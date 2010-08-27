Одежда к школе: много не значит дешево

На последние дни «экипировку» отложили по разным причинам, например: ребенок был на отдыхе, вырос — как без него купишь «школьную форму»? Когда времени для выбора мало, а покупку предстоит сделать серьезную, хорошо бы определиться заранее: сколько примерно стоит сейчас одежда для школьников? Этим вопросом задался и корреспондент Nashgorod.ru. Не претендуя на многое, побывал на «Школьной ярмарке» в выставочном зале, а также в нескольких тюменских магазинах в разных районах города.
На «Школьной ярмарке» множество продавцов. В основном здании мест всем желающим не хватило, поэтому часть расположилась во временном
«Говорят, в выставочном зале самые высокие цены на школьные товары», — сказала мне одна из продавцов ТЦ. Это не так. Цены не выше чем в тех магазинах, где сегодня смотрела школьную форму. Но — цены разные, есть смысл назвать лишь некоторые, для ориентира.
Блузки белые для младших школьниц — 500 — 700 руб., водолазки — 300 руб. Сарафаны (на разный возраст) — от 600 руб. до 1300 руб. Юбки — от 350 руб. до 1 400 руб. Костюмы для девочек и девушек — 1 500 — 3 000 руб.
Среди однообразия (как по ассортименту, так и по качеству) попадаются «площадки» фирм, которые предлагают одежду более добротную и элегантную. Как правило, это фабричные российские изделия — из
Продавец фирмы, торгующей на «Школьной ярмарке» исключительно рубашками рассказала, что покупателей было много весь август. Поэтому и ассортимент сейчас уже беднее. «Чаще спрашивают цветные однотонные рубашки.
Рубашки для мальчиков стоят от 300 до 500 руб., костюмы 700- 1900 руб. «У нас костюмы турецкие, но пошиты по лекалам Италии, Франции», — пояснила продавец фирмы, торгующей под вывеской «Костюмы из Европы». Здесь разброс цен — от 1500 до 2800 рублей. Торгует на «Школьной ярмарке» и «Адота», костюмы для школьников — 2 300–2 900 руб.
В «Глории Джинс» есть одежда, которую вполне можно носить в школу и ученикам младших классов, и подросткам. Для девочек от 7 до 13 лет блузки стоят 499 руб., жилет+ блузка — 599 руб., юбки — 499 руб. Рубашки для мальчиков — 549 руб., джинсы — 749 руб. Для старшеклассников: блузки — 790 руб., брюки (джинсы черные или
В магазине «Кросно» все изделия — тюменского производства. Брюки от 30–32 до 50 размера по цене от 400 до 700 руб.; сарафаны от 34 размера до 44 четырех цветов — 750 руб., комплект — юбка + жилет — 1100 руб. По словам продавца магазина, спросом у тюменцев пользовались брюки, сарафаны и жилеты.
«Костюмы для школьников от 1500 рублей» — такая надпись встречает покупателей у входа в магазин «Пеплос». Осталось уточнить «до» и ассортимент. «Самые дорогие школьные костюмы — 3 800 рублей, из хорошей ткани. Для первоклассника из ткани с шерстью костюм — 3 200. Но он и выглядит, согласитесь…», — сказала продавец. Соглашусь. Лучше всего в «Пеплосе» брали в августе костюмы именно для первоклассников, они и сейчас есть. Правда, выбор по цветам уже меньше, чем был в начале месяца, сказали в магазине.
В популярный у тюменской молодежи
В магазине Sela — размеры от самых маленьких «школьных» до
Итак, выбор есть. Возьмите деньги, запаситесь терпением, отведите на покупку побольше времени — и удачи вам!
Фото с сайт kp.ru