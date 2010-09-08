ГИБДД и общественники договорились встречаться чаще

ГИБДД мне друг?



Сильно раздражает водителей манера сотрудников ГИБДД «ловить» нарушителей, строить им ловушки, заманивать в сети, прятаться за кустами. Создается впечатление, что идет игра в одни ворота, и вообще — идет охота. Если соблюдать все правила, то «длина» трассы увеличивается вдвое, считают водители. В результате создается огромное нервное напряжение, скапливается негативная энергия, которая потом выливается в страшные ДТП со смертельными исходами. С другой стороны — формируется негласный закон взаимоотношений «волков» и «овец», где одна сторона «по закону» призвана ущемлять другую.



Водители часто встречаются с ситуациями, когда нарушения им приписывают или значительно усиливают (преувеличивают) степень нарушения. Бывают случаи, когда при заполнении протокола не соблюдают регламент, оформляют документы без свидетелей или с участием ложных свидетелей. В целом стиль работы оценивается водителями как грубый, фискальный. И это поощряется системой.

Напрашивается вывод, что эпидемия взяточничества на дорогах произрастает из законодательства, которые создало условия для фискальных, зачастую не оправданных, поборов.



В то же время взятки сотрудникам ГИБДД в 99% случаев предлагают сами водители. С улыбкой и хитроватым прищуром они говорят контрольную фразу: «Может, как-нибудь договоримся — без протокола?..». Иные этого не говорят, а сразу предлагают посмотреть документы, в которые вложены соответствующие рангу нарушений купюры. И только в редких исключительных случаях инициатива дачи взятки идет со стороны «гаишников». Кто виноват? Автомобилисты не хотят наказаний в виде лишения прав, уплаты крупных штрафов. Они стараются откупиться от наказаний, уйти от ответственности. Их можно понять, ведь автомобиль — это не роскошь, и не только средство передвижения. Для многих это средство к существованию. Создалось устойчивое мнение, что без взятки не обойтись. Слишком велико нежелание расставаться с правами



Еще одно заблуждение водителей, которое выяснилось в результате диалога: многие относят препятствия на дорогах в виде дорожных знаков, указывающих на ремонтные работы, плохую дорогу и т. д. , к ведомству ГИБДД. И за это их награждают «ласковыми словами», когда едут по трассе с препятствиями. Однако эти дорожные знаки расставляет совершенно другое ведомство, отвечающее за дорожное строительство и ремонт, и «гаишники» сами оказываются в аналогичной ситуации, как и другие водители.



Представители силовых структур высказали свое мнение относительно «белых и пушистых» водителей. Как только они чувствуют безнаказанность, тут же начинают нарушать правила. «А нам плевать на „кирпич“ — живу я здесь», — объяснит каждый желающий проехать и по чужому двору или припарковаться около магазина. Заместитель начальника УГИБДД ГУВД по Тюменской области Александр Лиханов отметил, что он настойчиво борется с тонированными на все окна автомобилями, особенно с северным транзитом, который отягощает нашу окрестность давно забытыми звуками автомобильных гудков.