День строителя: результаты и достижения

Во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник российские (и не только) строители. Впервые этот праздник отмечали 12 августа 1956 года. На дворе год 2010.
Первое место в Уральском федеральном округе и четвертое в России по вводу жилья, шестое место в стране по построенным «квадратным метрам» на одного жителя за первые шесть месяцев 2010 года. С такими результатами подходит строительный комплекс Тюменской области к своему профессиональному празднику.
В четверг, 5 августа представители крупнейших в регионе строительных организаций, руководители отрасли отметят свой праздник в РЦ «Империал». Свое поздравление направил виновникам торжества и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
В нем глава области дает высокую оценку усилиям строителей по выводу отрасли из кризиса. В первом полугодии 2010 года, по данным Росстата, в Тюменской области введено в эксплуатацию 737 тысяч квадратных метров жилой площади - 4,4% всего построенного в стране жилья. По этому показателю регион разделил четвертое место с Республикой Татарстан, пропустив вперед Московскую область (11,6% общероссийского объема), Краснодарский край (8,4%) и Санкт-Петербург (4,6%).
Губернатор отметил, что тюменские строители активно внедряют в производство современные технологии, в том числе и энергоэффективные, ресурсосберегающие разработки. Профессионализм и добросовестность специалистов строительного комплекса региона, по словам В. Якушева «позволяют воплощать в жизнь самые перспективные идеи и интересные проекты».
Владимир Якушев пожелал строителям успехов в реализации намеченных планов, здоровья, счастья и благополучия. А также «чтобы каждый построенный объект приносил удовлетворение от хорошо выполненной работы, и дарил радость жителям Тюменской области».
В честь Дня строителя лучшим коллективам и профессионалам отрасли будут вручены награды и знаки отличия. За значительный вклад в развитие строительной отрасли на территории Тюменской области и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой губернатора Тюменской области награжден Анатолий Месенев, генеральный директор ОАО «Ишимагрострой».
Благодарность губернатора получили коллектив ООО «СибНИПИгазстрой», машинист погрузчика «Тюменской домостроительной компании» Николай Бояринцев, машинист башенного крана СМУ «Тюменьоблстроя» Людмила Крутикова, главный технолог завода ЖБИ-5 Татьяна Мальнева, машинист стрелового крана ЗАО «Управление механизации» Федор Паршуков.
Кроме того строителям вручены награды Тюменской областной Думы и администрации г. Тюмени, сообщает пресс-служба главы региона.