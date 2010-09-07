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«Потеряшки»: счастливых историй должно быть больше!

7 сентября 2010, 12:15
Как живет ваш домашний любимец? Наверняка, он сыт, здоров, любим и окружен заботой. К сожалению, не всем кошкам и собакам повезло с хозяином. У одних бродяжек и вовсе никогда не было ни дома, ни любящей семьи, другим попались в хозяева безответственные, а то и жестокие люди. Третьи стали жертвой собственного любопытства и потерялись на улицах большого города.
Сюжет
Тюмень

В 2008 году в Тюмени начала работать горячая линия «Потеряшки», призванная объединить в единую базу данных всю информацию о потерянных, найденных и нуждающихся в хозяине животных города. 11 февраля 2009 года Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» был зарегистрирован официально. Кроме постоянной работы с базой данных, организация помогает искать пропавших питомцев, объединяет людей, неравнодушных к проблемам кошек и собак.

Только за первое полугодие 2010 года с помощью волонтеров «Потеряшек» нашли дом около 160 кошек и примерно 120 собак, еще больше животных было отдано при посредничестве «горячей линии». Более 50 животных во время передержек были вылечены от различных болезней. Активисты «Потеряшек» помогли выжить нескольким десяткам новорожденных котят и щенков. Кроме того, через заботливые руки волонтеров периодически проходят животные с различными травмами.

У каждой бездомной кошки и собаки своя история — как правило, печальная, способная вызвать слезы не только у чувствительных барышень. Но, благодаря активистам фонда, многие из этих историй заканчиваются «хэппи эндом», когда животные находят свое собачье или кошачье счастье.

Nashgorod.ru публикует рассказы о спасенных животных от волонтеров горячей линии «Потеряшки».

Наш большой и добрый друг

Однажды на сайте Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Горячая линия «Потеряшки» я увидела объявление, что на улице Щербакова сидит крупный пес в очень плохом состоянии. Судя по выложенному фото, что-то с мордой и с носом. В описании: не может дышать, есть и пить, головой упирается в коленки прохожих — просит у людей помощи. Ужас! Первым делом позвонила Евгении Здорновой, организатору фонда, получила согласие ехать за ним, созвонилась с женщиной, которая дала объявление.

Для поддержки обратилась к уже ставшей подругой в стремлении помочь бездомным животным, волонтеру фонда Ане Бородулиной. Она, конечно, согласилась составить мне компанию, была, так сказать, моим штурманом, так как водила машину я тогда слишком плохо. С нетерпением дождались конца рабочего дня, заехали в магазин «Природа» за Женей и всей компанией отправились на поиски пса.

Мальчик оказался действительно крупным, еще и сидел с угрожающим видом. Тогда мы еще не знали, что это самый добродушный пес! С опаской осмотрели его и повезли к нашему ветеринару — Светлане Валерьевне Белецкой. Она тоже не решилась к нему приближаться, уж очень внушительно он выглядел! Все эти многочисленные шрамы на мордочке и искореженный нос, сломанная лапка… А хрипы больного носа напоминали злобное рычание! Разговаривать с нами долго не стали, дали направление на анализы. В тот самый вечер мы и поселили Ральфа в пустом временном вольере у одного из неравнодушных жителей города.

Рано утром мы были уже в службе по борьбе с болезнями животных. В лаборатории тоже испугались брать у пса бак-пасев из носа. Это сделала самоотверженно Аня, а Ральф терпел и лишь поскуливал. Так наш парень зарекомендовал себя послушным пациентом. Оказалось, что у Ральфа в носу живут дрожжевые грибки. Светлана Валерьевна назначила нам лечение курсом на три недели.

И вот одна добрая девушка — Катя Попова решила забрать Ральфа на передержку и лечение к себе в квартиру. Тут и выяснилось, что мальчик не домашний! Пришлось ему вернуться во временный вольер. Однако за пару дней, Катя привязалась к Ральфу и сама стала ухаживать за ним, лечить, гулять, играть.

Так три недели мы вместе с волонтерами Фонда исправно давали ему пилюли два раза в день, однако улучшений не наступало. Стали ломать голову, почему? Решили сделать рентген носа. Оказалось, что в своей жизни Ральф столкнулся не с клыками себе подобных, как мы предполагали, а с человеческой жестокостью. Из носа нашего любимого пса было удалено шесть дробин, а одна так и осталась в области брови. Некоторые верхние зубы выбиты. В него стреляли, причем в упор, в мордочку!

Невероятно то, что, несмотря на жестокость по отношению к нему, пес до сих пор верит людям, любит их и первым подает лапу! Характер у него просто удивительный. Ральф по-настоящему счастлив, когда его просто гладят, довольно улыбается и ходит за человеком хвостиком. Подставляет голову под ладонь в надежде на ласку и норовит облизать руки в благодарность. Наш большой и добрый Ральф просто покорил девушек-волонтеров Фонда своей шикарной голливудской улыбкой!

Этот очаровательный пес дождался своего единственного, неповторимого и любящего хозяина, сейчас Ральфуша живет в другом городе.

Елена Дианова

Летающие собаки

9 июня. Утро. Меня будит звонок телефона. На Лесобазе в беседке лежит собака, которую выкинули из окна 5-го этажа. Что делать? Некоторое время назад меня бы удивило такое сообщение, но в конце мая нам уже поступал на линию звонок о выкинутом из окна старом пуделе. Тогда у собаки были переломаны чуть ли не все кости, пришлось ее усыплять. И вот опять. Мода пошла, что ли?

К ветеринару собака с Лесобазы попала только вечером. К сожалению, нашим волонтерам приходится сидеть на работе и ждать окончания рабочего дня, чтобы потом кинуться на помощь, переживая, что уже может быть слишком поздно.

