те, они ремонт затеяли».



«От „Южного“ до центра хожу на работу пешком. Вижу, что у водителей уже сдают нервы от происходящего».



Кодеиновые препараты: купить нельзя купить



Госнаркоконтроль не в первый раз говорит о том, что кодеиносодержащие препараты надо продавать по рецепту врача. Люди, страдающие от сильных болей, в корне не согласны с этим: анальгетики типа анальгина помогают не всегда. Тем не менее, доступность кодеиносодержащих лекарств привела к новой волне дезоморфиновой наркомании. Из 40 наркопритонов, обнаруженных в этом году в Тюмени, 35 — дезоморфиновые.



Мнения форумчан:



«Знаете, а я вот уверен, что все кодеин-осодержащие лекарства специально не изымаются из продажи свободной/по рецептам, хотя уже давно есть более дешевые и эффективные лекарства. Это огромные деньги, которые приносят наркоманы каждый день».



«Нужно ввести рецептурный отпуск. И всё. Ибо для домашнего использования „подойдут“ анальгетики первой ступени. Если у человека выраженный болевой синдром, либо хроническая боль, то нужна консультация врача, который и выпишет рецепт».

