Съемка маленького ребенка сама по себе безвредна. Многие родители считают, что вспышка может нанести ущерб новорожденному, его зрению. Врачи же говорят, что данных о вредном воздействии фотовспышки на ребенка пока нет, а значит, теоретически вспышку можно использовать. К тому же, профессиональный фотограф пользуется дополнительной вспышкой, которую можно развернуть в противоположную сторону от личика ребенка, таким образом, свет никак не ударит по его глазам. Более того, если уж родители так сильно боятся этого мифического вреда, фотограф может вообще отказаться от использования вспышки, ведь современные профессиональные камеры позволяют снимать без вспышки в слабо освещенном помещении.
За время работы в качестве фотографа новорожденных мне часто доводилось слышать о том, что в первый месяц жизни ни в коем случае нельзя фотографировать ребенка и вообще показывать его кому то, кроме родственников. Чаще всего об этом говорят бабушки, но порой и новоиспеченные отцы подвержены этому суеверию. Примета, что ребенка нельзя никому показывать, изначально была призвана защитить его от сглаза. А в современном понимании — от инфекционных заболеваний. Но, к сожалению, этот истинный смысл затерялся
Многие семьи приходят встречать маму с ребеночком из роддома со своей техникой — видеокамерами, цифровыми и даже пленочные «мыльницами». Техника, разумеется, находится в руках папы, но ведь он физически не сможет одновременно фотографировать и принимать сына или дочь из рук медсестры. Поэтому счастливый отец начинает учить бабушку или дедушку фотографировать. Со стороны это смотрится довольно смешно. Но еще смешнее, когда родственники снимают процесс передачи ребенка на мобильный телефон. Наверное, повзрослевшему ребенку будет грустно видеть свои первые фотографии в таком неважном качестве.
И именно поэтому фотосъемка первых дней жизни так важна. Когда ребенок вырастет, он сможет увидеть, каким крохотным комочком его впервые взял на руки его папа, как, счастливо улыбалась мама. Более того, родители и опомниться не успеют, как их новорожденный малыш подрастет. Оформится личико, начнут резаться зубки, он сделает первые шаги… Под влиянием этих впечатлений сотрутся воспоминания о том, как папа бережно выносил малыша из родильного дома. Именно это неуловимое и быстротечное так хочется удержать, зафиксировать. И профессиональной камере в этом деле просто нет равных.
Рождение ребенка, несомненно, одно из самых важных событий в жизни человека. Поэтому встреча мамы в роддоме часто проходит торжественно — с букетами цветов, шампанским, конфетами, воздушными шарами… В крупных городах есть даже специальные агентства, которые готовят встречу из роддома. В Тюмени пока можно заказать фото- и видеосъемку, а также встречу на такси — «Волга» розового или голубого цвета с аистами на крыше повезет домой счастливых родителей и их малыша.
Конечно, родители могут всем пренебречь и попросить родственником сделать фотографии, но, наверное, не стоит говорить о разнице профессиональной и любительской съемки. «Спасибо большое за ваши фотографии! Мы ведь сначала отказывались, а потом согласились. Как выяснилось, не зря — посмотрели сделанные своими руками фотографии и оказалось, что
И лет через 18, сидя за общим столом, мама, папа и их повзрослевший ребенок посмотрят фотографии из первого «выхода в свет», вспомнят тот замечательный день, нервного папу «в ожидании чуда», сияющую от счастья маму и малыша, который беспомощно хлопал глазками, глядя на открывшийся ему новый мир.
Людмила Усольцева