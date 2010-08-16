Подземный переход — не для двойняшек?

«Чтобы сходить в один из торговых центров, расположенных через дорогу от дома, мне с детьми приходится делать крюк до наземного пешеходного перехода», — сетует тюменка. О том, чтобы перейти дорогу под землей, говорить не приходится: летняя коляска близнецов почти на 10 см шире, чем дверной проем в павильоне перехода. Зимний транспорт малышей, по словам Ларисы, еще больше. Можно, конечно, пронести в переход сложенную коляску, но тогда нужны еще два человека, чтобы держать близнецов.