Жаркая пора для аренды жилья скоро закончится

В жилье эконом-класса, на которое и направлен сегодня в большинстве своем поток спроса, главным фактором является чаще стоимость. Именно поэтому торопиться с квартирой следовало еще до традиционного августовского подъема цен. Некоторые «наученные опытом» студенты старших курсов бронируют квартиру (комнату) еще в июне, чтобы приехать в Тюмень перед самым днем знаний, а не заранее, и избавить себя от панического поиска жилья в момент начала учебы. Хотя «придержать» комнату согласен не каждый арендодатель. В любом случае, студенты экономить умеют ловко: стараются снимать квартиру даже в старом доме и без мебели (или с минимальным ее составом), популярным методом экономии является также аренда жилья вскладчину - человека по три-четыре в одной квартире.