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Одежда к школе: много не значит дешево

27 августа 2010, 17:57
На сборы в школу у тюменцев осталось несколько дней. Кому-то надо докупить только карандаши и тетради, а кому-то еще предстоят приобретать одежду…
Сюжет
Тюмень

На последние дни «экипировку» отложили по разным причинам, например: ребенок был на отдыхе, вырос — как без него купишь «школьную форму»? Когда времени для выбора мало, а покупку предстоит сделать серьезную, хорошо бы определиться заранее: сколько примерно стоит сейчас одежда для школьников? Этим вопросом задался и корреспондент Nashgorod.ru. Не претендуя на многое, побывал на «Школьной ярмарке» в выставочном зале, а также в нескольких тюменских магазинах в разных районах города.

На «Школьной ярмарке» множество продавцов. В основном здании мест всем желающим не хватило, поэтому часть расположилась во временном павильоне-шатре. Чтобы обойти ряды, посмотреть ассортимент и прицениться, часа явно не хватит. Если сразу задачу поставить конкретнее — выбрать определенный вид одежды, определенного размера — время можно потратить меньше, но не на много. Отыскать в рядах то, что нужно, быстро не получится.

«Говорят, в выставочном зале самые высокие цены на школьные товары», — сказала мне одна из продавцов ТЦ. Это не так. Цены не выше чем в тех магазинах, где сегодня смотрела школьную форму. Но — цены разные, есть смысл назвать лишь некоторые, для ориентира.

Блузки белые для младших школьниц — 500 — 700 руб., водолазки — 300 руб. Сарафаны (на разный возраст) — от 600 руб. до 1300 руб. Юбки — от 350 руб. до 1 400 руб. Костюмы для девочек и девушек — 1 500 — 3 000 руб.

Среди однообразия (как по ассортименту, так и по качеству) попадаются «площадки» фирм, которые предлагают одежду более добротную и элегантную. Как правило, это фабричные российские изделия — из Санкт-Петербурга («Маленькая леди), Москвы, Челябинска («Вера»). Но изделия в основном из искусственных тканей, синтетики.

Продавец фирмы, торгующей на «Школьной ярмарке» исключительно рубашками рассказала, что покупателей было много весь август. Поэтому и ассортимент сейчас уже беднее. «Чаще спрашивают цветные однотонные рубашки. Кому-то не разрешают в школу яркие — берут пастельных тонов. Кому-то не разрешают с рисунком… Родители, как правило, не смотрят на состав ткани. Главное — цена».

Рубашки для мальчиков стоят от 300 до 500 руб., костюмы 700- 1900 руб. «У нас костюмы турецкие, но пошиты по лекалам Италии, Франции», — пояснила продавец фирмы, торгующей под вывеской «Костюмы из Европы». Здесь разброс цен — от 1500 до 2800 рублей. Торгует на «Школьной ярмарке» и «Адота», костюмы для школьников — 2 300–2 900 руб.

В «Глории Джинс» есть одежда, которую вполне можно носить в школу и ученикам младших классов, и подросткам. Для девочек от 7 до 13 лет блузки стоят 499 руб., жилет+ блузка — 599 руб., юбки — 499 руб. Рубашки для мальчиков — 549 руб., джинсы — 749 руб. Для старшеклассников: блузки — 790 руб., брюки (джинсы черные или темно-синие) — от 700 до 999 руб.

В магазине «Кросно» все изделия — тюменского производства. Брюки от 30–32 до 50 размера по цене от 400 до 700 руб.; сарафаны от 34 размера до 44 четырех цветов — 750 руб., комплект — юбка + жилет — 1100 руб. По словам продавца магазина, спросом у тюменцев пользовались брюки, сарафаны и жилеты.

«Костюмы для школьников от 1500 рублей» — такая надпись встречает покупателей у входа в магазин «Пеплос». Осталось уточнить «до» и ассортимент. «Самые дорогие школьные костюмы — 3 800 рублей, из хорошей ткани. Для первоклассника из ткани с шерстью костюм — 3 200. Но он и выглядит, согласитесь…», — сказала продавец. Соглашусь. Лучше всего в «Пеплосе» брали в августе костюмы именно для первоклассников, они и сейчас есть. Правда, выбор по цветам уже меньше, чем был в начале месяца, сказали в магазине.

В популярный у тюменской молодежи «Нью-Йоркер» тоже можно прийти за одеждой для школы — тем, кто постарше. Жилет черный для девушек здесь стоит 999 руб., блузки однотонные — 749 руб., темные джинсы — 1199 руб. — 1799 руб., юбки мини темные — 999 руб. Белые с черной отделкой рубашки (и наоборот — черные с белой отделкой) для юношей — 699 руб., просто белые рубашки — 499 руб., жилеты — 999 руб., джинсы — 1799 руб., толстовки — 999 — 1199 руб.

В магазине Sela — размеры от самых маленьких «школьных» до 48-ого. Блузки здесь от 699 до 1299 руб., сарафаны 1199 — 1999 руб., юбки 799 — 1299 руб. Рубашки — 499 — 1299 руб., брюки (джинсы темные) — 1199 — 1699 руб., жилеты — 1299 руб. «Хорошо к школе у нас покупают рубашки, юбки, сарафаны, колготки», — отметила продавец.

Итак, выбор есть. Возьмите деньги, запаситесь терпением, отведите на покупку побольше времени — и удачи вам!

Фото с сайт kp.ru

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