Одежда к школе: много не значит дешево

«Костюмы для школьников от 1500 рублей» — такая надпись встречает покупателей у входа в магазин «Пеплос». Осталось уточнить «до» и ассортимент. «Самые дорогие школьные костюмы — 3 800 рублей, из хорошей ткани. Для первоклассника из ткани с шерстью костюм — 3 200. Но он и выглядит, согласитесь…», — сказала продавец. Соглашусь. Лучше всего в «Пеплосе» брали в августе костюмы именно для первоклассников, они и сейчас есть. Правда, выбор по цветам уже меньше, чем был в начале месяца, сказали в магазине.