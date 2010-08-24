nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Конкурс летних супов завершен

24 августа 2010, 10:52
Конкурс рецептов летних супов от Nashgorod.ru и ресторана «Золотая черепаха» завершен. Победитель станет известен чуть позже, а пока мы публикуем вторую порцию рецептов от посетителей нашего портала.
Сюжет
Тюмень

Конкурс рецептов летних супов от Nashgorod.ru и ресторана «Золотая черепаха» завершен. Победитель станет известен чуть позже, а пока мы публикуем вторую порцию рецептов от посетителей нашего портала.

Морковно-апельсиновый суп

Алексей Крутов порадовал нас необычным и очень жизнерадостным супом — морковно-апельсиновым.

Ингредиенты:

— 1 зубчик чеснока;

— 2 луковицы;

— 4–6 морковок;

— 1 кусочек свежего корня имбиря;

— 2 крупных апельсина;

— 2 ст.л. оливкового масла;

— 700 мл овощного бульона;

— морская соль, перец;

— тимьян.

1. Все ингредиенты мелко порезать.

2. Морковь натереть на терке.

3. Апельсины очистить и выжать сок (сохраните немного цедры)

4. Разогрейте оливковое масло и немного бульона на среднем огне, добавьте лук с чесноком, затем морковь и имбирь, и дайте потушиться пару минут.

5. Влейте оставшийся бульон доведите до кипения и варите 5–10 минут, добавьте апельсиновый сок.

6. При помощи погружного блендера «взбейте» суп, либо протрите через сито (Это можно не делать, если Вы предпочитаете, чтобы в супе были кусочки овощей.)

7. Добавьте апельсиновую цедру и протомите суп ещё пару минут. Перед подачей украсьте тимьяном и апельсиновой цедрой, можно добавить нежирные сливки или йогурт (сливочный, без добавок).

Семья следущей участницы конкурса, Юлии Яруновой, видимо, умеет и любит готовить — они прислали целых три рецепта летних супов.

Крем-суп из мидий и креветок с карри

Ингредиенты:

— 1 морковка;

— 500 г мелкой морской рыбы;

— 1 ч. л. порошка карри;

— 1 луковица;

— 2 зубчика чеснока;

— 20 г сливочного масла;

— 500 г мидий и креветок

— белый перец на кончике ножа;

— 0,5 ч. л. тимьяна;

— 1 стакан сухого белого вина;

— 1 лавровый лист;

— 50 мл сливок жирностью 33%;

— 2 сладких перца;

— несколько перьев зеленого лука;

— соль по вкусу.

1. Морковь очистить. Рыбу промыть и выпотрошить. Положить в кастрюлю рыбу, морковь, влить 1 л воды. Довести до кипения, снять пену и варить 30 мин.

2. За 2 мин. до готовности добавить 1 ч. л. карри и немного соли. Снять с огня и процедить.

3. Репчатый лук и чеснок очистить и нашинковать. Сливочное масло растопить в кастрюле и обжарить в нем лук и чеснок.

4. Добавить мидии и креветки, щепотку белого перца и тимьян.

5. Залить белым вином, добавить полстакана воды, лавровый лист и варить 10 мин., помешивая.

6. Мидии и креветки вынуть шумовкой, отвар процедить, влить его в приготовленный рыбный бульон с карри. Мидии и часть креветок измельчить блендером, добавить в бульон.

7. Полученный суп довести до кипения, добавить сливки, подержать на огне несколько минут, охладить и поставить в холодильник.

8. Сладкий перец вымыть, удалить сердцевину и нарезать небольшими кубиками. Зеленый лук вымыть и нашинковать. Перед подачей на стол в каждую тарелку положить сладкий перец, несколько креветок, налить холодный суп и посыпать зеленым луком.

Бархатистый суп из кабачков

Ингредиенты:

— 2 средних кабачка, порезанных на дольки;

— 2 ст. ложки сливочного масла;

— 2 ст. ложки мелко порезанного репчатого лука;

— 1 большой зубчик чеснока;

— 1 ч.ложка порошка карри;

— полстакана сливок;

— поллитра куриного бульона;

— соль.

1. Сварить куриный бульон.

2. Потушить кабачки, лук и чеснок на сковородке с маслом, не закрывая крышкой. Овощи должны быть мягкими, но не поджаренными.

3. В блендер положить тушеные овощи, измельчить.

4. Добавить бульон, сливки и карри и еще раз хорошо перемешать в блендере. Осторожно нагреть до легкого закипания и подавать теплым.

Суп испанский

Ингредиенты

— 2 баклажана;

— 2 сладких перца;

— 2–4 больших помидора;

— зелень петрушки;

— 2 зубчика чеснока;

— растительное масло;

— соль, перец.

1. Баклажаны порезать кружочками, посолить и обжарить на растительном масле до готовности. Порезанные помидоры припустить на оставшемся масле.

2. Сладкий перец испечь в духовке до почернения кожицы, кожицу снять, семена удалить.

3. Все овощи, зелень и чеснок взбить в блендере. Густоту супа регулировать количеством помидор.

4. Подавать теплым или охлажденным, посыпав мелко порезанным сладким перцем и белыми сухариками.

Летний суп «Вариации»

Название супа говорит само за себя — у него есть множество вариаций, написала нам посетительница портала Анна Василенко. Все зависит от того, какие овощи и травы уродились у вас в это лето на грядках или лежат сегодня в холодильнике.

Суп, который видите на фото, сварен с использованием спаржевой фасоли, кабачка, картофеля, зеленого горошка, кисло-сладкого яблока, моркови, лука и зелени петрушки.

Все овощи, порезав, кладем в кипящую воду с небольшими интервалами и в такой последовательности, как они здесь перечислены. Только морковь и лук предварительно по отдельности обжариваем.

Варим при небольшом кипении. Кабачок и картофель должны развариться — получается почти суп-пюре. Зелень петрушки кладем, когда огонь уже выключили и кипение прекратилось. В тарелку при подаче можно добавить сметану.

Для вариаций можно использовать капусту, в том числе цветную, коренья петрушки, помидоры (вместо яблока), щавель.

«Много лет готовлю такой супчик летом — не надоел, одно „но“ — в отличие от борща такой супчик на второй день не столь вкусный, как свежий», — пишет Анна.

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе, и спонсора — интернет-ресторана Bufett.ru. Напомним, что победитель станет известен через несколько дней. Он получит сертификат на заказ в первом тюменском интернет-ресторане Bufett.ru на 1000 руб.

Спонсор конкурса:

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25