Дайджест Nashgorod.ru с 21 по 27 августа

«Меня вот другое беспокоит — до каких пор будут расширять проезжую часть за счёт тротуаров? Как вместо тротуаров оставлять тропинки шириной для 1–2 человек максимум — это пожалуйста, все клали на любые конфликты, а как для велосипедистов дорожки сделать (опять же за счёт тротуаров, а не проезжей части) — дак о каких-то конфликтах вспомнили. Мне велосипедисты и на тротуарах, без всяких велодорожек, мешать не будут, если тротуары будут адекватной ширины»