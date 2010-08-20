Дайджест Nashgorod.ru с 14 по 20 августа

Комфортно ли жить тюменцам в своем городе? Наверное, не очень. И всякое покушение на этот имеющийся уровень комфорта тюменцы воспринимают болезненно. Минувшая неделя на портале Nashgorod.ru это подтверждает — среди самых читаемых и обсуждаемых: акция у входа в единственный в городе подземный переход, состояние городского воздуха в начале недели, ограничение движения на улице Запольной… Понять, что еще заинтересовало тюменцев, можно из очередного дайджеста.
Чувствуете, чем это пахнет?!
Смог пришел в Тюмень из соседних областей, утверждают специалисты службы 01. Их информацию подтвердил начальник управления лесничествами департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Исаченко. По его словам, запах гари в Тюмень принес
Мнения форумчан:
«Чето не похоже на лесной пожар, воняет
«unknown72 пишет: У нас под боком, в черте так сказать города тлеют старые очистные поля (т.н. „карты“). полигоны ТБО (твердые бытовые отходы) и старые и новые. По теории оно далее должно
Заходи по одному!
Молодые мамы, живущие в районе рынка «Солнечный» недовольны подземным переходом через улицу Пермякова. Тюменок не устраивают чересчур крутой угол наклона пандусов. Тяжелые коляски приходится спускать по лестнице на руках. Еще сложнее приходится счастливым родителям двойняшек: крупногабаритный размеров транспорт их малышей и вовсе не проходит в двери «подземки».
Проблемой молодых мам и их детей озаботился тюменский пенсионер Геннадий Иванов. В беседе с корреспондентом Nashgorod.ru Геннадий Кириллович признался, что сразу обратил внимание на узкие дверные проемы павильона перехода и тугие двери, которые сложно открыть молодой маме с коляской. Неравнодушный горожанин не поленился и измерил проем рулеткой — 70 см. Как выяснилось, в доме неподалеку от перехода живут две семьи с близнецами, которых приходится возить в двухместных колясках шириной не менее 80 см.
Мнения форумчан:
«Пробовал там с велосипедом переходить, облом — с, дверь 70 см, руль 74.5, приходится изворачиваться, а двери дополнительная жесть — мою легкую тушку они просто не замечают».
«Не ну ладно здесь сделано без
Родные Леонида Хазана не обещали миллион
К тюменским следователям обратились родственники похищенного
В редакции Nashgorod.ru побывали близкие родственники Леонида Хазана — тюменского предпринимателя, который был похищен 12 августа в Нижнетавдинском районе. Они сообщили, что никакой информации ни о похищении, ни о вознаграждении в СМИ они не давали. Для родственников Леонида Хазана информация в ряде СМИ о вознаграждении в 1 млн. долларов была полной неожиданностью.
Летим в гости?
Пожалуй, каждый из нас мечтает летать или хотя бы быть ближе к небу. Авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое пройдет в субботу в аэропорту Плеханово, сделает эту мечту более осязаемой и близкой. В программе шоу: демонстрационные полёты воздушных судов, эксплуатируемых «ЮТэйр»: перед зрителями пролетят самолеты
Воздушные экскурсии будут совершаться на самолётах
Мнения форумчан:
«Класс. Программа довольно интересная. Бемплатный вход подразумевает массовое посещение. Буду».
«Я думаю просто страшно будет когда показаловка в небе начнется 30ти летниих боенгов ми як и прочей техники, касочку бы точно надо прихватить, а то болты с такой высоты могут серъезно ранить».
Одной дорогой меньше
С 15 августа движение по улице Запольной в Тюмени будет ограничено. Причина тому — строительство новой тепломагистрали. На протяжении двухсот метров участок дороги по направлению от ул. М. Тореза в сторону ул. Грибоедова будет сужен.
Для проезда автотранспорта в оба направления останется всего 8 метров. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Кроме того, будет закрыт один из съездов транспортной развязки — тот, что ведет со стороны от ул. Герцена в сторону ул. Запольной.
Мнения форумчан:
«Ужас какой. надеюсь за месяц моего отпуска откроют участок».
«Мне очень тяжело от этого, правда. мне перекрыли дорогу по которой я с червяка в центр езжу, теперь только через мост, а там