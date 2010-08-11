Искусство выживания в жару

Старайтесь следить за температурой окружающего воздуха. Если его температура больше 10 градусов, то уже необходимо надевать головной убор. Сердечникам и гипертоникам, как, впрочем, и всем остальным людям в жару, нужно избегать прямых солнечных лучей. Особенно аккуратно, регулярно, принимайте все назначенные препараты. Учтите, что в жару артериальное давление снижается. Контролируйте артериальное давление и корригируйте дозу гипотензивных препаратов по давлению, проконсультировавшись с лечащим врачом. Учтите, что даже совершенно здоровому человеку не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами в летнее время с 10 до 16 часов. Детям до 3-х лет и людям старше 55-ти рекомендуется гулять под «кружевным солнцем», в тени деревьев.