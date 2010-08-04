Тюменская школа в новом формате

К 1 сентябрю 2010 года в Тюмени обещают открыть новую школу – среднюю школу № 15 по улице Северной. Сегодня на объекте побывала команда журналистов. Так сказать, на месте они разведали, как продолжается строительство. (смотреть все фото)
Начало стройке было положено в 2006 году, тем не менее генподрядчик «ТюменьДизайнСервис» только демонтировал старое здание школы и частично выполнил фундаментные работы. В 2008 году генподрядчиком на объекте стало ООО «Гамбит». Сегодня на месте старого здания школы сегодня уже почти полностью готово новое. Строители заканчивают отделку здания и благоустройство территории. Скоро начнутся работы по обустройству спортивной площадки.
Эта первая школа в городе, выполненная по такому сложному проекту. Здание округлой формы разной этажности в 2-4 этажа, состоящее из пяти блок-секций. Такая планировка позволяет отделить более «шумные» учебные процессы от более «тихих».
Так, с одной стороны в части главной входной группы находятся гардеробные, актовый и спортивный залы, охрана, пункт охраны с видеонаблюдением, которое уже сегодня ведется, а также административные кабинеты. Другая часть школы, отделена тремя переходами: центральный переход совмещен с медицинским блоком, в который входят несколько кабинетов, а остальные переходы ведут в учебную часть – 42 кабинета для занятий, каждый из которых оснащен интерактивными досками или мультимидийными проекторами. По словам директора школы Натали Фомичевой, такое оснащение делает учебу более интересной и результативной. Вся мебель и оборудование уже закуплено. Помимо компьютерного класса в школе есть Интернет-зал, а также лекционный и кинозал.
Здание школы полностью пронизано светом и легкостью, такую «невесомость» конструкции придают высокие потолки, удобные остекленные лестничные марши и переходы, а также большой объем стеклянных перегородок в части школы: здесь расположен мини выставочный зал, а также стеклянная стена в один из спортивных залов, через которую можно сверху наблюдать за работой в нем. «Это не простое стекло, а особый материал «Триплекс», который при разбивании не рассыпается на мелкие кусочки», - прокомментировала Наталья Фомичева.
Директор также отметила, что актовый зал оснащен самой современной и качественной музыкальной и осветительной аппаратурой, которой нет пока ни в одной школе Тюмени. Добавим, что школьная столовая на данном объекте также уникальна. «Первичная обработка продуктов
«По нормам и правилам сегодня каждый подобный объект должен иметь приспособления для людей с ограниченными возможностями, в данной школе это не только пандусы, но и два лифта, а также специальный подъемник», - добавил в ходе экскурсии заместитель начальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов.
Работа над спортивной площадкой начата сегодня: здесь будет площадка для игры в футбол и баскетбол, а также теннисный корт.
Как отметил Сергей Шустов, не исключено, что такой объект нетрадиционного строительства школы будет дублироваться. «Все те объекты, которые мы сегодня строим, мы должны сдавать именно на таком уровне!», - подчеркнул он.
Школа располагается в довольно неудобном для школы месте – дорога с достаточно оживленным движением автомобилей огибает пришкольную территорию с двух сторон. Тем не менее, представитель ГУСа уверен, что светофор, подъездные пути и оборудованные переходы позволят школьникам безопасно преодолевать дорожное полотно.
Отметим, что за все годы строительства нового здания, школа не прекращала образовательный процесс. Она функционировала на базе 31 школы и на базе детсада. «Количество учащихся уже увеличилось более чем на сто человек и составило порядка 800 человек. Детей с ограниченными возможностями в школе пока только шестеро», - пояснила директор школы. Всего же школа рассчитана на 825 учебных мест.
Сейчас на объекте практически круглосуточно ведутся работы, поэтому успеть до 1 сентября они должны. Генподрядчик ООО «Гамбит» уже не первый раз принимает участие в строительстве общеобразовательных школ области, и для них такая работа в радость.
Как сообщил представитель главного управления строительства области, в сентябре текущего года в области будет сдано три школы: 15-я школа на улице Северной на 825 мест (Тюмень), школа на 201 место в Лесном (Юргинский район) и школа на 100 учащихся в Упоровском р-не. Еще по шести школам ведутся проектные работы. В следующем году также предполагается разработка проектной документации и строительство ряда школ.
Евгения Лямзина