Собака оказалась вполне ухоженным и постриженным миттельшнауцером с очень толстым животом. Возраст — 2–3 года. Все в замешательстве, а собака спокойна. Выясняются подробности: ее выкинули еще в понедельник, то есть животное три дня лежало во дворе, а мимо равнодушно ходили люди. Три дня животному, упавшему с высоты более 10 метров, никто не оказал помощи.

У ветеринара собаке в брюшину загнали иглу, попробовали выкачать то, что так раздуло ее живот — кровь. Внутреннее кровотечение. Предлагают усыпить, но мы просим спасти животное. Оставляем собаку на ночь. Похоронили ее мысленно, понимая, что надежда призрачна.

Утром 10 июня надо даже звонить на счет миттеля было страшно. Несколько часов не могли дозвониться до ветеринара, телефон был выключен. Понимаю, что шансов нет, были бы хорошие новости — позвонили.

Звоню еще раз. Оказалось, что наша собака с Лесобазы жива! Порваны печень, селезенка, мочевой пузырь в двух местах, внутреннее кровотечение, травма желудка. Но жива!!!

Миттель оказался красавицей с кокетливой челочкой и умными глазами. Шов почти на весь живот — как будто мягкую игрушку набивали синтепоном. Собака спокойна и дружелюбна. Кормили и лечили ее с помощью капельниц. Собаке вставлен катетер в мочевой пузырь, нужны памперсы, пока будет лежать, нужны пеленки. А также много сил, нервов и любви волонтеров Фонда — того, чего не купишь ни за какие деньги!

Евгения Здорнова

Отморозки на улицах города

Для кого-то зима — это веселье, снег, коньки, Новый год… А для «Горячей линии «Потеряшки» — рабочая пора. Люди делают «новогодний подарок» своим питомцам, высаживая их в холодный блестящий сугроб…

Обморожение у кошки может случиться уже при — 10 градусах — что уж говорить про наши погодные условия! Однако хозяева и при -30 то форточку забудут закрыть, то выпустят котика погулять. Вот и находим мы потом наших «отморозков» — без ушей, хвостов и лап.

Марлу нашли в апреле — мелкую, серо-полосатую, с отмороженными ушами-бахромой. Диагноз был тяжелым: пиометра, эндометрит, воспаление матки. К тому же, когда перед началом операции кошке побрили живот, на нем стала видна огромная гематома. Кто-то просто пнул кошку, видимо, путавшуюся под ногами. В купе с сильнейшим обморожением диагноз был смертелен. Но кошка выжила! Сухие сначала уши со временем отпали. Ей ставили уколы, а она сидела на коленях и урчала, как заведенная, никуда не уходила — очень уж ей внимания хотелось. Хотя бы такого.

Другим кошкам «повезло» не меньше, чем Марле. Фису, метиса перса, нашли на дачах весной. Видимо, она там провела всю зиму — у нее не было ни ушей, ни хвоста. А у Монти были отморожены не только уши и хвост, но и нос с лапами. Подушечки пришивали заново…

Все эти кошечки уже нашли свой дом, но есть и другие «отморозки». Хозяев ждет шикарный ангорский кот Миллион — белый, пушистый, с отмороженным ухом и голубыми глазами, миниатюрный метис перса — шестимесячная Герти, у которой уж отпал хвостик, и котенок Плюс, который в свои четыре месяца уже соразмерен взрослому коту — у него отморожено ушко. Возьмите их, и они будут преданы только Вам — их спасителю.

Татьяна Размашкина

Новый дом для Петельки

В начале марта около одной из помоек Тюмени был найден кот — красивый, рыжий, пушистый. Его вытащили из пасти собаки и принесли в одну из ветеринарных клиник города в надежде, что найдется человек, который сможет взять котика себе.

Но он не простой кот, он — инвалид. Скорее всего, была травма нижних отделов позвоночника, вследствие чего задние лапки не функционируют. А, может быть, это врожденное. Первая мысль, когда видишь

его: «Почему его не усыпили?»

Пообщавшись с ним 5 минут, понимаешь, кот очень ласковый и желает жить… жить рядом

с человеком, быть любимым, быть ласковым. Несмотря на ограниченность в движениях, он очень подвижный — передвигается на передних лапах.

Больше двух недель котик жил в ветеринарной клинике, ожидая, какое решение примут люди относительно его жизни. И вот однажды, на одном из интернет-сайтов молодая девушка увидела фотографию котика и через несколько дней приехала за ним. Теперь Петелька (так назвали кота) чувствует себя вполне комфортно, находясь рядом с человеком, который не побоялся взять на себя ответственность

ухаживать за больным животным.

Волонтер Фонда «Горячая линия «Потеряшки»

Эти счастливые истории далеко не первые и не последние, их должно быть и будет больше. Каждый человек способен творить добро. Волонтеры Фонда «Потеряшки» такие же простые люди, как каждый из нас, у них есть и работа и семья, но они всегда готовы подарить немного тепла, немного добра и немного времени брошенному на произвол судьбы животному.

Подопечным Фонда всегда нужна помощь, нужны корма, наполнители для кошачьего туалета, медикаменты и лекарства для лечения животных, деньги на оплату дорогостоящих операций. Все необходимое можно принести по адресу: ул. Ленина, 77, магазин «Природа». Также нужны всегда передержки, в альбоме — животные которые нуждаются в постоянном или во временном доме.

Напомним, что «Потеряшкам» можно помочь материально:

Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Тюмень

Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки»

р/с 407 038 106 000 30 000 234

БИК 047106878

ИНН 7204133072

КПП 720401001

ОГРН 1027200000105

к/с 30101810500000000878

назначение платежа: на уставные цели

Мобильный кошелек QIWI: 89091874413.

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