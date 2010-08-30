Маршруты автобусов предлагают изменить. Что скажут тюменцы?

Маршрут 38 Ж/д вокзал — ул. Депутатская сейчас проходит по Червишевскому тракту — Федюнинского — Мельникайте. Предлагается продлить его по ул. Федюнинского до ул. Пермякова с выходом на ул. Широтную и в центр города. В этой части города расположены д. Ожогино, Патрушева, много автосалонов и магазинов находится на объездной дороге — изменение маршрута позволит как привезти сотрудников торговых предприятий на работу, так и жителей деревень доставить в центр города. Кроме того, участок по ул Пермякова от Федюнинского (объездной) до Широтной очень плотно застроен, но автобусное сообщение здесь еще недостаточное.