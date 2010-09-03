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Дайджест Nashgorod.ru с 27 августа по 3 сентября

3 сентября 2010, 16:18
Редкий тюменец не пользуется общественным или личным транспортом, поэтому «дорожные» новости были в центре внимания горожан на протяжении всей рабочей неделе. Какие темы могли бы посоревноваться с ними за первое место в рейтинге популярности — читайте в дайджесте Nashgorod.ru

«А» — значит автобус

У тюменских автобусов и маршруток появилась собственная полоса. Правда, вольготно ездить общественный транспорт пока сможет лишь на участке улицы Республики от ул. Орджоникидзе до Моста влюбленных. Горизонтальная разметка и буква «А» на дороге означают, что по данной полосе может двигаться только общественный транспорт. Ездить отдельно от автомобилей автобусы начали 1 сентября. В разумности нововведения форумчане не уверены.

Мнения форумчан:

«И в чем смысл? Уверен, что там будут ездить все, а наглые автобусники будут еще и обгонять те автобусы, которые едут по этой полосе»

«Сомневаюсь, что от этого будет какая-то практическая польза. Хотя нет… менты будут штрафовать тех, кто будет двигаться по этой полосе, тем самым пополняя бюджет области»

Маршруты изменятся, проблемы останутся?

Еще одна «дорожная» новость взбудоражила, прежде всего, тех, кто вынужден на работу и обратно ездить на общественном транспорте. В Тюмени планируют изменить ряд автобусных маршрутов. Изменения уже внесены в маршруты автобусов 39 и 39д, а также 27. На очереди маршруты № 51, 96, 1, 62, 5 и 38. Управление по транспорту администрации города предложило тюменцам высказать свое мнение по новым схемам движения автобусов и маршруток. Свои предложения и пожелания можно в течение двух недель высказать по телефонам: 68-84-37 и 68-84-40, а также 8-800-100-84-40 (звонок бесплатный). Читатели сайта Nashgorod.ru предпочли высказаться в комментариях к новости.

Мнения форумчан:

«Блин, столько писала и хде…… (((((Не трогайте 96-ой!!!!! Как еще на Республику выехать с маяка и с московского тр. (и обратно)????? Хватит издеваться уже!!!! А с пересадками туда обратно 56 рублей, не маленько, знаете ли! Пожалуйста, 30, 14 — их полно! У нас как всегда, о людях не думают те, кто общественным транспортом и не пользуется вовсе ((((достали уже, нет мочи!»

«Не нравится мне, как хотят изменить 5-ый маршрут. Теперь вместо 20 минут езды до центра будет минут 40–50. Зачем? Тем более, что в Заречный из тарман можно и на 66-ой, и на 68-ой маршрутке уехать. Видимо управлению по транспорту заняться нечем, кроме как рисовать новые маршруты!!!»

«По поводу 1 маршрута — если убрать его, то по Холодильной от Харьковской до Республики доехать нереально — подумайте о бабушках и дедушках.»

Фекалии по всей квартире: кто виноват и что делать?

С прошлой пятницы посетители сайта сопереживали тюменке Екатерине, квартиру которой затопило каловыми массами. Недавно отремонтированные санузел и коридор оказались залиты нечистотами, а унитаз пришлось демонтировать сантехникам, которые так и не смогли прочистить канализацию. Главная же сложность ситуации в том, что специалисты не могли получить доступ к трубам, которые находятся на территории банка «Открытия», расположенного на первом этаже в доме Екатерины. Представителей управляющей компании в банк просто не пустили. Результат — в туалете потерпевшей стоит заглушка вместо унитаза. Кроме того, Екатерина и ее соседи больше, чем на неделю остались без воды.

Мнения форумчан:

«Кошмар какой! Интересно, несговорчивому банку тоже досталось какашек сверху и потолок у них теперь выглядит как пол у девушки»

«Ужасно! Бедная Екатерина, как теперь там жить и вонь эту… когда она исчезнет. Я бы в суд обратилась!»

Наши в «сотне» Forbes

Заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик заняла 48 место во всероссийском рейтинге Forbes «Власть и деньги», куда вошли государственные служащие, люди на избираемых должностях и руководители государственных корпораций. Суммарный доход семьи заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик в 2009 году составил 101,28 млн. руб., из них большая часть — это доход ее супруга Владимира Шевчика, владельца компании «Сибинтел»; заработки чиновницы за год составили 4,14 млн. руб. Наталья Шевчик — единственный представитель Тюменской области в рейтинге «Власть и деньги», а также одна из 4 женщин, входящих в «золотую» сотню рейтинга.

Мнения форумчан:

«А че тут никто не хлопает? Надо поздравить! с такими деньгами и все на свободе и активно работает. Вот значит Н.Шевчик умный человек. сама заработала, своим умом…не бандитка какая-нибудь….»

«Любимое развлечение русского человека — считать деньги в чужом кармане…»

Факт, что контрафакт

Почти триста единиц контрафактной продукции изъяли тюменские таможенники у индивидуального предпринимателя в одном из торговых центров Тюмени. Среди изъятого — мужские джемпера, джинсы, ремни, сумки, женская и мужская обувь, детские ботинки. Они продавались под различными торговыми марками — D&G, Wrangler, Louis Viton, Versace, Lacoste, Armany Jeans, Levis и другими.

Мнения форумчан:

«Печально. Кругом обман»

«А кто-то еще сомневался, что в Тюменских „бутиках“ только контрафакт и продают? Откуда им, настоящим Версачам и Гуччам, взяться в наших сельпо?»

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