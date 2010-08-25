Июльские цены на жилье. Ждем переворота в строительстве

О повышении цен на рынке тюменской недвижимости специалисты разговор не ведут, хотя по данным аналитика рынка жилой недвижимости консалтинговой компании «Ассоциация «АЛКО» Светланы Молодкиной за июль ценовые показатели немного поднялись.
Видимо интрига о дальнейшем движении цен на недвижимость будет сохраняться до конца лета, а в полной мере новый тренд сможет проявить себя только в сентябре-октябре.
Так, средняя цена предложения на рынке строящегося жилья за июль выросла на 1,1% и составила 35 232 рубля за квадратный метр. Следует отметить, что положительная динамика наблюдалась по всем сегментам квартир, даже сегмент «трешек» обычно регрессирующий в показателе стоимости квадрата, вырос на 1,7%.
Основным фактором, влияющим на данное повышение, является то, что на данный момент рынок «первички» представлен объектами, строительство которых находится на завершающей стадии. Также весомую роль играет то, что с рынка уходят более дешевые объекты, что влияет на показатель средней стоимости.
Что касается ценового распределения по районам, то здесь особых изменений не наблюдается. Лидирующее положение также за центральной частью города, районами КПД и Дом Обороны. Можно отметить факт снижения показателя Заречного района. Сейчас это один из немногих районов, где продолжается строительство и закладываются новые площадки, в среднем квартиру в Заречном можно приобрести за 34 500 рублей за «квадрат».
Вторичный рынок жилья остается стабильным в ценах предложения, как и в разрезе по числу комнат, так и в распределение по типам квартир. Средняя цена предложения за июль составила 43 650 рублей за квадратный метр – что практически соответствует аналогичному показателю предыдущего месяца.
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в июле сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 370 тысяч рублей, 1 730 тысяч рублей и 2 165 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности, соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 705 тысяч рублей, для типового жилья - 2 370 тысяч рублей и 3 815 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 235 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 015 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 885 тысяч рублей.
Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 740 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 825 тысяч рублей и 9 515 тысяч рублей соответственно. В июле текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 840 тысяч рублей.
Скорее всего в ближайшие годы изменится стратегия работы застройщиков. Если ранее постоянный рост цен позволял им зарабатывать много на каждом квадратном метре и при этом строить мало, то в новых условиях для сохранения прежних доходов понадобится строить много, то есть зарабатывать на обороте. А учитывая, что себестоимость строительства в разы ниже рыночных цен, причем спрос существует, есть все шансы возникновения в среднесрочной перспективе не новой волны роста цен, а настоящего строительного переворота, что, наконец, сделает жилье более доступным.