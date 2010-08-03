«Переходный период» у застройщиков: стройка не по правилам

Как отметил начальник отдела застройки областного центра управления градостроительной политики ГУС и ЖКХ Тюменской области Александр Протопопов, правила землепользования и застройки вступили в силу в прошлом году, но и сейчас есть еще масса примеров, в которых на момент начала стройки единых «правил игры» для работы застройщиков еще не было. Сейчас застройщики в стадии некого «переходного периода».