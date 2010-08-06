Дайджест Nashgorod.ru с 30 июля по 6 августа

Жареное солнце больших городов
Лето в Тюмени в самом разгаре. Высокая температура воздуха и палящее солнце делают пляжи самым популярным местом в выходные, а в будни горожане спасаются в охлажденных кондиционером офисах. Любители жары с радостью гуляют по улицам, остальные ругают зной, плавящийся асфальт и душные автобусы. Больше всего беспокойства погода вызывает у врачей, которые принимают перегревшихся пациентов, и сотрудников МЧС, вынужденных один за другим локализовать лесные пожары.
Мнения форумчан:
«Какая замечательная погода была +21 — +25… Теперь эта жарень проклятучая наступает… Век бы её не видал»
«Утром и вечером просто благодать, а вот днем от раскаленного асфальта хочется укрыться в кондиционированную норку… По мне — лучше уж жара, это нормальная летняя погода»
«Люблю жару. Единственный минус — отключили горячую воду, после работы и водоемов хочется сполоснуться поскорее, а приходится греть»
А ты считаешь себя стильным?
Статья «Умеют ли тюменцы хорошо одеваться?» стала самой обсуждаемой за последнее время темой и набрала за неделю почти 3 тысячи просмотров. Корреспондент Nashgorod.ru Ирина Шарова расспросила стилистов о тюменской моде и типичных ошибках горожан в выборе и сочетаниях одежды. Катя Кочаровская, Татьяна Ищенко, Анастасия Цитрикова и Ольга Короткова поделились своими наблюдениями о многих явлениях окружающей нас действительности — от одежды и прически выпускниц до ограниченного выбора в магазинах города. Стилисты высказали свое мнение и о том, как и где нужно одеваться, чтобы хорошо выглядеть. Тюменцы почитали статью и во многом не согласились с профессионалами.
Мнения форумчан:
«Не понравилась мне статья! Цитирую: «Татьяна рекомендует людям, которые хотят поменяться, накопить около 30 тысяч руб. и обратиться к
«А может потому и не умеют одеваться, что в Тюмени нет качественной, красивой, недорогой одежды. Берут все, что лежит на полке магазинов, и напяливают»
«Я в статье согласна лишь с тем, что в Тюмени дорогая одежда. Действительно, порой просто нет денег чтобы купить вещь хоть в одном нормальном магазине. Честно говоря, я не уверена, что у нас в Тюмени так много людей, которым по карману одежда, которая продается в „Премьере“, допустим. Это просто бешеные цены. Ну не все же у нас зарабатывают по 100 тысяч в месяц. В остальном — все, что было сказано имиджмейкерами — бред. Мало ли, что им не нравится джинсы с пиджаком. На прогулку в центр города девушка может надеть то, ч то хочет, даже если это
Тонированная проблема: прозрачные стекла или штраф?
Сотрудники ДПС в Тюменской области взялись за тонированные авто. Теперь, по опыту автоинспекций центральной части России, в нашем регионе водителей, не удаливших тонировку после первого предупреждения, можно будет посадить на 15 суток. На то, чтобы очистить стекла попавшемуся автолюбителю будет даваться 10 дней. Если спустя время все еще тонированный автомобиль вновь остановят сотрудники ГИБДД, водителя можно будет привлечь к административной ответственности и оштрафовать. При этом штрафовать нарушителя можно хоть каждые пять минут. Так что тем, кто знает, что у его автомобиля «рыльце в пуху», дешевле будет избавиться от тонировки сразу, ведь штраф за нее с 23 сентября составит 500 рублей.
Мнения форумчан:
«Пипец преступление совершили — затонировались. Если уж у нас разбойников просто отпускают под подписку о невыезде, то да конечно за тонировку и штрафы по сто рублей, надо сразу граждан на 15 суток сажать»
«В пятницу тормознули. Предъявили. Согласился. Взяли
Угостили в честь праздника…
День ВДВ, отмечаемый 2 августа, каждый год делит форумчан на два лагеря. Одни пишут, что десантники ведут себя недостойно, другие же называют героев дня «настоящими мужиками». На этой неделе корреспондент Nashgorod.ru стала свидетелем такой сцены: десантники подъехали к киоску
Мнения форумчан:
«ВДВшники
«Забрали и забрали. Еще привезут. И ничего страшного нет, не били же»
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Пусть всегда будут слинги!
Тюменские мамы доказали, что слинги — вещь удобная, красивая и, самое главное, безопасная для малыша. Мамы с младенцами прошли по Цветному бульвару. Перед парадом тюменкам показали, как правильно носить ребенка в слинге и каких ошибок следует избегать.
Мнения форумчан:
«Вот же девки испарились то по жаре)))) Покупали слинг. Ни дня с ним не проходили — настолько неудобная штука)»
«Моей барышне 2 с половиной и мы ради парада достали сегодня слинг, она с такой радостью в него залезла — соскучилась:)) Я уже подумываю родить второго, очень хочется новый слинг:)) Для меня это было спасением — было время когда дочь ни в какую не хотела гулять в коляске — только на маме, да и потом, когда подросла очень выручал!»