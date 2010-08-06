Дайджест Nashgorod.ru с 30 июля по 6 августа

« Дело-то вообще не во фруктах, а в том, что ими торгуют иностранцы, никто из десантников ни забрал же фрукты у русского. Хоть один день в году иностранцам напоминают, что они ни совсем у себя дома, и надо вести себя поскромнее. Приедете к ним на родину, откройте там свой киоск, и я посмотрю на их отношение к вам. Хотя смысл этих разгромов рынков, которых сейчас и так нет, намного глубже, и не вам судить десантников многие из которых видели то, чего врагу не пожелаешь. А когда не дай Бог, вас или вашего ребенка изобьет кучка иностранцев или что-нибудь в этом роде, Вы вспомните про великий день „2 августа“»