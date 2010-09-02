Не платим за ЖКУ – нет денег или нет времени?

По словам руководства компании «Содружество-М», семья, проживающая по адресу: ул. Ставропольская, 5, должна за ЖКУ более 100 тысяч рублей. Как прозвучало на комиссии, к этим злостным неплательщикам были применены все законные меры по взысканию задолженности: в их адрес неоднократно направлялись письменные предупреждения и досудебные претензий, которые нанимателями были получены. Им предлагалось подписать соглашения о рассрочке платежей, которые также были проигнорированы. Управляющей компанией получены решения суда города Тюмени о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство.