Тюменская школа в новом формате

Так, с одной стороны в части главной входной группы находятся гардеробные, актовый и спортивный залы, охрана, пункт охраны с видеонаблюдением, которое уже сегодня ведется, а также административные кабинеты. Другая часть школы, отделена тремя переходами: центральный переход совмещен с медицинским блоком, в который входят несколько кабинетов, а остальные переходы ведут в учебную часть – 42 кабинета для занятий, каждый из которых оснащен интерактивными досками или мультимидийными проекторами. По словам директора школы Натали Фомичевой, такое оснащение делает учебу более интересной и результативной. Вся мебель и оборудование уже закуплено. Помимо компьютерного класса в школе есть Интернет-зал, а также лекционный и кинозал.