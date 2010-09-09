Дача, сад и огород – есть разница!

Строить дачи на сельхозземлях и землях вне границ населенных пунктов предлагает запретить законопроект, разработанный министерство регионального развития РФ. Согласно проекту, земельные участки предполагается разделить на три типа, а дачное строительство вести в соответствии с градостроительными планами.
Земли предполагается рассредоточить на: дачные - участки с растительными культурами, а также с частным жилым домом и хозпостройками; садовые участки – территории, предназначенные для выращивания плодовых деревьев, ягод и других культур с постройками, не предназначенными для проживания; огородные - собственно огород, где не предполагается жилых строений и плодовых деревьев.
При всем том дачи «должны находиться в границах населенных пунктов» и не могут располагаться на землях сельхозназначения. Кроме того, для дачных, садовых и огородных участков не должны использоваться особо ценные земли, земли особо охраняемых территорий, земли, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд и ряд других.
Как рассказала заместитель гендиректора Центра загородной недвижимости «Сова» Светлана Яркова, на сегодня земельных участков, не попадающих под новое определение «дачного» на территории Тюменской области предостаточно, «так как постоянно создаются различного рода новые садовые общества, товарищества и происходит принятие в новых членов данных товариществ. В большинстве своем знание законодательства у председателей таких товариществ оставляет желать лучшего».
После госрегистрации садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения земельный участок предоставляется ему в безвозмездное срочное пользование. Далее оформляется проект планировки и межевание территории объединения. Затем члены общества обеспечивают проведение кадастровых работ и, на основании решения названного объединения граждан, участки закрепляются за членами сообщества.
Участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению как юридическому лицу в собственность. Если же земельный участок, предоставленный объединению, ограничен в обороте, предоставление данного его осуществляется на условиях аренды.
Дачное строительство в границах поселений, согласно новому законопроекту, должно соответствовать градостроительным планам. Для этого застройщику придется получать разрешение на предоставленную проектную документацию дач. Разрешение на строительство дачного домика даст право на строительство, реконструкцию и ремонт строения.
«Не для кого ни секрет, что даже в настоящий момент немало граждан возводят дома и коттеджи там, где категория земель и разрешенное использование земельного участка не позволяет должным образом оформить данную постройку в собственность как жилой дом с правом регистрации и прописки. Принятие нового законопроекта не помешает тем же гражданам делать то же самое, поскольку в каждом законе есть свои лазейки, которые всегда можно обойти», - прокомментировала специалист Центра загородной недвижимости.
Садовые земельные участки, которые находятся в границах населенных пунктов и на которых размещены индивидуальные жилые дома либо осуществляется их строительство, согласно законопроекту, должны быть отнесены к дачным земельным участкам и включены в состав жилых зон в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.
С 1 января 2011 года закон вступит в силу и согласно ему оформлять участки будут по-новому. Но до 1 января 2015 года выдача разрешения на строительство не требуется в отношении индивидуальных жилых домов, строительство которых началось до вступления в силу данного Федерального закона.
Евгения Лямзина