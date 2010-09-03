Дайджест Nashgorod.ru с 27 августа по 3 сентября

С прошлой пятницы посетители сайта сопереживали тюменке Екатерине, квартиру которой затопило каловыми массами. Недавно отремонтированные санузел и коридор оказались залиты нечистотами, а унитаз пришлось демонтировать сантехникам, которые так и не смогли прочистить канализацию. Главная же сложность ситуации в том, что специалисты не могли получить доступ к трубам, которые находятся на территории банка «Открытия», расположенного на первом этаже в доме Екатерины. Представителей управляющей компании в банк просто не пустили. Результат — в туалете потерпевшей стоит заглушка вместо унитаза. Кроме того, Екатерина и ее соседи больше, чем на неделю остались без воды.