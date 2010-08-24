Конкурс летних супов завершен

Конкурс рецептов летних супов от Nashgorod.ru и ресторана «Золотая черепаха» завершен. Победитель станет известен чуть позже, а пока мы публикуем вторую порцию рецептов от посетителей нашего портала.
Алексей Крутов порадовал нас необычным и очень жизнерадостным супом —
Ингредиенты:
— 1 зубчик чеснока;
— 2 луковицы;
— 4–6 морковок;
— 1 кусочек свежего корня имбиря;
— 2 крупных апельсина;
— 2 ст.л. оливкового масла;
— 700 мл овощного бульона;
— морская соль, перец;
— тимьян.
1. Все ингредиенты мелко порезать.
2. Морковь натереть на терке.
3. Апельсины очистить и выжать сок (сохраните немного цедры)
4. Разогрейте оливковое масло и немного бульона на среднем огне, добавьте лук с чесноком, затем морковь и имбирь, и дайте потушиться пару минут.
5. Влейте оставшийся бульон доведите до кипения и варите 5–10 минут, добавьте апельсиновый сок.
6. При помощи погружного блендера «взбейте» суп, либо протрите через сито (Это можно не делать, если Вы предпочитаете, чтобы в супе были кусочки овощей.)
7. Добавьте апельсиновую цедру и протомите суп ещё пару минут. Перед подачей украсьте тимьяном и апельсиновой цедрой, можно добавить нежирные сливки или йогурт (сливочный, без добавок).
Семья следущей участницы конкурса, Юлии Яруновой, видимо, умеет и любит готовить — они прислали целых три рецепта летних супов.
Ингредиенты:
— 1 морковка;
— 500 г мелкой морской рыбы;
— 1 ч. л. порошка карри;
— 1 луковица;
— 2 зубчика чеснока;
— 20 г сливочного масла;
— 500 г мидий и креветок
— белый перец на кончике ножа;
— 0,5 ч. л. тимьяна;
— 1 стакан сухого белого вина;
— 1 лавровый лист;
— 50 мл сливок жирностью 33%;
— 2 сладких перца;
— несколько перьев зеленого лука;
— соль по вкусу.
1. Морковь очистить. Рыбу промыть и выпотрошить. Положить в кастрюлю рыбу, морковь, влить 1 л воды. Довести до кипения, снять пену и варить 30 мин.
2. За 2 мин. до готовности добавить 1 ч. л. карри и немного соли. Снять с огня и процедить.
3. Репчатый лук и чеснок очистить и нашинковать. Сливочное масло растопить в кастрюле и обжарить в нем лук и чеснок.
4. Добавить мидии и креветки, щепотку белого перца и тимьян.
5. Залить белым вином, добавить полстакана воды, лавровый лист и варить 10 мин., помешивая.
6. Мидии и креветки вынуть шумовкой, отвар процедить, влить его в приготовленный рыбный бульон с карри. Мидии и часть креветок измельчить блендером, добавить в бульон.
7. Полученный суп довести до кипения, добавить сливки, подержать на огне несколько минут, охладить и поставить в холодильник.
8. Сладкий перец вымыть, удалить сердцевину и нарезать небольшими кубиками. Зеленый лук вымыть и нашинковать. Перед подачей на стол в каждую тарелку положить сладкий перец, несколько креветок, налить холодный суп и посыпать зеленым луком.
Бархатистый суп из кабачков
Ингредиенты:
— 2 средних кабачка, порезанных на дольки;
— 2 ст. ложки сливочного масла;
— 2 ст. ложки мелко порезанного репчатого лука;
— 1 большой зубчик чеснока;
— 1 ч.ложка порошка карри;
— полстакана сливок;
— поллитра куриного бульона;
— соль.
1. Сварить куриный бульон.
2. Потушить кабачки, лук и чеснок на сковородке с маслом, не закрывая крышкой. Овощи должны быть мягкими, но не поджаренными.
3. В блендер положить тушеные овощи, измельчить.
4. Добавить бульон, сливки и карри и еще раз хорошо перемешать в блендере. Осторожно нагреть до легкого закипания и подавать теплым.
Суп испанский
Ингредиенты
— 2 баклажана;
— 2 сладких перца;
— 2–4 больших помидора;
— зелень петрушки;
— 2 зубчика чеснока;
— растительное масло;
— соль, перец.
1. Баклажаны порезать кружочками, посолить и обжарить на растительном масле до готовности. Порезанные помидоры припустить на оставшемся масле.
2. Сладкий перец испечь в духовке до почернения кожицы, кожицу снять, семена удалить.
3. Все овощи, зелень и чеснок взбить в блендере. Густоту супа регулировать количеством помидор.
4. Подавать теплым или охлажденным, посыпав мелко порезанным сладким перцем и белыми сухариками.
Летний суп «Вариации»
Название супа говорит само за себя — у него есть множество вариаций, написала нам посетительница портала Анна Василенко. Все зависит от того, какие овощи и травы уродились у вас в это лето на грядках или лежат сегодня в холодильнике.
Суп, который видите на фото, сварен с использованием спаржевой фасоли, кабачка, картофеля, зеленого горошка,
Все овощи, порезав, кладем в кипящую воду с небольшими интервалами и в такой последовательности, как они здесь перечислены. Только морковь и лук предварительно по отдельности обжариваем.
Варим при небольшом кипении. Кабачок и картофель должны развариться — получается почти
Для вариаций можно использовать капусту, в том числе цветную, коренья петрушки, помидоры (вместо яблока), щавель.
«Много лет готовлю такой супчик летом — не надоел, одно „но“ — в отличие от борща такой супчик на второй день не столь вкусный, как свежий», — пишет Анна.
Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе, и спонсора —
Спонсор конкурса: