Дайджест Nashgorod.ru с 14 по 20 августа

«Не ну ладно здесь сделано без ума-здесь позиция «клиента» и доволен ли он «не важна». Убивало, что в ТК «Тюменский» пока там еще была «Монетка» нельзя было нормально выехать с тележкой в сторону выхода на Демьяна Бедного- в обоих коридорах рельсы на спуск из основной части ТК сделаны по ширине для детских колясок, а с тележкой надо маяться и либо по одному рельсу ехать, либо бросать тележку и дальше все в пакетах тащить. p. s. и собрались там Мосмарт теперь открыть… а об инфраструктуре опять забудут…"