Борьба с тонировкой: штрафов много, арест один

Сколько раз оштрафовать?
Теперь каждый водитель, которого остановили за неправильную тонировку, будет подписывать протокол, где будет указано, что он предупрежден о необходимости устранения правонарушения. На то, чтобы очистить стекла авто ему будет даваться 10 дней, пояснил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГИБДД ГУВД по Тюменской области Василий Бушин. То есть, если через 10 дней его остановит еще один патруль, а лобовое или передние стекла будут пропускать недостаточное количество света, водителя можно будет привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции…». При этом штрафовать нарушителя можно хоть каждые пять минут. Даже если у него на руках справка о том, что решение инспектора в данный момент обжалуется в суде. Так что тем, кто знает, что у его автомобиля «рыльце в пуху», дешевле будет избавиться от тонировки сразу, ведь штраф за нее с 23 сентября составит 500 рублей.
Кто может оштрафовать?
Остановить и выдать предписание об устранении нарушений может любой сотрудник ДПС, а не только инспектор технического надзора. «Инспектор обязан пресекать любое административное нарушение», — подчеркнул Бушин. При этом определять, кого остановить, инспектор будет визуально, но для выписки штрафа ему необходимо проверить светопропускаемость стекол специальным сертифицированным прибором. Напомним, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, передние боковые стекла — не менее 70%.
Тест «Форда», на котором ездят инспекторы, показал, что у них все законно. Боковые и лобовое стекла пропускают 77% солнечных лучей. Автомобиль одного из присутствующих дал заметно худший результат — всего 4,7%. На третьем автомобиле прибор для замера отказался работать — сели аккумуляторы. По словам Василия Бушина, в ближайшее время в арсенале инспекторов появятся новые приборы, более совершенные.
Перед законом все равны
Действие правил дорожного движения распространяется на всех граждан Российской Федерации, подчеркнул Василий Бушин. Инспекторы ГИБДД также будут ответственны при нарушении закона. Более того, 10 сотрудников уже получили предписания об устранении тонировки. Однако неприкосновенные лица могут ездить затонированными наглухо. Инспекторы не имеют права их остановить. Кто именно выше ПДД, Василий Бушин не уточнил, сказав, что это те, кому по закону полагается неприкосновенность.
Новый порядок борьбы с нарушителями вполне обоснован, считает Василий Бушин. «У нас на дорогах наблюдается правовой нигилизм, многие водители игнорируют требования правил дорожного движения. Мы обязаны исполнять те функции, которые возложены на органы милиции, — подчеркнул он на сегодняшней встрече с журналистами. — От себя скажу, что тонировка — это просто неудобно».
На сегодняшний день ни один тюменский водитель не получил повторного штрафа за тонировку. Предполагается, что поток дел в суды хлынет во второй декаде августа. И, как показывает практика, судьи в качестве меры наказания чаще выбирают арест, нежели штраф.