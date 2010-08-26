Жилье в новостройках: строительный беспорядок или благоустройство с первого дня?

Вряд ли найдется кто-то, кто мечтает при выходе из подъезда своего нового дома наталкиваться на кучи строительного мусора или чтобы его дети играли во дворе в прятки среди остатков кирпичей и плит. Если человек сегодня покупает жилье в новостройке, это предполагает, что он не хочет жить в условиях вечного ремонта. Кто отвечает за качество благоустройства территории вокруг дома, который сдан в эксплуатацию и принимает новых жильцов?
Жить по-новому
«Чистый и теплый подъезд, внешний вид двора, наличие парковочных мест и детских площадок, инфраструктура района – на это все чаще обращают внимание современные покупатели», - отмечают тюменские риэлторы и сотрудники отделов продаж строительных компаний. Не избалованный предложением последних двух-трех десятков лет, которое, собственно, представляло из себя одноликую «панель» и неприглядные «хрущевки», тюменский покупатель недвижимости сегодня научился разбираться в качестве жилья, строительных технологиях и «освоил» понятие «благоустройство».
Благоустройство придомовой территории при строительстве дома является обязанностью застройщика, - комментирует юрист тюменской коллегии адвокатов «ТЕСЛО» Юлия Фатхуллина. - «Строительная компания просто не введет объект строительства в эксплуатацию, если не выполнено благоустройство». Существуют нормы, в соответствии с которыми ведутся работы по благоустройству территории, и при приемке дома госкомиссия контролирует их исполнение. Затем поддерживать дом и двор в хорошем состоянии – забота собственников жилого помещения. Для этого, собственно, они и выбирают управляющую компанию, которая, по сути, является формой объединений жильцов. При эксплуатации жилого объекта важны обе составляющие процесса – и строительство, и обслуживание, считает директор тюменской УК «Комфортный дом» Артем Завьялов. По его словам, новый дом можно за год привести в аварийное состояние, если небрежно за ним следить. Однако к плохому застройщику хорошая управляющая компания также не пойдет. Иначе придется потратить деньги жильцов из других домов на устранение недоделок в новом доме и на благоустройство двора.
Вопрос «недоделок» может быть решен и по-другому – за счет бюджетных средств. «Сегодня мы сталкиваемся с проблемой банкротства застройщиков либо недостаточностью у них оборотных средств для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию», - продолжает тему Юлия Фатхуллина. – «В таком случае администрация Тюмени готова помочь таким застройщикам или жилищно-строительным кооперативам выполнить данный вид работ. Для этого необходимо в управу района предоставить смету и план благоустройства. Это один из возможных вариантов помощи касательно благоустройства при строительстве объекта и вводе его в эксплуатацию», - рассказывает юрист.
Застройщик, управляющая компания и собственник: «вместе мы – сила?»
Чистые и ухоженные новые микрорайоны в Тюмени – как правило, результат сотрудничества застройщиков и управляющих компаний. Бывает и так, что в группе компаний девелопера-застройщика есть своя собственная УК. Эта практика получила распространение в российских регионах, и в целом оправдывает себя, поскольку знание особенностей строящихся объектов позволяет управляющей компании работать с высоким качеством и решать свои профессиональные задачи. К слову о задачах: директор екатеринбургского архитектурного бюро «ОСА» Станислав Белых, участвующий в проектировании тюменского микрорайона «Европейский», например, считает, что «главная задача управляющих компаний сегодня – не получение сверхприбыли, а формирование у людей умения пользоваться пространством». «Человеку нужно объяснить, что нельзя выносить кондиционер на фасад, что собаку нужно выгуливать в определенном месте, а машину не стоит ставить там, где играют дети», - уверен он.
При благоустройстве придомовой территории обычно застройщики ограничиваются асфальтированием, выделением парковочной зоны, в лучшем случае – ее разметкой и постройкой песочных детских площадок. «Мы более детально подходим к благоустройству, - комментирует вопрос начальник службы продаж компании «Партнер-Инвест» Александр Щиголь. - В 3-м Заречном, например, есть зонирование детских игровых площадок на различные возрастные группы. Кому-то нужно еще в песок поиграть, кому-то нужны спортивные снаряды, кому-то - баскетбол. Особое внимание изначально было уделено функциональности и безопасности детских площадок, при сдаче домов в эксплуатацию тщательно продуманы зеленые зоны.
Сотрудничество тюменской управляющей компании «Комфортный дом» и застройщика «Партнер-Инвест» оказалось настолько эффективным, что проектирование следующего жилого комплекса – микрорайона «Европейский» они начали вместе. Это означает, что «принимающая сторона» сразу оценивает проектное решение по благоустройству, по применяемым технологиям освещения, асфальтирования, выделения парковочных мест, зонам отдыха для жильцов. Соответственно, при приемке дома в эксплуатацию вопросов и проблем не возникнет.
К слову, об указанной выше обязанности собственников жилья следить за состоянием дома и двора: эта норма закреплена Жилищным кодексом РФ. «Обязанность благоустройства и поддержания в хорошем состоянии жилого помещения лежит на собственниках квартир, - комментирует Юлия Фатхуллина. - Под жилым помещением понимаются места общего пользования - лестницы, лифты, технические этажи, а также придомовая территория. Придомовая территория – это территория земельного участка, включающего в себя всю имеющуюся в его пределах инфраструктуру - коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах участка», - рассказывает юрист.
Таким образом, и застройщик, и собственники квартир отвечают за благоустройство вокруг своего дома. Выводы логичны – при покупке нового жилья нужно выбирать ответственного застройщика и управляющую компанию со сложившейся на рынке репутацией. Тогда жизнь в новом доме будет уютной и комфортной.