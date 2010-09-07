Покупая новостройку, будьте бдительны

Сейчас уже каждый понимает, что нужно самому следить за стройкой и спрашивать у застройщика, если, по вашему мнению, при строительстве замечены какие-то отклонения от проекта. Ведь вы не хотите заработать лишние заботы, как, например, дольщики дома по улице Ленина-Кирова, в котором по проекту должно было быть от трех до восьми этажей, а в итоге дом вырос до одиннадцати, что повлекло за собой множество судебных разбирательств. Такие истории не единичны.