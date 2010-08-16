Подземный переход — не для двойняшек?

Тюменок не устраивают угол наклона пандусов. Тяжелые коляски приходится спускать по лестнице на руках. Еще сложнее приходится счастливым родителям двойняшек: крупногабаритный транспорт их малышей и вовсе не проходит в двери «подземки».
Лариса Градобоева — мама близняшек Федора и Маргариты. После рождения двойни тюменка и ее муж быстро поняли, что даже ежедневная прогулка с детьми — довольно сложное мероприятие. Большая коляска двойни не входит в лифт, а лестница подъезда дома по улице Пермякова, где живет семья, не оборудована специальным спуском. Когда весной открыли подземный переход, Лариса обнаружила, что и туда коляске нет хода.
«Чтобы сходить в один из торговых центров, расположенных через дорогу от дома, мне с детьми приходится делать крюк до наземного пешеходного перехода», — сетует тюменка. О том, чтобы перейти дорогу под землей, говорить не приходится: летняя коляска близнецов почти на 10 см шире, чем дверной проем в павильоне перехода. Зимний транспорт малышей, по словам Ларисы, еще больше. Можно, конечно, пронести в переход сложенную коляску, но тогда нужны еще два человека, чтобы держать близнецов.
Проблемой молодых мам и их детей озаботился тюменский пенсионер Геннадий Иванов. В беседе с корреспондентом Nashgorod.ru Геннадий Кириллович признался, что сразу обратил внимание на узкие дверные проемы павильона перехода и тугие двери, которые сложно открыть молодой маме с коляской. Неравнодушный горожанин не поленился и измерил проем рулеткой — 70 см. Как выяснилось, в доме неподалеку от перехода живут две семьи с близнецами, которых приходится возить в двухместных колясках шириной не менее 80 см.
Геннадий Иванов написал о проблеме письмо в адрес главы администрации Тюмени. Пенсионеру ответил заместитель директора департамента по строительству города Сергей Постоловский. В своем письме он подчеркнул, что установка дверей в подземном пешеходном переходе по улице Пермякова выполнена в соответствии с проектом, прошедшем государственную экспертизу, и соответствует имеющимся нормам.
«Получается, что строят у нас по стандартам, а рожают не по проекту!», — комментирует ответ чиновника возмущенный тюменец. Следующее письмо Геннадий Иванов направил в адрес губернатора области. Ответ должен прийти в течение месяца. Пока же Ларисе Градобоевой и другим молодым мамам остается ждать, пока дети немного подрастут и смогут самостоятельно заходить в подземный переход.
Татьяна Долгова