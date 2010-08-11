Конкурс рецептов летних супов продолжается

Также отдельно вы можете подать слегка поджаренные гренки: на раскаленную сковороду выложить нарезанный хлеб и подрумянить с двух сторон, масло на сковороду не лейте ни в коем случае! Можно гренку полить смесью масла и чеснока перед подачей. Вот увидите за порцию такого супа с гренками будут вестись бои локального масштаба.