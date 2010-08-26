Жилье в новостройках: строительный беспорядок или благоустройство с первого дня?

Благоустройство придомовой территории при строительстве дома является обязанностью застройщика, - комментирует юрист тюменской коллегии адвокатов «ТЕСЛО» Юлия Фатхуллина. - «Строительная компания просто не введет объект строительства в эксплуатацию, если не выполнено благоустройство». Существуют нормы, в соответствии с которыми ведутся работы по благоустройству территории, и при приемке дома госкомиссия контролирует их исполнение. Затем поддерживать дом и двор в хорошем состоянии – забота собственников жилого помещения. Для этого, собственно, они и выбирают управляющую компанию, которая, по сути, является формой объединений жильцов. При эксплуатации жилого объекта важны обе составляющие процесса – и строительство, и обслуживание, считает директор тюменской УК «Комфортный дом» Артем Завьялов. По его словам, новый дом можно за год привести в аварийное состояние, если небрежно за ним следить. Однако к плохому застройщику хорошая управляющая компания также не пойдет. Иначе придется потратить деньги жильцов из других домов на устранение недоделок в новом доме и на благоустройство двора.