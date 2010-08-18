Фотосъемка первых дней жизни

За время работы в качестве фотографа новорожденных мне часто доводилось слышать о том, что в первый месяц жизни ни в коем случае нельзя фотографировать ребенка и вообще показывать его кому то, кроме родственников. Чаще всего об этом говорят бабушки, но порой и новоиспеченные отцы подвержены этому суеверию. Примета, что ребенка нельзя никому показывать, изначально была призвана защитить его от сглаза. А в современном понимании — от инфекционных заболеваний. Но, к сожалению, этот истинный смысл затерялся где-то в поколениях. Многие родители воспринимают предложение поснимать новорожденного в штыки. Порой бывает, что папа малыша соглашается на съемку, а мама, выходящая с ребенком, отказывается фотографироваться, ссылаясь на суеверие или на нефотогеничный внешний вид после родов. Последнее, кстати, необоснованно: молодые мамы выглядят по-особенному прекрасно, от них исходит внутренний свет, они излучают гармонию, спокойствие, умиротворенность.