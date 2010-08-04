Как уберечься от «домушников» — советы сотрудников милиции

Совсем недавно для того, чтобы надежно запереть дверь, хватало обычного английского замка с плоским ключом, и вор, который его вскрывал, считался тогда большим специалистом. Сейчас замок такого типа может открыть любой злоумышленник и без каких-либо отмычек. Достаточно один раз ударить молотком по сердечнику для того, чтобы он сломался в месте крепления, где толщина металла всего несколько миллиметров. Так что лучше установите сложный или электронный замок. Ведь на взлом хорошего фирменного замка у домушника уходит 3 — 5 минут, простой замок вскрывается за несколько секунд.