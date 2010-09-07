«Потеряшки»: счастливых историй должно быть больше!

Мальчик оказался действительно крупным, еще и сидел с угрожающим видом. Тогда мы еще не знали, что это самый добродушный пес! С опаской осмотрели его и повезли к нашему ветеринару — Светлане Валерьевне Белецкой. Она тоже не решилась к нему приближаться, уж очень внушительно он выглядел! Все эти многочисленные шрамы на мордочке и искореженный нос, сломанная лапка… А хрипы больного носа напоминали злобное рычание! Разговаривать с нами долго не стали, дали направление на анализы. В тот самый вечер мы и поселили Ральфа в пустом временном вольере у одного из неравнодушных жителей города.