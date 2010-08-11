Конкурс рецептов летних супов продолжается

Конкурс рецептов летних супов от
Первыми его участниками стали мужчины: Роман Слинкин прислал рецепт «Гаспачо
«Гаспачо
Это вариация на тему небезызвестного итальянского супчика «Гаспачо». Суп очень интересный, но в то же время очень легкий, летний, и я его делаю
Для приготовления нам понадобятся:
— 6 крупных помидоров;
— 4 болгарских перца (2 зеленых и 2 красных);
— 2 средних огурца;
— 1 средняя луковица;
— 2–3 зубчика чеснока;
— 2 кусочка хлеба;
— 3 столовых ложки масла.
1. Сначала выдавим чеснок через давилку, размочим в воде хлеб, добавим масла и все перемешаем до однородной массы.
2. Очистим помидоры от кожуры, для этого их нужно окунуть на 20–30 секунд в горячую воду, после чего растолочь кухонным комбайном или натереть на терке.
3. Нарежем огурцы с перцем и луком, и перемелем в комбайне или протрем через терку, после чего добавим к помидорам.
4. Туда же — заготовленный заранее чеснок с растолченным хлебом, все это перемешиваем, добавляем воды до нужной вам консистенции, солим тоже по вкусу. В конце можно добавить или пару столовых ложек яблочного уксуса, или сока лимона.
5. Снова перемешиваем и убираем в холодильник на 1–2 часа — и блюдо готово. Украсить можно укропом
«Паппа помидоре»
Прелесть данного супа в том, что он подается как холодным, так и горячим. Еще одно немаловажное в наше время обстоятельство — он очень сытный, а время приготовления всего 20–25 минут.
Ингредиенты:
— средняя луковица — 1 шт.;
— зубчик чеснока — 3 шт.;
— свежие «мясистые» томаты — 1 кг;
— базилик, либо другая зелень — 2 веточки;
— масло оливковое/растительное — 2–3 ложки;
— маленький перчик чили (по желанию) — 1 шт.;
— белый хлеб (желательно, мякиш) — 200 гр.;
— бульон (куриный/говяжий) — 2 стакана;
— пармезан (только для украшения).
1. Приготовить заправку, смешав мелко нарезанные и растолченные в ступке с 1 зубчиком чеснока листья базилика (обязательно оставьте парочку для украшения). Отдельно мелко порежьте чили, аккуратно очистив его от семян. Если хотите острый суп, то растолките чили вместе с семенами.
2. Томаты промыть и сделав надрезы
3. Лук и оставшиеся 2 зубчика чеснока измельчить и прогреть в 3 ст. л. масла на среднем огне в кастрюле с толстым дном до румяного цвета (около 5 мин.). Добавить мякоть томатов, чили и готовить еще минут 10.
4. Добавим бульон, мелко крошеный хлеб (отлично подойдет мякиш слегка черствого батона), соль, перец по вкусу, тщательно перемешайте. Готовить еще минут 5.
5. Разлить по тарелкам (суп должен быть густым), положить по ложке заправки, полить оливковым маслом, украсить зеленью, посыпать тертым сыром. Подавать немедленно. Если хотите холодный суп, то дайте ему остыть, поставьте в холодильник на
Также отдельно вы можете подать слегка поджаренные гренки: на раскаленную сковороду выложить нарезанный хлеб и подрумянить с двух сторон, масло на сковороду не лейте ни в коем случае! Можно гренку полить смесью масла и чеснока перед подачей. Вот увидите за порцию такого супа с гренками будут вестись бои локального масштаба.
Бон апетит!
Напомним, что конкурс продолжается: рецепты ваших супов принимаются по адресу [email protected] с пометкой «Конкурс летних супов» с 6 по 23 августа, в письме укажите свои имя и фамилию или ник на форуме. К рецепту обязательно приложите фотографию вашего супа, сделанную собственноручно.
Автора самого оригинального рецепта ожидает подарок от спонсора конкурса — ресторана «Золотая черепаха» — сертификат на заказ в первом тюменском
К участию приглашаются те, кто любят и умеют готовить, не прочь экспериментировать, фотографировать гастрономические творения и делиться результатами с другими. Лучшее блюдо определит
Поделитесь рецептом любимого летнего супа с тюменцами!
Спонсор конкурса: