Дайджест Nashgorod.ru с 27 августа по 3 сентября

«А» — значит автобус
У тюменских автобусов и маршруток появилась собственная полоса. Правда, вольготно ездить общественный транспорт пока сможет лишь на участке улицы Республики от ул. Орджоникидзе до Моста влюбленных. Горизонтальная разметка и буква «А» на дороге означают, что по данной полосе может двигаться только общественный транспорт. Ездить отдельно от автомобилей автобусы начали 1 сентября. В разумности нововведения форумчане не уверены.
Мнения форумчан:
«И в чем смысл? Уверен, что там будут ездить все, а наглые автобусники будут еще и обгонять те автобусы, которые едут по этой полосе»
«Сомневаюсь, что от этого будет
Маршруты изменятся, проблемы останутся?
Еще одна «дорожная» новость взбудоражила, прежде всего, тех, кто вынужден на работу и обратно ездить на общественном транспорте. В Тюмени планируют изменить ряд автобусных маршрутов. Изменения уже внесены в маршруты автобусов 39 и 39д, а также 27. На очереди маршруты № 51, 96, 1, 62, 5 и 38. Управление по транспорту администрации города предложило тюменцам высказать свое мнение по новым схемам движения автобусов и маршруток. Свои предложения и пожелания можно в течение двух недель высказать по телефонам:
Мнения форумчан:
«Блин, столько писала и хде…… (((((Не трогайте
«Не нравится мне, как хотят изменить
«По поводу 1 маршрута — если убрать его, то по Холодильной от Харьковской до Республики доехать нереально — подумайте о бабушках и дедушках.»
Фекалии по всей квартире: кто виноват и что делать?
С прошлой пятницы посетители сайта сопереживали тюменке Екатерине, квартиру которой затопило каловыми массами. Недавно отремонтированные санузел и коридор оказались залиты нечистотами, а унитаз пришлось демонтировать сантехникам, которые так и не смогли прочистить канализацию. Главная же сложность ситуации в том, что специалисты не могли получить доступ к трубам, которые находятся на территории банка «Открытия», расположенного на первом этаже в доме Екатерины. Представителей управляющей компании в банк просто не пустили. Результат — в туалете потерпевшей стоит заглушка вместо унитаза. Кроме того, Екатерина и ее соседи больше, чем на неделю остались без воды.
Мнения форумчан:
«Кошмар какой! Интересно, несговорчивому банку тоже досталось какашек сверху и потолок у них теперь выглядит как пол у девушки»
«Ужасно! Бедная Екатерина, как теперь там жить и вонь эту… когда она исчезнет. Я бы в суд обратилась!»
Наши в «сотне» Forbes
Заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик заняла 48 место во всероссийском рейтинге Forbes «Власть и деньги», куда вошли государственные служащие, люди на избираемых должностях и руководители государственных корпораций. Суммарный доход семьи заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик в 2009 году составил 101,28 млн. руб., из них большая часть — это доход ее супруга Владимира Шевчика, владельца компании «Сибинтел»; заработки чиновницы за год составили 4,14 млн. руб. Наталья Шевчик — единственный представитель Тюменской области в рейтинге «Власть и деньги», а также одна из 4 женщин, входящих в «золотую» сотню рейтинга.
Мнения форумчан:
«А че тут никто не хлопает? Надо поздравить! с такими деньгами и все на свободе и активно работает. Вот значит Н.Шевчик умный человек. сама заработала, своим умом…не бандитка
«Любимое развлечение русского человека — считать деньги в чужом кармане…»
Факт, что контрафакт
Почти триста единиц контрафактной продукции изъяли тюменские таможенники у индивидуального предпринимателя в одном из торговых центров Тюмени. Среди изъятого — мужские джемпера, джинсы, ремни, сумки, женская и мужская обувь, детские ботинки. Они продавались под различными торговыми марками — D&G, Wrangler, Louis Viton, Versace, Lacoste, Armany Jeans, Levis и другими.
Мнения форумчан:
«Печально. Кругом обман»
«А