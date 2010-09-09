Дача, сад и огород – есть разница!

«Не для кого ни секрет, что даже в настоящий момент немало граждан возводят дома и коттеджи там, где категория земель и разрешенное использование земельного участка не позволяет должным образом оформить данную постройку в собственность как жилой дом с правом регистрации и прописки. Принятие нового законопроекта не помешает тем же гражданам делать то же самое, поскольку в каждом законе есть свои лазейки, которые всегда можно обойти», - прокомментировала специалист Центра загородной недвижимости.