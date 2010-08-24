Электронный вид тюменской медицины

По данным опроса в Интернет-сообществе , около 60% потребителей считают запись к врачу через всемирную паутину самым удобным способом, около 30% выбирают звонок по телефону, оставшийся процент предпочитает записаться к врачу лично. По словам главного врача детской городской клинической больницы № 1 Галины Сухарченко, сегодня половина тюменцев выбирает день встречи с доктором лично, половина — по телефону. К концу года пользователям предоставят возможность выбрать доктора или время приема с помощью Интернета. Сейчас в медучреждениях установили кабельные системы, провели магистральные сети защищенных каналов связи. Прошел процесс подключения объектов к единой сети. В кабинет каждого врача установили надежные компьютеры и отдельные принтеры, чтобы печать документов не занимала много времени.