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Подземный переход — не для двойняшек?

16 августа 2010, 15:41
Молодые мамы, живущие в районе рынка «Солнечный» недовольны подземным переходом через улицу Пермякова.
Сюжет
Тюмень

Тюменок не устраивают угол наклона пандусов. Тяжелые коляски приходится спускать по лестнице на руках. Еще сложнее приходится счастливым родителям двойняшек: крупногабаритный транспорт их малышей и вовсе не проходит в двери «подземки».

Лариса Градобоева — мама близняшек Федора и Маргариты. После рождения двойни тюменка и ее муж быстро поняли, что даже ежедневная прогулка с детьми — довольно сложное мероприятие. Большая коляска двойни не входит в лифт, а лестница подъезда дома по улице Пермякова, где живет семья, не оборудована специальным спуском. Когда весной открыли подземный переход, Лариса обнаружила, что и туда коляске нет хода.

«Чтобы сходить в один из торговых центров, расположенных через дорогу от дома, мне с детьми приходится делать крюк до наземного пешеходного перехода», — сетует тюменка. О том, чтобы перейти дорогу под землей, говорить не приходится: летняя коляска близнецов почти на 10 см шире, чем дверной проем в павильоне перехода. Зимний транспорт малышей, по словам Ларисы, еще больше. Можно, конечно, пронести в переход сложенную коляску, но тогда нужны еще два человека, чтобы держать близнецов.

Проблемой молодых мам и их детей озаботился тюменский пенсионер Геннадий Иванов. В беседе с корреспондентом Nashgorod.ru Геннадий Кириллович признался, что сразу обратил внимание на узкие дверные проемы павильона перехода и тугие двери, которые сложно открыть молодой маме с коляской. Неравнодушный горожанин не поленился и измерил проем рулеткой — 70 см. Как выяснилось, в доме неподалеку от перехода живут две семьи с близнецами, которых приходится возить в двухместных колясках шириной не менее 80 см.

Геннадий Иванов написал о проблеме письмо в адрес главы администрации Тюмени. Пенсионеру ответил заместитель директора департамента по строительству города Сергей Постоловский. В своем письме он подчеркнул, что установка дверей в подземном пешеходном переходе по улице Пермякова выполнена в соответствии с проектом, прошедшем государственную экспертизу, и соответствует имеющимся нормам.

«Получается, что строят у нас по стандартам, а рожают не по проекту!», — комментирует ответ чиновника возмущенный тюменец. Следующее письмо Геннадий Иванов направил в адрес губернатора области. Ответ должен прийти в течение месяца. Пока же Ларисе Градобоевой и другим молодым мамам остается ждать, пока дети немного подрастут и смогут самостоятельно заходить в подземный переход.

Татьяна Долгова

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