Не платим за ЖКУ – нет денег или нет времени?

На очередном заседании комиссии по урегулированию задолженности населения выступили представители управляющих компаний, а также сами жильцы, имеющие внушительные задолженности за ЖКУ.
Управляющие компании НП «Содружество-М», ООО «УК по УЖФ «Заря», ООО «УК «АУРА» в течение августа активно занимались взысканием задолженности, используя методы убеждения, а если необходимо, то и наказания недобросовестных собственников жилья и квартиросъёмщиков. Обо всех предпринятых мерах представители управляющих компаний рассказали на заседании комиссии под председательством заместителя главы администрации Василия Панова.
Напомним, обязанность населения оплачивать ЖКУ утверждена законодательно (Жилищный кодекс РФ, вступивший в силу с 1 марта 2005 года, и Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307). Последние четко регламентируют порядок прекращения поставки коммунальных услуг неплательщикам уже после шести месяцев задолженности. Кроме того, законодательно подтверждено право возбуждать судебное делопроизводство в отношении неплательщиков вплоть до выселения их в общежития, что успешно осуществляется во многих городах.
По словам руководства компании «Содружество-М», семья, проживающая по адресу: ул. Ставропольская, 5, должна за ЖКУ более 100 тысяч рублей. Как прозвучало на комиссии, к этим злостным неплательщикам были применены все законные меры по взысканию задолженности: в их адрес неоднократно направлялись письменные предупреждения и досудебные претензий, которые нанимателями были получены. Им предлагалось подписать соглашения о рассрочке платежей, которые также были проигнорированы. Управляющей компанией получены решения суда города Тюмени о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство.
Жена собственника квартиры пришла на комиссию, но объяснить причину скопившегося долга внятно не смогла: трудоспособные члены семьи не очень активно занимаются поисками работы, а суммами пенсий и пособий оплатить как текущие платежи, так и долги они не могут.
Специалистами администрации города представительнице должника были выданы рекомендации по оформлению документов на субсидию, а также предложено начать работать либо в управляющей компании, либо подыскать место работы через Центр занятости. Через месяц она будет вновь приглашена на комиссию.
В адрес другой неплательщицы, проживающей на улице Елизарова, также были направлены письменные уведомления об имеющейся задолженности, письменное уведомление с предупреждением о приостановлении подачи электроэнергии в случае непогашения имеющейся задолженности в течение одного месяца, а также применена крайняя мера - приостановлена подача электроэнергии в квартиру. Тем не менее, она числится в списках злостных неплательщиков. Ей также предложены различные виды помощи, чтобы снизить размер задолженности.
УК уделяют повышенное внимание злостными должниками, но параллельно выстраивают работу и с теми, кто не вовремя оплачивает услуги или в течение нескольких месяцев задерживает оплату квитанции.
Работники управляющих компаний в вечернее время и в выходные дни ходят по квартирам. В «гостевом списке» — фамилии всех, чей долг за квартиру составил более трех месяцев.
На комиссии руководители управляющих компаний рассказывали, что в «черном» списке немало фамилий людей отнюдь не бедных. Одни ссылаются на занятость и заявляют, что будут платить раз в год. Другие мотивируют забывчивостью или незнанием, где находится касса.
Проанализировав ситуацию, работники компаний, обслуживающих жилой фонд, предусмотрели приемы на все случаи жизни. Для «незнающих» выпустили листовки с координатами касс и бухгалтерий. «Забывчивым» раздают обращения с просьбой оплатить задолженность, «памятки» о сумме долга, развешивают предупреждения, что могут взыскать долг и в судебном порядке, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени. Сейчас, кстати, только по УК «Заря» более 80 дел находится в суде, по 34 идет взыскание долгов судебными приставами. Общая сумма взыскиваемой задолженности более миллиона рублей.
Стоит отметить, что процедура взыскания достаточно шумная, и для собственника квартиры обычно публичная огласка становится проблемой, поэтому большинство из них стараются погасить долги уже после первой претензии, не дожидаясь суда.
«Пора бы горожанам понять, что плату за отопление, водоснабжение и другие жилищно-коммунальные услуги им необходимо вносить ежемесячно, как за телефонную связь или кредит в банк. В конечном итоге от своевременной оплаты зависит качество этих самых услуг», - подвел итог совещания заместитель главы администрации Василий Панов.