Борьба с тонировкой: штрафов много, арест один

Теперь каждый водитель, которого остановили за неправильную тонировку, будет подписывать протокол, где будет указано, что он предупрежден о необходимости устранения правонарушения. На то, чтобы очистить стекла авто ему будет даваться 10 дней, пояснил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГИБДД ГУВД по Тюменской области Василий Бушин. То есть, если через 10 дней его остановит еще один патруль, а лобовое или передние стекла будут пропускать недостаточное количество света, водителя можно будет привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции…». При этом штрафовать нарушителя можно хоть каждые пять минут. Даже если у него на руках справка о том, что решение инспектора в данный момент обжалуется в суде. Так что тем, кто знает, что у его автомобиля «рыльце в пуху», дешевле будет избавиться от тонировки сразу, ведь штраф за нее с 23 сентября составит 500 рублей.