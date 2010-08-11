Искусство выживания в жару

Главное в жару — пить побольше воды, некрепкого чая, смачивать кожу водой и носить легкую свободную одежду светлых тонов. О том, как легче перенести летний зной, в рамках
«Чтобы в жару чувствовать себя комфортнее, необходимо предотвратить обезвоживание организма — отмечает Ольга Гонцова. Если приходится работать в жару, пейте больше жидкости. Не рекомендуется пить спиртные напитки, крепкий кофе, чай, они могут вызвать обезвоживание».
Старайтесь следить за температурой окружающего воздуха. Если его температура больше 10 градусов, то уже необходимо надевать головной убор. Сердечникам и гипертоникам, как, впрочем, и всем остальным людям в жару, нужно избегать прямых солнечных лучей. Особенно аккуратно, регулярно, принимайте все назначенные препараты. Учтите, что в жару артериальное давление снижается. Контролируйте артериальное давление и корригируйте дозу гипотензивных препаратов по давлению, проконсультировавшись с лечащим врачом. Учтите, что даже совершенно здоровому человеку не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами в летнее время с 10 до 16 часов. Детям до
Воду употреблять лучше обычную питьевую, без газа. Пить небольшими порциями до 100 мл 2–3 раза в час. Детям, в зависимости от возраста — 50–80 мл на кг веса ребёнка в сутки,
При тепловом и солнечном ударе способы первой помощи одинаковы: нужно немедленно поместить пострадавшего в прохладное, затененное, хорошо проветриваемое место, освободить от стесняющей одежды, положить ему на голову холодный компресс, охладить тело прохладной водой или обернуть вокруг тела мокрое полотенце. Необходимо, чтобы голова лежала выше туловища. При перегревании важно охлаждать в первую очередь голову, так как в этом случае особенно страдает центральная нервная система. Охлаждение нужно производить постепенно, избегая большой разницы температур.
Затем необходимо давать питье небольшими порциями, лучше всего для этого подходит минеральная вода. Ни в коем случае нельзя пытаться дать жидкость пострадавшему, имеющему признаки нарушения сознания. Это может привести к попаданию жидкости в дыхательные пути.
Для снижения температуры при тепловом и солнечном ударе можно принять жаропонижающие — нестероидные противовоспалительные средства — «Ибупрофен», «Парацетамол».