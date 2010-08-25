Июльские цены на жилье. Ждем переворота в строительстве

Скорее всего в ближайшие годы изменится стратегия работы застройщиков. Если ранее постоянный рост цен позволял им зарабатывать много на каждом квадратном метре и при этом строить мало, то в новых условиях для сохранения прежних доходов понадобится строить много, то есть зарабатывать на обороте. А учитывая, что себестоимость строительства в разы ниже рыночных цен, причем спрос существует, есть все шансы возникновения в среднесрочной перспективе не новой волны роста цен, а настоящего строительного переворота, что, наконец, сделает жилье более доступным.