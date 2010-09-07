Проблемы школьников: осанка и зрение

В течение первых двенадцати лет жизни ребенка идет интенсивное развитие его органов зрения. В этот период глаза особенно подвержены негативному влиянию многочисленных факторов, таких как повышенные нагрузки (компьютер, чтение, телевизор), травмы и другие.
Как предотвратить ухудшение зрения у малыша?
Любая двигательная активность помогает глазкам малыша лучше работать. Заставляйте ребенка больше бегать, прыгать, играть в подвижные игры.
Обязательно следите за осанкой ребенка. Ведь если ребенок сидит с «кривой» спиной, у него нарушается кровоснабжение головного мозга, которое, в свою очередь, провоцирует проблемы со зрением.
Не допускайте, чтобы ребенок подолгу, не отрываясь, сидел перед телевизором или компьютером. При этом помните, что сидеть перед экраном лучше всего не сбоку, а прямо напротив. Нельзя также смотреть телевизор в темной комнате, так как глаз вынужден будет постоянно менять фокус и напрягаться, адаптируясь к свету. Это может привести к достаточно неприятным последствиям.
И еще один важный момент: для тренировки зрения малышу полезно играть с яркими, подвижными игрушками, которые вертятся, прыгают и катаются.
Регулярно проводите с ребенком гимнастику для глаз. Превратите это в ежедневную увлекательную игру!
Гимнастика для глаз ребенка
Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно секунд 5.
Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и посмотреть вдаль.
Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами за медленными движениями указательного пальца: влево — вправо,
В среднем темпе сделать 3–4 круговые движения глазами вправо, затем влево.
Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть на локоть левой руки, и наоборот.
Указательными пальцами поделать легкие точечные массирующие движения верхних и нижних век.
Осанка? или!
К 6–7 годам, когда ребенок идет в школу, его позвоночник пока гибкий, как пластилин. И именно в это время важно следить за правильной осанкой.
Ранец для сохранения осанки. Лучше всего купить школьнику ранец, который можно носить на спине. Тогда нагрузка на спину будет равномерной. В ранце должно быть несколько секций и карманов, чтобы школьные принадлежности не перемещались при ходьбе и не скатывались в одну сторону. Отлично формирует осанку твердая спинка школьного ранца.
Школьная парта. Покажите школьнику, как правильно сидеть за школьной партой. Обе ноги ребенка должны твердо стоять на полу, а угол между бедром и голенью должен быть прямой. Спину необходимо держать ровно, руки — на парте, чтобы ребенок не опирался грудью о край стола. Между грудью и партой необходимо сохранять расстояние в ладонь.
Время от времени школьнику нужно менять свое место в классе, переходить с одного ряда парт на другой. Это позволяет смотреть на классную доску под разным углом зрения.
Гимнастика для правильной осанки
Гимнастика и физическая активность — это важные составляющие правильной осанки.
Делайте вместе с ребенком по утрам гимнастику, сначала разминку, а затем растяжку всех групп мышц.
Попробуйте увлечь ребенка ношением на голове книги. Положите книгу на голову, а руки на пояс и соревнуйтесь, кто дольше будет так ходить или дальше пронесет. Постепенно усложняйте упражнение — вытягивайте руки вперед, приседайте, не отрывая пятки от пола и сохраняя ровную спину, разводите руки в стороны, поднимайте поочередно ноги. Эти упражнения хорошо укрепляют мышцы спины.
Плавание — тоже хорошая тренировка позвоночника.
Укреплению позвоночника и сохранению правильной осанки способствуют пешие прогулки, катание на велосипеде или роликовых коньках. Очень интересна и полезна детям будет йога. Как правило, детям йога очень нравится, ведь им так интересно принимать «позу черепахи», «позу воина», на
Несколько слов о питании
В связи с переходом к школьной жизни у ребенка изменяется режим дня. Появляются новые обязанности, связанные с обучением, что требует от первоклассника определенной усидчивости, концентрации внимания. Летний период перед поступлением ребенка в первый класс — хорошее время для проведения ряда адаптационных мероприятий к будущей школьной жизни.
Меняем режим питания и отдыха
Заранее узнайте, в какую смену будет учиться будущий первоклассник, как будет организовано питание детей в школе. Постарайтесь за летние месяцы максимально приблизить режим дня и питания вашего ребенка к последующему школьному режиму.
Поднимаем иммунитет
Составьте летнее меню будущего первоклассника таким образом, чтобы оно содержало как можно больше сезонных летних овощей, фруктов, ягод и зелени. Чемпионами по содержанию витамина С являются сладкий перец, облепиха, черная смородина, петрушка, укроп, капуста (цветная, брокколи, брюссельская, белокочанная), шпинат. Провитамин, А (каротин) содержится в овощах красной окраски (сладкий перец, морковь), зелени петрушки, укропа и других огородных
Пища для костей, зубов и мышц
Рост и хорошее состояние
Пища для ума
Введите в рацион питания ребенка продукты, содержащие в достаточных количествах витамины группы В (В1, В6, РР, В12). Источником витамина В1 являются постная свинина, бобовые (горох, фасоль), крупы (овсяная, гречневая, пшено). Витамин РР (никотиновой кислоты) — содержат говяжьи субпродукты (печень, язык), мясо (курица, кролик, телятина, говядина), крупы (гречневая, перловая, ячневая), орехи. Для получения витамина В6 следует включать в рацион ребенка блюда из мяса, печени, фасоли, гречневой крупы, пшена, красной рыбы. Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения — в печени, мясе, молоке, твороге, сыре, яйцах.
Фото с сайта nsk.kp.ru