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Как уберечься от «домушников» — советы сотрудников милиции

4 августа 2010, 16:33
Квартирные кражи чаще совершают в так называемых «спальных» районах Тюмени. Как правило, домушники орудуют в новостройках. Основная часть краж происходит с 9 до 18 часов, когда большая часть тюменцев находится на работе или на учебе. Количество квартирных краж увеличивается также в сезон отпусков. Как оградить свои квартиры от незваных гостей?
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Тюмень

Самыми распространенными способами проникновения в жилище являются свободный доступ, подбор ключа, взлом двери, проникновение через форточку или балкон, высверливание замка, сообщает пресс-служба УВД Тюмени.

Перед тем как отправиться в отпуск или на дачу, примите элементарные меры против проникновения воров в ваше жилище. Не хотите стать жертвой «домушников», тогда в первую очередь задайтесь вопросом: когда вы последний раз меняли замок на входной двери.

Совсем недавно для того, чтобы надежно запереть дверь, хватало обычного английского замка с плоским ключом, и вор, который его вскрывал, считался тогда большим специалистом. Сейчас замок такого типа может открыть любой злоумышленник и без каких-либо отмычек. Достаточно один раз ударить молотком по сердечнику для того, чтобы он сломался в месте крепления, где толщина металла всего несколько миллиметров. Так что лучше установите сложный или электронный замок. Ведь на взлом хорошего фирменного замка у домушника уходит 3 — 5 минут, простой замок вскрывается за несколько секунд.

Настоятельно советуем покупать замки в специализированных и, самое главное, проверенных магазинах. Был случай, когда замки продавали сами воры на метизном рынке. При продаже замка продавец один ключ оставлял себе и давал сообщнику знать, чтобы тот проводил потенциальную жертву до дома. Ведь многие граждане даже не задумываются, сколько же ключей должно быть в связке. Необходимо знать, что количество ключей указано заводом-изготовителем в паспорте замка. Чтобы отвести от себя подозрения, «домушники» наведывались в квартиры не сразу после установки нового замка, а через год-полтора. В ходе следствия точка сбыта помеченных замков была установлена, виновные в кражах понесли наказание.

Лучше всего, если замков в двери будет несколько и разного типа. Достаточно надежными на сегодняшний день считаются замки с магнитом внутри. На кончике ключа также имеется магнит. Без их соприкосновения открыть замок будет невозможно.

Не стоит слишком доверять и «бронированным» дверям, внешне они выглядят внушительно, но металл тонкий, и замок, какой бы он ни был, очень быстро высверливается, становясь абсолютно бесполезным. Следует в месте замка приварить металлическую пластину шириной не менее 5 мм. Пускай это будет выглядеть не так эстетично, зато надежно. Если вы ставите обычную железную дверь, забивайте штыри (крепления) глубже в стены, чтобы не выломали.

Лучший способ обеспечить безопасность своей квартиры — это постановка квартиры на пульт сигнализации в отдел вневедомственной охраны. Если нет средств на то, чтобы подключить квартиру к пульту вневедомственной охраны, можно поставить, к примеру, обычную шумовую сигнализацию размером с квартирный звонок. Одна такая сигнализация спугнула воров, забравшихся в квартиру в районе Дома обороны. Они только успели открыть дверь и сразу убежали, так ничего и не похитив. Сами жители должны проявлять бдительность и сразу звонить в милицию.

Помимо этого советуем принять и другие меры безопасности для сохранности своего имущества:

— подружитесь с соседями, они лишний раз будут прислушиваться к тому, что творится на лестничной площадке и обращать внимание на подозрительных людей;

— вызвав на дом сантехника, электрика и других посторонних людей, не оставляйте ключи в коридоре на виду;

— если квартира расположена на последнем этаже, следует обратить внимание на усиление перекрытий воздуховода, балконных рам, а также установки решеток на окнах и на площадках с выходом на чердачные помещения;

— в квартирах, расположенных на первых этажах рекомендуется установить решетки на окнах;

— уезжая в длительный отпуск, храните сбережения и ценности в безопасных местах, таких как камеры хранения в банках города. Если не хотите хранить ценности и деньги в банке, то обязательно поставьте дома сейф и вмонтируйте его в стену;

— если в квартире есть тайник, не рассказывайте о нем никому;

— попросите родственников или хороших знакомых наведываться в дом, чтобы создать эффект присутствия: включить вечером свет, телевизор.

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