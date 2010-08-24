Электронный вид тюменской медицины

О том, как внедряются информационные технологии в социальную сферу, журналистам рассказал директор ГАУ ТО «Медицинский
«Основной девиз нашей работы: Нужды пациента превыше всего, — пояснил Ермаков. — Лечебное учреждение должно просто лечить, а не нанимать дорогостоящих
Найти врача за несколько секунд
По данным опроса в
Пока не определено, по какому принципу пациент сможет записываться на прием. В приоритете может быть конкретный специалист или ближайшее свободное время в определенной поликлинике. Возможно, будет введена услуга оповещения пациентов об освободившемся специалисте по смс. Руководитель МИАЦ предложил гражданам самим проявить инициативу и вносить свои предложения.
Компьютер лечить помогает?
Внедрение такой системы вполне может улучшить и само качество медицинских услуг, считает Николай Ермаков: «Сейчас у нас в Тюмени любимый диагноз — остеохондроз. Этот диагноз могут поставить, даже не имея на руках данных рентгена». С помощью ИРИС планируется ввести стандарты приема больных. То есть «любимый диагноз» можно будет поставить только при наличии
Кроме того, увидев, кто записался к нему на прием, доктор сможет корректировать время приема. Если пациент придет к нему не в первый раз, то медик будет иметь представление о том, сколько времени на него потратить. Конечно, это будет проблематично при первичном приеме.
Рецепт без бумаг
К 2013 году подключить к единой сети планируется и аптеки. Это позволит врачам выписывать рецепты для пациентов, не утруждая их обязанностью хранить выписанную бумагу как зеницу ока. Рецепт будет мгновенно передан в конкретную аптеку с указанием срока, до которого человек должен забрать свои лекарства.
Сейчас электронная система выписки рецептов уже действует, вот только в аптеках все еще нужно показывать бумагу. Тем не менее, работа врача существенно облегчилась, считает Галина Сухарченко. «Доктору ничего не надо писать от руки! Врачебная ошибка исключена», — пояснила она. Каждый выписанный рецепт снабжен
Карта пациента — одна на всех
Еще одной полезной функцией ИРИС должна стать единая электронная амбулаторная карта. Карта пациента является собственностью лечебного учреждения, пояснила Галина Сухарченко. Соответственно, каждая поликлиника заводит свой документ. Проследить историю болезни в таком случае проблематично. Цель ИРИС — собрать информацию о пациенте воедино. Это вполне согласованно с действиями Правительства РФ, предлагающего ввести запрет на истребование госорганами от гражданина информации, содержащейся в информационных ресурсах других ведомств. То есть госорганам предлагается самостоятельно «добывать» информацию друг у друга.
По словам Николая Ермакова, «выкрасть» информацию о человеке будет довольно проблематично. Все данные будут храниться на одном сервере, доступ к которому осуществляется по паролю. То есть действия каждого врача будут зафиксированы. Ответственность за утечку информации будут нести всего четыре специалиста МИАЦ. Сама система сбоев дать не должна. Для связи выделено два канала — оптический и радиоканал. При этом в ближайшее время будет создан резервный сервер для обработки информации.
Отметим, что пока начинания сотрудников МИАЦ «упираются» в федеральное законодательство. Исключить бумажную документацию, чтобы не нагружать врача двойной работой, пока невозможно. Однако, по мнению Николая Ермакова, к 2013 году такой закон вполне может быть принят.