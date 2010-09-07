Покупая новостройку, будьте бдительны

Современные семьи предпочитают покупать жилье в новостройках и желательно в достроенных домах или в объектах на завершающем этапе строительства. Ряд граждан понимает, что покупка такого жилья - задача непростая и, подходя к сделке, нужно быть начеку.
Наиболее частая причина выбора готового жилья и домов высокой степени готовности – страх того, что дом так и не будет достроен и сдан. Периодически выходящие на площади городов дольщики, которые ждут свое жилье годами, отпугивают горожан покупать жилье на низких этапах строительства.
Тем не менее, почти завершенная коробка дома вовсе не означает, что введен объект будет скоро. Стоит удостовериться во всех нюансах при выборе такого жилья. Профессионалы рынка недвижимости советуют покупать квартиру сегодня у застройщиков с положительной репутацией, с хорошей «строительной историей».
«Мы не рекомендуем своим клиентам те объекты, которые вызывают сомнения. Даем полную характеристику застройщиков, с которыми работаем, и их объектов, предлагая на выбор варианты», - комментирует специалист агентства недвижимости «Огни Сибири» Олег Кадай.
Отзывы о застройщике можно найти и в сети Интернет, но не стоит все сразу принимать за чистую монету – лучше убедиться во всем самому, побывав на стройке.
Если же вам очень захотелось купить-таки новостройку, лучшим решением будет обратиться к специалисту (риэлтору или юристу), либо самому проверить ряд документов. «Если объект не введен в эксплуатацию, необходимо проверить документы с самого начала строительства: разрешение на строительство и документы на землю, проверить, не окончен ли срок действия этих документов, оформляются ли квартиры по договору долевого участия в регистрационной палате. Также немаловажно выяснить, на свои ли деньги и своими ли силами строится дом», - советует директор ООО «Юридическая компания «Титан» Евгений Жук.
Также нужно выяснить, на каких этапах подписания договоры застройщика с компаниями, поставляющими ресурсы к объекту и влияющими на благоустройство территории. Жизнь в стенах, но без света, воды, лифта и вывоза мусора вовсе не сладкая… К тому же, без обеспечения двора и дома должной инфраструктурой, ввести объект в эксплуатацию не получится.
Сейчас уже каждый понимает, что нужно самому следить за стройкой и спрашивать у застройщика, если, по вашему мнению, при строительстве замечены какие-то отклонения от проекта. Ведь вы не хотите заработать лишние заботы, как, например, дольщики дома по улице Ленина-Кирова, в котором по проекту должно было быть от трех до восьми этажей, а в итоге дом вырос до одиннадцати, что повлекло за собой множество судебных разбирательств. Такие истории не единичны.
Ввод объекта в эксплуатацию происходит по документам застройщика, тем не менее, ему может быть отказано во вводе, если каких-то документов нет, либо дом не подходит под запланированные изначально и утвержденные параметры. Застройщику дается время на устранение замечаний госкомиссии. В этом случае срок ввода объекта в эксплуатацию может быть перенесен.
Делая выбор в пользу новостройки, не стоит полагаться на то, что новехонькое жилье легко станет вашим без особых усилий. Поэтому нужно быть бдительнее и не стоит пренебрегать мнением специалистов, к тому же многие из риэлторов предлагают квартиры в новостройках без комиссионных сборов.
Евгения Лямзина