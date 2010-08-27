Жаркая пора для аренды жилья скоро закончится

Конец лета – тот период, когда население Тюмени несколько «прирастает» за счет того, что в многочисленные учебные заведения города поступают и иногородние абитуриенты, горожане возвращаются из отпусков, а также приезжают на заработки специалисты других населенных пунктов. Еще с начала августа спрос на жилье в областной столице традиционно увеличился.
Этот период – «золотая пора для бабушек, которые сдают комнаты в своих квартирах, так как это неплохое подспорье к скромной пенсии», отмечает специалист агентства недвижимости «Сова» Екатерина Орлековская. По ее мнению, цены на аренду жилья после кризиса несколько упали, но сейчас вполне стабилизировались. В среднем, комнату в квартире сейчас можно снять за 4-6 тысяч рублей, 1-комнатную квартиру эконом-класса в неотдалённых районах - за 9-10 тысяч рублей.
«Многие хозяева квартир стремятся сдать квартиры именно в конце лета, когда в столицу региона едут студенты, но на самом деле квартиры сдаются и снимаются и осенью, и зимой так же активно, - отмечает Екатерина. - Студенческий ажиотаж практически не касается дорогого и элитного жилья, которое также арендуют независимо от времени года».
Как считает аналитик рынка жилой недвижимости консалтинговой компании «Ассоциация «АЛКО» Светлана Молодкина, рынок аренды более подвержен сезонности, чем рынок купли-продажи квартир: ежегодный всплеск активности в августе-сентябре, или, наоборот, спад активности в начале года. Однако следует отметить, что за последний год объем предложения на рынке аренды вырос, на это повлияло то, что многие в ожидании повышения цен на квартиры сняли свои объекты с продажи и начали сдавать их в аренду, отмечает специалист.
И даже увеличение объема предложения на рынке аренды в целом за год не спасает положение нанимателя сегодня. Директор агентства недвижимости «Тюменское» Денис Петров отметил, что проблема вовсе не в незначительном повышении цен. «Нет квартир, - заявляет он, - например, в ценовой категории от 8 до 12 тысяч рублей очень сложно найти квартиру. Как только появляется подходящий вариант, в течение 15 минут его сдают. Дефицит квартир в большей степени отмечен в районе учебных заведений. Здесь сдают все – от комнат в квартире и пансионатов до 3-комнатных квартир».
Также подъем цен на недвижимость, арендуемую близ учебных заведений, отмечает и директор агентства недвижимости «Белый парус» Андрей Кармальский. По его словам, из-за этого подъема на сегодня снимают жилье, в основном, студенты или предприятия для своих сотрудников. Тем не менее, по его прогнозу, в сентябре спрос резко упадет, вследствие чего цены также снизятся.
В жилье эконом-класса, на которое и направлен сегодня в большинстве своем поток спроса, главным фактором является чаще стоимость. Именно поэтому торопиться с квартирой следовало еще до традиционного августовского подъема цен. Некоторые «наученные опытом» студенты старших курсов бронируют квартиру (комнату) еще в июне, чтобы приехать в Тюмень перед самым днем знаний, а не заранее, и избавить себя от панического поиска жилья в момент начала учебы. Хотя «придержать» комнату согласен не каждый арендодатель. В любом случае, студенты экономить умеют ловко: стараются снимать квартиру даже в старом доме и без мебели (или с минимальным ее составом), популярным методом экономии является также аренда жилья вскладчину - человека по три-четыре в одной квартире.
Евгения Лямзина