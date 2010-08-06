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Дайджест Nashgorod.ru с 30 июля по 6 августа

6 августа 2010, 15:39
На протяжении нескольких недель одна из главных тем для обсуждения в федеральных СМИ — жара. Тюменская область присоединилась к регионам, где температура воздуха зашкаливает за 30 градусов. Кроме самых «горячих» новостей, жителей нашего города интересовали взаимоотношения десантников и продавцов фруктов, тюменская мода и взгляд на нее стилистов, штрафы за тонировку и парад слингомам. Подробнее — в очередном дайджесте Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Жареное солнце больших городов

Лето в Тюмени в самом разгаре. Высокая температура воздуха и палящее солнце делают пляжи самым популярным местом в выходные, а в будни горожане спасаются в охлажденных кондиционером офисах. Любители жары с радостью гуляют по улицам, остальные ругают зной, плавящийся асфальт и душные автобусы. Больше всего беспокойства погода вызывает у врачей, которые принимают перегревшихся пациентов, и сотрудников МЧС, вынужденных один за другим локализовать лесные пожары.

Мнения форумчан:

«Какая замечательная погода была +21 — +25… Теперь эта жарень проклятучая наступает… Век бы её не видал»

«Утром и вечером просто благодать, а вот днем от раскаленного асфальта хочется укрыться в кондиционированную норку… По мне — лучше уж жара, это нормальная летняя погода»

«Люблю жару. Единственный минус — отключили горячую воду, после работы и водоемов хочется сполоснуться поскорее, а приходится греть»

А ты считаешь себя стильным?

Статья «Умеют ли тюменцы хорошо одеваться?» стала самой обсуждаемой за последнее время темой и набрала за неделю почти 3 тысячи просмотров. Корреспондент Nashgorod.ru Ирина Шарова расспросила стилистов о тюменской моде и типичных ошибках горожан в выборе и сочетаниях одежды. Катя Кочаровская, Татьяна Ищенко, Анастасия Цитрикова и Ольга Короткова поделились своими наблюдениями о многих явлениях окружающей нас действительности — от одежды и прически выпускниц до ограниченного выбора в магазинах города. Стилисты высказали свое мнение и о том, как и где нужно одеваться, чтобы хорошо выглядеть. Тюменцы почитали статью и во многом не согласились с профессионалами.

Мнения форумчан:

«Не понравилась мне статья! Цитирую: «Татьяна рекомендует людям, которые хотят поменяться, накопить около 30 тысяч руб. и обратиться к стилисту-шоперу.«…ни за что бы не отдала такие деньги за советы незнакомого мне человека… Лучше на эти деньги купить вещи… Я, например, считаю, что у меня есть вкус!!! И далее: «Кроме этого, ее раздражает, когда сочетают несочетаемое: например, пиджак от добротного делового костюма и обычные джинсы.«….. Можно очень хорошо подобрать офисный, клетчатый пиджачок и голубые джинсы… Плюс к ним очки и массивный браслет, шпильки…и будет конфетка!!!»

«А может потому и не умеют одеваться, что в Тюмени нет качественной, красивой, недорогой одежды. Берут все, что лежит на полке магазинов, и напяливают»

«Я в статье согласна лишь с тем, что в Тюмени дорогая одежда. Действительно, порой просто нет денег чтобы купить вещь хоть в одном нормальном магазине. Честно говоря, я не уверена, что у нас в Тюмени так много людей, которым по карману одежда, которая продается в „Премьере“, допустим. Это просто бешеные цены. Ну не все же у нас зарабатывают по 100 тысяч в месяц. В остальном — все, что было сказано имиджмейкерами — бред. Мало ли, что им не нравится джинсы с пиджаком. На прогулку в центр города девушка может надеть то, ч то хочет, даже если это мини-юбка»

Тонированная проблема: прозрачные стекла или штраф?

Сотрудники ДПС в Тюменской области взялись за тонированные авто. Теперь, по опыту автоинспекций центральной части России, в нашем регионе водителей, не удаливших тонировку после первого предупреждения, можно будет посадить на 15 суток. На то, чтобы очистить стекла попавшемуся автолюбителю будет даваться 10 дней. Если спустя время все еще тонированный автомобиль вновь остановят сотрудники ГИБДД, водителя можно будет привлечь к административной ответственности и оштрафовать. При этом штрафовать нарушителя можно хоть каждые пять минут. Так что тем, кто знает, что у его автомобиля «рыльце в пуху», дешевле будет избавиться от тонировки сразу, ведь штраф за нее с 23 сентября составит 500 рублей.

Мнения форумчан:

«Пипец преступление совершили — затонировались. Если уж у нас разбойников просто отпускают под подписку о невыезде, то да конечно за тонировку и штрафы по сто рублей, надо сразу граждан на 15 суток сажать»

«В пятницу тормознули. Предъявили. Согласился. Взяли 2-х понятых. Чекнули прибором, 12,5% пропускаемость. выписали 3 бумаги, одна из них на 100р. В бумаге написано, если остановят 2-й раз-либо штраф 500-1000р, либо 15 суток внепланового отпуска. Перспектива не радует. Скоро пройдут те 10 суток. Ищу кто сдерет и отмоет передние окна. Растонируюсь — абсолютно не обломаюсь»

Угостили в честь праздника…

День ВДВ, отмечаемый 2 августа, каждый год делит форумчан на два лагеря. Одни пишут, что десантники ведут себя недостойно, другие же называют героев дня «настоящими мужиками». На этой неделе корреспондент Nashgorod.ru стала свидетелем такой сцены: десантники подъехали к киоску «Овощи-Фрукты», выскочили из машины и принялись хватать дыни, арбузы, лук — словом, все, что попалось под руку, забирать себе или раздавать прохожим. Все это сопровождалось криками: «За ВДВ!». На вопрос журналиста о том, что произошло, продавец ответил: «Ничего, мы просто угощаем, у них праздник».

Мнения форумчан:

«ВДВшники вообще-то не хило устроились… фу, аж противно!»

«Забрали и забрали. Еще привезут. И ничего страшного нет, не били же»

«Дело-то вообще не во фруктах, а в том, что ими торгуют иностранцы, никто из десантников ни забрал же фрукты у русского. Хоть один день в году иностранцам напоминают, что они ни совсем у себя дома, и надо вести себя поскромнее. Приедете к ним на родину, откройте там свой киоск, и я посмотрю на их отношение к вам. Хотя смысл этих разгромов рынков, которых сейчас и так нет, намного глубже, и не вам судить десантников многие из которых видели то, чего врагу не пожелаешь. А когда не дай Бог, вас или вашего ребенка изобьет кучка иностранцев или что-нибудь в этом роде, Вы вспомните про великий день „2 августа“»

Пусть всегда будут слинги!

Тюменские мамы доказали, что слинги — вещь удобная, красивая и, самое главное, безопасная для малыша. Мамы с младенцами прошли по Цветному бульвару. Перед парадом тюменкам показали, как правильно носить ребенка в слинге и каких ошибок следует избегать.

Мнения форумчан:

«Вот же девки испарились то по жаре)))) Покупали слинг. Ни дня с ним не проходили — настолько неудобная штука)»

«Моей барышне 2 с половиной и мы ради парада достали сегодня слинг, она с такой радостью в него залезла — соскучилась:)) Я уже подумываю родить второго, очень хочется новый слинг:)) Для меня это было спасением — было время когда дочь ни в какую не хотела гулять в коляске — только на маме, да и потом, когда подросла очень выручал!»

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