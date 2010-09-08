ГИБДД и общественники договорились встречаться чаще

По мнению автомобилистов, действия инспекторов направлены, скорее, на вымогание взяток, нежели на устранение нарушений и профилактику ДТП, отмечает Светлана Ярославова, член Общественного совета при ГУВД.
Аварии провоцируют тихоходы
Автомобилисты сетуют на то, что степень вреда, причиненного вследствие нарушений, не соответствует мерам наказания. Если водителя остановили за превышение скорости, но при этом ДТП не было, то почему он должен нести строгое наказание? Водительский стаж позволяет держать хорошую скорость, дорога нормальная, ничего страшного не случилось. Но закон подразумевает, что, когда случится, будет поздно. Такие наказания можно отнести чисто к профилактическим мерам. Водителей воспитывают. Однако, чаще всего ДТП провоцируют не гонщики со стажем, а тихоходы, которые держат колонну, создавая прецеденты сложных опасных обгонов. Но им за скорость 30 км в час по федеральной трассе наказание не положено. Несправедливо!
Автомобилисты считают, что разрешенная скорость в 90 км в час по хорошей трассе слишком мала для иномарок. Надо разрешить хотя бы 120 км в час. А где же им тогда развивать свою проектную мощность? Почему выпускают автомобили с таким ресурсом, который намного превышает допустимый режим езды на дорогах?
Все вышеописанное, скорее, следует отнести не к сотрудникам службы ГИБДД, а к законодателям, которые перестраховались при разработке правил езды на дорогах, сохраняя параметры возможностей автомобилей, выпущенных в середине
ГИБДД мне друг?
Сильно раздражает водителей манера сотрудников ГИБДД «ловить» нарушителей, строить им ловушки, заманивать в сети, прятаться за кустами. Создается впечатление, что идет игра в одни ворота, и вообще — идет охота. Если соблюдать все правила, то «длина» трассы увеличивается вдвое, считают водители. В результате создается огромное нервное напряжение, скапливается негативная энергия, которая потом выливается в страшные ДТП со смертельными исходами. С другой стороны — формируется негласный закон взаимоотношений «волков» и «овец», где одна сторона «по закону» призвана ущемлять другую.
Водители часто встречаются с ситуациями, когда нарушения им приписывают или значительно усиливают (преувеличивают) степень нарушения. Бывают случаи, когда при заполнении протокола не соблюдают регламент, оформляют документы без свидетелей или с участием ложных свидетелей. В целом стиль работы оценивается водителями как грубый, фискальный. И это поощряется системой.
Напрашивается вывод, что эпидемия взяточничества на дорогах произрастает из законодательства, которые создало условия для фискальных, зачастую не оправданных, поборов.
В то же время взятки сотрудникам ГИБДД в 99% случаев предлагают сами водители. С улыбкой и хитроватым прищуром они говорят контрольную фразу: «Может,
Еще одно заблуждение водителей, которое выяснилось в результате диалога: многие относят препятствия на дорогах в виде дорожных знаков, указывающих на ремонтные работы, плохую дорогу
Представители силовых структур высказали свое мнение относительно «белых и пушистых» водителей. Как только они чувствуют безнаказанность, тут же начинают нарушать правила. «А нам плевать на „кирпич“ — живу я здесь», — объяснит каждый желающий проехать и по чужому двору или припарковаться около магазина. Заместитель начальника УГИБДД ГУВД по Тюменской области Александр Лиханов отметил, что он настойчиво борется с тонированными на все окна автомобилями, особенно с северным транзитом, который отягощает нашу окрестность давно забытыми звуками автомобильных гудков.
Не виноват — докажи
От лица общественности выступил Владимир Раков — председатель коллегии по транспорту и дорожному строительству Общественного совета г. Тюмени, а также председатель Союза автомобилистов Тюменской области. Он и его коллеги профессионально занимаются общественной экспертизой в сфере
На это ответил руководитель Управления собственной безопасности Анатолий Бородин: «Люди, которые обращаются к нам, чаще всего приводят сведения на взрыве эмоций, не предоставляя той доказательной базы, которая соответствует нашему регламенту и законам. Мы не отказываемся от обращений, наши двери всегда открыты: ул. 50 лет Октября, д. 45. Управление собственной безопасности. Телефон сотрудника охраны — 794–780. Позвоните, запишитесь на прием. Если мы видим, что есть состав преступления, сами ищем доказательства, потом передаем дело в прокуратуру». Служба собственной безопасности не скрывается от автомобилистов, пострадавших от коррупции на дорогах.
Александр Лиханов добавил, что по телефону доверия в ГИБДД с начала года поступило всего 63 сообщения. Из них только 42 о неправильных действиях сотрудников. При проверке оказалось, что большая часть обращений — «эмоциональные „всхлипы“ обиженных водителей и необоснованные претензии. Всего 3 обращения от граждан, по которым можно было работать — с фиксацией фактов нарушений».
Результатом встречи стала договоренность о сотрудничестве и повторении подобных акций осенью