День строителя: результаты и достижения

В нем глава области дает высокую оценку усилиям строителей по выводу отрасли из кризиса. В первом полугодии 2010 года, по данным Росстата, в Тюменской области введено в эксплуатацию 737 тысяч квадратных метров жилой площади - 4,4% всего построенного в стране жилья. По этому показателю регион разделил четвертое место с Республикой Татарстан, пропустив вперед Московскую область (11,6% общероссийского объема), Краснодарский край (8,4%) и Санкт-Петербург (4,6%).