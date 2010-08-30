Маршруты автобусов предлагают изменить. Что скажут тюменцы?

Изменения уже внесены в маршруты автобусов 39 и 39д, а также 27. Предполагается изменить маршруты:
№ 51
№ 96 Завод медоборудования — аэропорт Плеханово;
№ 1 Пос. Энтузиастов — ул. Таврическая;
№ 62 Ул. Моторостроителей — ул. Аккумуляторная;
№ 5 Центральный рынок — ПТУ (п. Тарманы);
№ 38
«Мы ждем от горожан отклики, хотим узнать, как они отнесутся к этим нововведениям. Мы готовы прислушаться к их мнению», — сказал сегодня на
Свои предложения и пожелания тюменцы могут высказать по телефонам:
Сейчас на маршруте № 51
Основная нагрузка маршрута № 96 Завод медоборудования — аэропорт Плеханово — вывезти жителей улиц Волгоградской, Интернациональной, д. Плеханова в центр города. После центра автобус идет практически пустой. Поэтому предлагается пустить автобус по ул. Холодильной до ул. Харьковской и далее до завода «Очаково», где есть неиспользуемый остановочный пункт. Это позволит организовать автобусное движение на Харьковской — от Пермякова до Одесской. Сегодня автобусы там не ходят.
Маршрут № 1 Пос. Энтузиастов — ул. Таврическая (Дом обороны). Здесь предлагают вернуться частично к прежней схеме — по ул. Горького до ул. Республики, далее — по существующей схеме маршрута. «Если смотреть в комплексе — маршруты 96 и 1, то это не ухудшит обеспечение транспортом жителей ул. Холодильной. Кроме того, это позволит связать нормальным автобусным сообщением ул. Горького, где сейчас работает только один
№ 62 Ул. Моторостроителей — ул. Аккумуляторная (маршрутное такси). Сейчас этот маршрут в микрорайонах повторяет автобусный
Маршрут № 5 Центральный рынок — ПТУ (п. Тарманы). Поселок Тарманы сейчас обслуживается одним автобусным маршрутом (работают автобусы большой вместимости) и тремя маршрутными такси — 5, 5к и 75. При этом 5к и 75 ходят по Профсоюзной. Однако есть потребность обеспечить беспересадочный проезд из Тарман в Заречные микрорайоны, Парфеново. Предложенные изменения позволят избежать дублирования на участке от ул. Алебашевской до 50 лет Октября маршрута № 5 маршрутами 5к и 75.
Маршрут 38
Новые маршруты в городе пока вводить не планируется — в Тюмени уже число маршрутов превышает нормативное, отметил начальник управления по транспорту. Но особо остановился на ул. 50 лет ВЛКСМ. Прежде по ней ходил автобус 63, был убыточным. Сейчас на этой улице нет «центров притяжения», кроме ТРЦ «Премьер». Поэтому в планах — открыть автобусное движение по этой улице, по ней можно связать одним маршрутом автовокзал,