Дайджест Nashgorod.ru с 7 по 13 августа

Граната на Ямской
Преступники выбирают серьезное оружие. На улице Ямской в Тюмени неизвестный взорвал гранату. Преступникпытался проникнуть в магазин «Терминал» и обокрасть его. Милиционеры и охранники застали злоумышленника на крыше магазина. В ответ на требования спуститься вниз, злоумышленник с близкого расстояния бросил в милиционеров и охранников взрывное устройство. В результате взрыва трое сотрудников частного охранного предприятия получили незначительные осколочные ранения. Нарушитель, воспользовавшись ситуацией, скрылся. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.
Мнения форумчан:
«Как можно запалиться с гранчей и скрыться без палева? А как же оцепление, всякие там ОМОНы…»
«А был бы у него ствол, положил бы половину и охранников и ментов. Профессионализм нашей милиции меня убивает».
Смог пришел от соседей
Недолго Тюмень оставалась в стороне от московских проблем. Тюменцам также довелось подышать дымным воздухом. Как рассказали в
Мнения форумчан:
«…у нас на этих улицах и сама по себе экологическая обстановка не самая благоприятная,
«Дымом в центре вроде не пахнет, зато дым защищает от палящего солнца, и на улице не так жарко, как обещали. Есть плюсы».
Пермякова — на ремонт
Улицу Пермякова перекроют с 12 по 17 августа в связи с проведением работ по переустройству теплотрассы. Движение грузового транспорта будет осуществляться по улицам Н. Федорова, Олимпийская и Монтажников.
Мнения форумчан:
«Жителям микрорайонов легче на работу раскладушку принести. Лучше б уж дороги совсем не чинили с теплотрассами…»
«Позапрошлый год 30 лет победы, район остановки „Колледж“ делали год. Трубы клали. В этом году опять… Во деньги моют!»
«Деликатные» скидки
Развлечься и сэкономить — звучит заманчиво. Тюменцам предложили опробовать новую систему скидок. Чтобы получить скидку от проекта Деликатус, нужно всего лишь приобрести купон (покупка в два клика). Стоимость купона будет зависеть от того, на какую услугу предоставляется скидка и каковы условия акции. В ближайший месяц цена купона не будет превышать 30 рублей. Оплатить купон можно любым удобным способом.
Мнения форумчан:
«Вчера играл 1 час, купон забрали сразу, но сказали если захочу продлить, то скидка будет действовать и дальше (но не более 3 часов). Надеюсь будут и дальше радовать скидками».
Для тысячей детсадовцев найдутся места
Программа по увеличению количества мест в детских садах достаточно успешно реализуется в нашем городе, сообщил директор городского департамента образования Павел Креков. В 2010 году введены в эксплуатацию детсады № 3 и № 165, во многих учреждения дошкольного образования проведены ремонтные работы, позволившие наиболее оптимально использовать помещения. В недалеком будущем перемены ждут многие детские сады: под дополнительные группы будут переделаны спортивные залы и музыкальные, методические кабинеты.
Мнения форумчан:
«У нас в течение всех 3 лет списочный состав группы — 37 человек (при нынешнем нормативе — 20). А теперь при официальном нормативе 30 — у нас будет 67? Детей в сончас в соседние группы уводят — кроватей не хватает…»
«Зато те, кто на лапу дать не могут и по очереди пролетают, теперь получили возможность попасть в сад…»
«Попасть в садик мало, нужно ведь еще, чтобы ребенку там было комфортно».