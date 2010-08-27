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Дайджест Nashgorod.ru с 21 по 27 августа

27 августа 2010, 16:22
Какие события произошли в нашем городе с 21 по 27 августа, что обсуждали форумчане интернет-портала NashGorod.ru — обо всем расскажет наш дайджест. Предметами неподдельного интереса тюменцев стали необычная авария, подпорченное погодой авиашоу в Плеханово, возможное появление велосипедных дорожек, новый вид автобусных билетов и предоставление медицинских услуг в электронном виде.
Сюжет
Тюмень

Перевозка гаража не удалась

Стрела крана-манипулятора, перевозившего гараж, врезалась в надземный пешеходный переход на ул. Федюнинского. При этом грузовик переломился, и его передняя часть приподнялась над дорогой. Чтобы освободить автомобиль, не разрушая пешеходный переход, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования специальным инструментом распилили аварийную часть стрелы крана.

Мнения форумчан:

«Сэкономили… Вот подземный за милиардик бы построили и кран был бы цел и гараж в целости и сохранности «

«Знаю этого водителя, жаль его и что так все получилось. У него долгов выше крыши, он из-за руля не вылазил, чтобы рассчитаться, теперь и перед хозяином за машину отвечать…»

Нелетная погода подпортила авиашоу

Проливной дождь и сильный туман подкорректировали планы организаторов авиашоу «В гостях у Utair». Насыщенную программу пришлось сократить, но зрителям дали возможность полюбоваться небесной техникой вблизи и побывать в кабинах вертолетов. Зрители смогли понаблюдать за несколькими показательными полетами, а также увидеть высадку десанта экипажа вертолета Ми-8.

Мнения форумчан:

«Да…. с погодой было сложно, но фотографии получились содержательные!!! Два раза меня в кадр поставили… Понравилось, что пилоты охотно делились знаниями, доступно раскрыли все интересующие меня вопросы!»

«Продержались с сыном до 13.00, замерзли, погода-дрянь, „как раз“ для авиашоу… Из интересного наблюдали только, как наполняли воздушный шар. Все-таки интересно, летала техника какая-нибудь потом?»

Обзаведется ли Тюмень велосипедными дорожками?

К разработке программы, предусматривающей создание велосипедных дорожек, приступила администрация города. В департамент по транспорту и связи направлен ряд предложений и проектов велотранспортных маршрутов. «Уже вносятся изменения в готовящиеся проекты реконструкции дорог, предлагается учитывать создание специализированных дорожек», — отметил начальник управления по организации дорожного движения департамента по транспорту и связи.

Мнения форумчан:

«Люди будут ходить и по велосипедным дорожкам в том числе, а велосипедисты будут ездить там, где можно объехать людей, но галочка будет поставлена… как всегда»

«Меня вот другое беспокоит — до каких пор будут расширять проезжую часть за счёт тротуаров? Как вместо тротуаров оставлять тропинки шириной для 1–2 человек максимум — это пожалуйста, все клали на любые конфликты, а как для велосипедистов дорожки сделать (опять же за счёт тротуаров, а не проезжей части) — дак о каких-то конфликтах вспомнили. Мне велосипедисты и на тротуарах, без всяких велодорожек, мешать не будут, если тротуары будут адекватной ширины»

Новый учебный год — новые автобусные билеты

Новые автобусные билеты с повышенной степенью защиты вводят в обращение в Тюмени с 1 сентября. Среди элементов защиты билетов растровые точки с эффектом изменения цвета в зависимости от угла наклона, которые ярко светятся в ультрафиолетовом освещении; точечная маркировка специальной краской и другие.

Мнения форумчан:

«Билеты не подделывают. Просто кондуктора покупают у маршрутчиков катушки билетов и продают их наполовину с хозяйскими, а вырученные деньги с „левых“ билетов + зарплату с основных — себе»

«Только, понимаешь, наладил станок по производству поддельных билетов! Новые стандарты пришли! Не дают малому бизнесу развиваться)))))"

Медицинские услуги с помощью интернета

Возможность записи на прием к врачу через интернет должна стать реальной к концу текущего года, когда в 25 лечебных учреждениях Тюмени будет внедрена интегрированная региональная информационная система здравоохранения (ИРИС). К 2013 году то же самое произойдет с оставшимися поликлиниками и ЛПУ.

Благодаря ей можно будет записаться на прием к врачу, пользоваться едиными стандартами приема больных, выписывать рецепты в электронном виде, а также ввести единые амбулаторные карты.

Мнения форумчан:

«Красиво написано. Прямо аж захотелось, чтоб так было, но, увы — это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.»

«Я в шоке. Общая сумма затрат на „чудо-систему“ уже как миниум: 500 000 000 рублей… внедрили в 25 лечебных учреждениях города… т. е. 500 млн./25 = 20 млн. руб. на одну больницу…. Покажите мне хотя бы одну такую больницу в которую вложили 20 млн. руб…»

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