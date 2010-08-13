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Дайджест Nashgorod.ru с 7 по 13 августа

13 августа 2010, 16:35
Чем ближе к осени, тем больше тюменцев начинают волновать проблемы городского благоустройства. Как добраться на работу и не застрять в пробке, как пристроить ребенка в детский сад, а главное — как выжить в городе без ущерба для здоровья? Самые популярные темы подскажет дайджест Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Граната на Ямской

Преступники выбирают серьезное оружие. На улице Ямской в Тюмени неизвестный взорвал гранату. Преступникпытался проникнуть в магазин «Терминал» и обокрасть его. Милиционеры и охранники застали злоумышленника на крыше магазина. В ответ на требования спуститься вниз, злоумышленник с близкого расстояния бросил в милиционеров и охранников взрывное устройство. В результате взрыва трое сотрудников частного охранного предприятия получили незначительные осколочные ранения. Нарушитель, воспользовавшись ситуацией, скрылся. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.

Мнения форумчан:

«Как можно запалиться с гранчей и скрыться без палева? А как же оцепление, всякие там ОМОНы…»

«А был бы у него ствол, положил бы половину и охранников и ментов. Профессионализм нашей милиции меня убивает».

Смог пришел от соседей

Недолго Тюмень оставалась в стороне от московских проблем. Тюменцам также довелось подышать дымным воздухом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в Свердловской области продолжаются лесные пожары, в том числе очень крупные. Ветер принес дым от этих пожаров и в областной центр.

Мнения форумчан:

«…у нас на этих улицах и сама по себе экологическая обстановка не самая благоприятная, из-за магистралей, а тут ещё и смоги! Без кондиционеров — вообще труба лёгочникам и астматикам…»

«Дымом в центре вроде не пахнет, зато дым защищает от палящего солнца, и на улице не так жарко, как обещали. Есть плюсы».

Пермякова — на ремонт

Улицу Пермякова перекроют с 12 по 17 августа в связи с проведением работ по переустройству теплотрассы. Движение грузового транспорта будет осуществляться по улицам Н. Федорова, Олимпийская и Монтажников.

Мнения форумчан:

«Жителям микрорайонов легче на работу раскладушку принести. Лучше б уж дороги совсем не чинили с теплотрассами…»

«Позапрошлый год 30 лет победы, район остановки „Колледж“ делали год. Трубы клали. В этом году опять… Во деньги моют!»

«Деликатные» скидки

Развлечься и сэкономить — звучит заманчиво. Тюменцам предложили опробовать новую систему скидок. Чтобы получить скидку от проекта Деликатус, нужно всего лишь приобрести купон (покупка в два клика). Стоимость купона будет зависеть от того, на какую услугу предоставляется скидка и каковы условия акции. В ближайший месяц цена купона не будет превышать 30 рублей. Оплатить купон можно любым удобным способом.

Мнения форумчан:

«Вчера играл 1 час, купон забрали сразу, но сказали если захочу продлить, то скидка будет действовать и дальше (но не более 3 часов). Надеюсь будут и дальше радовать скидками».

Для тысячей детсадовцев найдутся места

Программа по увеличению количества мест в детских садах достаточно успешно реализуется в нашем городе, сообщил директор городского департамента образования Павел Креков. В 2010 году введены в эксплуатацию детсады № 3 и № 165, во многих учреждения дошкольного образования проведены ремонтные работы, позволившие наиболее оптимально использовать помещения. В недалеком будущем перемены ждут многие детские сады: под дополнительные группы будут переделаны спортивные залы и музыкальные, методические кабинеты.

Мнения форумчан:

«У нас в течение всех 3 лет списочный состав группы — 37 человек (при нынешнем нормативе — 20). А теперь при официальном нормативе 30 — у нас будет 67? Детей в сончас в соседние группы уводят — кроватей не хватает…»

«Зато те, кто на лапу дать не могут и по очереди пролетают, теперь получили возможность попасть в сад…»

«Попасть в садик мало, нужно ведь еще, чтобы ребенку там было комфортно».

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