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Маршруты автобусов предлагают изменить. Что скажут тюменцы?

30 августа 2010, 16:39
В Тюмени планируют изменить ряд автобусных маршрутов. Управление по транспорту администрации города предлагает тюменцам высказать своё мнение по новым схемам движения автобусов и маршруток.
Сюжет
Тюмень

Изменения уже внесены в маршруты автобусов 39 и 39д, а также 27. Предполагается изменить маршруты:

№ 51 ММС-1-ый микрорайон;

№ 96 Завод медоборудования — аэропорт Плеханово;

№ 1 Пос. Энтузиастов — ул. Таврическая;

№ 62 Ул. Моторостроителей — ул. Аккумуляторная;

№ 5 Центральный рынок — ПТУ (п. Тарманы);

№ 38 Ж/д вокзал — ул. Депутатская.

«Мы ждем от горожан отклики, хотим узнать, как они отнесутся к этим нововведениям. Мы готовы прислушаться к их мнению», — сказал сегодня на пресс-конференции в администрации города начальник управления по транспорту Сергей Галимов.

Свои предложения и пожелания тюменцы могут высказать по телефонам: 68-84-37 и 68-84-40, а также моб. 8-800-100-84-40 (звонок бесплатный). Предложения принимаются в течение двух недель.

Сейчас на маршруте № 51 ММС-1-ый микрорайон (маршрутное такси) есть нарушения графика движения из-за заторов на дорогах. На улице Монтажников подобрана площадка для межрейсовой стоянки микроавтобусов. «Это позволит выровнять интервалы движения, и даже в часы пик они не будут превышать 7 минут», — пояснил Сергей Галимов.

Основная нагрузка маршрута № 96 Завод медоборудования — аэропорт Плеханово — вывезти жителей улиц Волгоградской, Интернациональной, д. Плеханова в центр города. После центра автобус идет практически пустой. Поэтому предлагается пустить автобус по ул. Холодильной до ул. Харьковской и далее до завода «Очаково», где есть неиспользуемый остановочный пункт. Это позволит организовать автобусное движение на Харьковской — от Пермякова до Одесской. Сегодня автобусы там не ходят.

Маршрут № 1 Пос. Энтузиастов — ул. Таврическая (Дом обороны). Здесь предлагают вернуться частично к прежней схеме — по ул. Горького до ул. Республики, далее — по существующей схеме маршрута. «Если смотреть в комплексе — маршруты 96 и 1, то это не ухудшит обеспечение транспортом жителей ул. Холодильной. Кроме того, это позволит связать нормальным автобусным сообщением ул. Горького, где сейчас работает только один 19-ый маршрут. Напрямую в центр города, на ж/д вокзал смогут уехать жители улиц Елизарова, Щорса, которые пользуются пока только маршрутом 43», — отметил начальник транспортного управления.

№ 62 Ул. Моторостроителей — ул. Аккумуляторная (маршрутное такси). Сейчас этот маршрут в микрорайонах повторяет автобусный 30-ый. Поступает много жалоб и просьб от тюменцев — жителям с 30 лет Победы приходится переходить на ул. Широтную. Предлагается при движении от Дома обороны организовать движение по улицам Пермякова, Широтной, Моторостроителей, 30 лет Победы. «Мы сможем вывезти людей в город напрямую, не катая их», — отметил Сергей Галимов.

Маршрут № 5 Центральный рынок — ПТУ (п. Тарманы). Поселок Тарманы сейчас обслуживается одним автобусным маршрутом (работают автобусы большой вместимости) и тремя маршрутными такси — 5, 5к и 75. При этом 5к и 75 ходят по Профсоюзной. Однако есть потребность обеспечить беспересадочный проезд из Тарман в Заречные микрорайоны, Парфеново. Предложенные изменения позволят избежать дублирования на участке от ул. Алебашевской до 50 лет Октября маршрута № 5 маршрутами 5к и 75.

Маршрут 38 Ж/д вокзал — ул. Депутатская сейчас проходит по Червишевскому тракту — Федюнинского — Мельникайте. Предлагается продлить его по ул. Федюнинского до ул. Пермякова с выходом на ул. Широтную и в центр города. В этой части города расположены д. Ожогино, Патрушева, много автосалонов и магазинов находится на объездной дороге — изменение маршрута позволит как привезти сотрудников торговых предприятий на работу, так и жителей деревень доставить в центр города. Кроме того, участок по ул Пермякова от Федюнинского (объездной) до Широтной очень плотно застроен, но автобусное сообщение здесь еще недостаточное.

Новые маршруты в городе пока вводить не планируется — в Тюмени уже число маршрутов превышает нормативное, отметил начальник управления по транспорту. Но особо остановился на ул. 50 лет ВЛКСМ. Прежде по ней ходил автобус 63, был убыточным. Сейчас на этой улице нет «центров притяжения», кроме ТРЦ «Премьер». Поэтому в планах — открыть автобусное движение по этой улице, по ней можно связать одним маршрутом автовокзал, ж/д вокзал и а/п Рощино.

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