Дайджест Nashgorod.ru с 21 по 27 августа

Перевозка гаража не удалась
Стрела
Мнения форумчан:
«Сэкономили… Вот подземный за милиардик бы построили и кран был бы цел и гараж в целости и сохранности «
«Знаю этого водителя, жаль его и что так все получилось. У него долгов выше крыши, он
Нелетная погода подпортила авиашоу
Проливной дождь и сильный туман подкорректировали планы организаторов авиашоу «В гостях у Utair». Насыщенную программу пришлось сократить, но зрителям дали возможность полюбоваться небесной техникой вблизи и побывать в кабинах вертолетов. Зрители смогли понаблюдать за несколькими показательными полетами, а также увидеть высадку десанта экипажа вертолета
Мнения форумчан:
«Да…. с погодой было сложно, но фотографии получились содержательные!!! Два раза меня в кадр поставили… Понравилось, что пилоты охотно делились знаниями, доступно раскрыли все интересующие меня вопросы!»
«Продержались с сыном до 13.00, замерзли,
Обзаведется ли Тюмень велосипедными дорожками?
К разработке программы, предусматривающей создание велосипедных дорожек, приступила администрация города. В департамент по транспорту и связи направлен ряд предложений и проектов велотранспортных маршрутов. «Уже вносятся изменения в готовящиеся проекты реконструкции дорог, предлагается учитывать создание специализированных дорожек», — отметил начальник управления по организации дорожного движения департамента по транспорту и связи.
Мнения форумчан:
«Люди будут ходить и по велосипедным дорожкам в том числе, а велосипедисты будут ездить там, где можно объехать людей, но галочка будет поставлена… как всегда»
«Меня вот другое беспокоит — до каких пор будут расширять проезжую часть за счёт тротуаров? Как вместо тротуаров оставлять тропинки шириной для 1–2 человек максимум — это пожалуйста, все клали на любые конфликты, а как для велосипедистов дорожки сделать (опять же за счёт тротуаров, а не проезжей части) — дак о
Новый учебный год — новые автобусные билеты
Новые автобусные билеты с повышенной степенью защиты вводят в обращение в Тюмени с 1 сентября. Среди элементов защиты билетов растровые точки с эффектом изменения цвета в зависимости от угла наклона, которые ярко светятся в ультрафиолетовом освещении; точечная маркировка специальной краской и другие.
Мнения форумчан:
«Билеты не подделывают. Просто кондуктора покупают у маршрутчиков катушки билетов и продают их наполовину с хозяйскими, а вырученные деньги с „левых“ билетов + зарплату с основных — себе»
«Только, понимаешь, наладил станок по производству поддельных билетов! Новые стандарты пришли! Не дают малому бизнесу развиваться)))))"
Медицинские услуги с помощью интернета
Возможность записи на прием к врачу через интернет должна стать реальной к концу текущего года, когда в 25 лечебных учреждениях Тюмени будет внедрена интегрированная региональная информационная система здравоохранения (ИРИС). К 2013 году то же самое произойдет с оставшимися поликлиниками и ЛПУ.
Благодаря ей можно будет записаться на прием к врачу, пользоваться едиными стандартами приема больных, выписывать рецепты в электронном виде, а также ввести единые амбулаторные карты.
Мнения форумчан:
«Красиво написано. Прямо аж захотелось, чтоб так было, но, увы — это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.»
«Я в шоке. Общая сумма затрат на „