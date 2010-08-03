«Переходный период» у застройщиков: стройка не по правилам

Сегодня ни один дом в Тюмени строится с нарушениями новых правил землепользования и застройки города. Это связано с тем, что часть документов получена застройщиками раньше утверждения новых регламентов.
Вопрос этот сложный, но он решается, пояснил сегодня на пресс-конференции директор департамента градостроительной политики администрации Тюмени Олег Ковтун.
«Несколько десятков строительных объектов города начали вести строительство до получения разрешений на ведение строительных работ. Еще пару лет назад таких объектов было около сотни. Сейчас подавляющее большинство застройщиков стремятся привести свои документы в законное русло» - пояснил Олег Вячеславович.
Как отметил начальник отдела застройки областного центра управления градостроительной политики ГУС и ЖКХ Тюменской области Александр Протопопов, правила землепользования и застройки вступили в силу в прошлом году, но и сейчас есть еще масса примеров, в которых на момент начала стройки единых «правил игры» для работы застройщиков еще не было. Сейчас застройщики в стадии некого «переходного периода».
«На сегодняшний день общий смысл градостроительного кодекса и правил землепользования и застройки сводятся к тому, чтобы исключить точечную застройку. Разрабатываются проекты планировок территорий, где прописано, что будет на определенном месте города. В составе проектов планировок должны утверждаться проекты межеваний, границы участка, и при их утверждении проводится процедура публичных слушаний, на которых каждое заинтересованное лицо может высказать свои замечания. Проект планировки, получивший замечания, принят не будет», - рассказал он.
К сожалению, некоторые из существующих строек документально не соответствуют требованиям градкодекса, но в любом случае решение ищется и будет найдено, обещают чиновники. Таким образом, уже приостановлено строительство здания на улице Логунова, а также отменено строительство многоэтажного дома возле Драмтеатра в районе улицы Механической.
Вся территория города в правилах землепользования и застройки поделена на зоны, каждая из которых имеет свой вид использования: жилая зона, рекреационная зона и т.д. Прописаны также регламенты с процентами и параметрами участка и объекта, которые должны обеспечить комфортное проживание граждан на территории всего областного центра. Такие четкие правила - удобный рычаг для регулирования ситуации.
В принципе, любой гражданин может сделать запрос в департамент градостроительной политики о том, было ли выдано разрешение на строительство на каком-либо участке. Если разрешения не было, департамент передаст сведения об этом объекте в Госстройнадзор, который уже сможет проверить объект и застройщика на предмет соответствия закону.
Евгения Лямзина